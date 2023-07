Elecciones en ATE: La Víctor Choque mantiene la identidad y quiere hacer historia

Manuel Lombardía conoce cada rincón del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Romina Rosa trabaja en el Patronato de Liberados. Son y representan la Víctor Choque, Lista Marrón, que el próximo 9 de agosto será una, de las cinco propuestas, que peleará por la conducción gremial de ATE.

Respetuoso de los /as compañeros /as que se presentan en las otras listas, Lombardía, candidato a Secretario General, explica el sentido de la unidad a construir; las fallas o errores que fueron prodigándose en el tiempo y que afectan a los /as trabajadores /as. Reconoce que el Municipio y la Provincia mejoraron algo de la infraestructura pero se olvidaron de quienes son esenciales. Si después de la crisis de 2001 la histórica batalla resultó los pase a planta y reducir las becas; el oponerse a planes sociales llamados becas, dos décadas después la «precarización está consolidada, es un modelo exitoso que celebra el sistema», una reforma laboral por izquierda.

Romina Rosa y las condiciones de violencia en el Patronato de Liberados que ejerce la patronal. El uso de la perspectiva de género. ¿Por qué ciertas conductas gremiales, de la conducción, resultaron ser actos de promiscuidad a favor de las patronales, Provincia y Municipio? ¿Por qué la izquierda no alcanzó una lista de unidad cuando el oficialismo se partió en tres?