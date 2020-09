0 shares







LA INTENDENTA CON LA DIPUTADA PROVINCIAL –

Reunión presencial, temas de agenda, coincidencia en los momentos que produce la pandemia y la respuesta en los territorios. Mariel Fernández mantuvo una reunión con la diputada provincial del Frente Renovador Débora Galán, ex concejal por el mismo espacio político, quien comenta a Desalambrar: «La reunión fue para contarle como fueron los hechos el día que me rechazaron el último sobre tablas que intenté con respecto al proyecto de declarar el día 2 de agosto como el día en Defensa de la Escuela pública, digna y segura. El cruce que tuvimos con el diputado Siciliano, como la intendenta formó parte del Morenazo y acompañó cada lucha que tuvo que ver con exigir justicia por Sandra y Rubén, el encuentro también tuvo oportunidad para contarle como sigue, que sigue en la Comisión de Educación y que estamos avanzando en conversaciones con Juntos por el Cambio para que pueda también, además de sancionarse en Diputados, tener un acuerdo en el Senado. En principio hablamos de eso y después seguimos con temas que tienen que ver con la gestión y con las iniciativas legislativas».

¿Y qué temas de la gestión preguntó usted o le contó la intendenta?

Me comentó lo que hace un par de días está anunciando que tiene un proyecto de mini turismo pensando en que vamos a seguir complicado con lo sanitario por la pandemia, entonces ella con sus secretarios y secretarias están apuntando a embellecer y potenciar ese espejo de agua que tenemos y el Parque Los Robles, mejorar esos lugares que tenemos, que somos muy afortunados pero bueno nunca se pudo concretar porque fue pensado por varios intendentes pero nunca se concretó, bueno lo que ella quiere es concretar eso pensando en principio esto que quizás el mini turismo sea una alternativa de alejarnos de la Provincia, que los municipios de la Costa tendrán complicado el ingreso para vacacionar. Y el otro proyecto, es el aeropuerto de cargas también pensando en que el de Ezeiza está colapsado y que también puede ser una gran iniciativa».

AUDIO 1 GALAN

¿Hay puntos de coincidencia en las agendas?

Cada reunión que tenemos siempre me pongo a disposición. Ella desde la gestión y yo desde lo legislativo poder tener iniciativas que después los medios nacionales levanten como positivas, porque a veces vemos como un bombardeo de información y toda información negativa, hay cosas positivas que por ejemplo, a nivel sanitario estamos atravesando el peor momento diría de la pandemia y hay un esfuerzo muy grande de la Secretaría de Salud, de Protección Civil son dos secretarías con las cuales nuestra agrupación política articula en territorio y sabemos, por eso lo remarco, sabemos del esfuerzo que se está haciendo. Después podemos como un sector de la sociedad y del arco político puede criticar la gestión de Alberto y de Axel, se encargarán de criticar la gestión de la Intendenta pero yo que acompaño con mis compañeros y compañeras desde el territorio veo ese esfuerzo que hay desde la gestión al menos en esas dos Secretarías, yo creo también que corresponde valorar. Eso también fue una parte de la charla que tuvimos que es bueno los esfuerzos que se van realizando, que no es fácil porque también es un distrito donde no hay muchos recursos pero también tiene mucho acompañamiento del gobierno provincial y nacional, creo que fue un encuentro fructífero.

AUDIO 2 GALAN

Fue la primer reunión presencial, aunque hubo otras, ¿encuentra algo llamado punto de inflexión en el vínculo político?

Hubo un encuentro que marcó una unidad con los demás sectores que integran algunas compañeras que fue 26 de Julio, donde se le hizo el homenaje a Evita creo que ahí nos sentimos como más unidas todas porque había compañeras que son de otros espacios políticos y de sindicatos, creo que ahí Mariel marca la diferencia o la mirada que tiene sobre la cuestión de género, que las dirigentas tenemos posturas y roles importantes que ocupar y que disputar. Creo de a poquito nos vamos encontrando para seguir construyendo una relación política porque, es la realidad, antes no nos conocíamos, ella es de un movimiento social y yo de un partido político, quizá con banderas distintas pero nos une el amor por Moreno, el querer sacarlo adelante y ponerlo de pie. Estamos tejiendo esa relación para salir adelante, entre todos y todas».