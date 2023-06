Elecciones en ATE: «Hoy es un unicato por eso vamos a recuperar a nuestro gremio»

Sol Sueyro, candidata a Secretaria de DDHH, Susana Frías candidata a Sec Salud y Seg. Laboral y Raúl Soria, candidato a Secretario Gremial por la lista Verde 1° de Mayo, efectuaron duras críticas la conducción de Walter Cravero, en marco de la campaña que prevé elecciones el 9 de agosto. Algunos ejes de la entrevista en Desalambrar TV, apuntan a definir al mando actual como un unicato, lejos de las bases y sin capacidad de escucha. Soria aseguró que buscaron una propuesta de unidad y que los afiliados /as o los /as delegados /as elijan las autoridades, opción que fue rechazada de plano porque la Secretaría General no se negociaba. También contestó a la pregunta si «la lista que propone Alicia Meynard es pro patronal»:

Noticias Relacionadas