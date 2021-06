“Ellos le llaman sumar al No reclamar”

FIN DEL ZOOM PARA LOS QUE NO OLVIDAN Y EXIGEN –

Las irregularidades del Servicio Alimentario Escolar (SAE) se hacen cada vez más notorias. María Álvarez integra el núcleo de Familias por la Escuela Pública, representante de los colegios de Trujui, fue desvinculada del Comité de Seguimiento, luego de una reunión con funcionarios del SAE – miembros del Municipio – y de Infraestructura: “Había un grupo de comité, donde después nos conectábamos por el zoom, ¿Qué hicieron todos? Abandonaron el grupo, todos los que representaban a los directivos. Serían unas 20 personas. Lo que me quedó en claro a mí es que van a armar otro grupo donde no me van a incluir. Yo estaba haciendo mi trabajo, reclamar, no me importa que partido político esté gobernando, voy a reclamar en representación de los padres, de mis hijos, de los hijos de los demás hasta de los porteros y los docentes. Porque como ahora son todos oficialistas los del sindicato, nadie reclama nada@

El Comité de Crisis, luego rebautizado por SUTEBA como de Seguimiento fue armado después de la pérdida de los compañeros Sandra y Rubén.

María, elegida como representante de las escuelas Primaria N° 39 y Secundaria N° 81 (Cuatro Vientos) formó parte del mismo en representación de la zona, pero a su vez, realizaba reclamos de diversas escuelas. “Yo cuando entré al aclaré que mi lucha iba a estar con la Intervención y después con quien ganara las elecciones. Ganó el oficialismo y yo seguía reclamando. Ellos decían que yo no sumaba. Si vos vas a reclamar sos una persona que no sumás, pero mostrando la realidad no vas a romper nada, eso es darles una solución a las escuelas. Ellos le llaman sumar al que se hace callar, al no reclamar” expresa María en Desalambrar.

Hubo un aumento en las cajas del SAE ¿de cuánto es?

En este momento no lo tengo, pero por Trujui serían 1500 cajas que, repartiéndolo en 51 servicios, no llegaría a 29 cajas por escuela, jardines, todo eso de las 200, 300 cajas que faltan. Por eso todo el Comité celebraba el aumento de los cupos y decían que era un triunfo, yo agarré y les dije que no era un triunfo porque si me faltan 200, 300 cajas y solamente me aumentan 20 cajas, hay muchos chicos que se quedan sin su caja, yo no tengo nada que festejar.

¿Cuántos chicos son los que se quedan sin caja?

Por ejemplo en la Técnica 3 del barrio La Fortuna, tiene una matrícula de mil chicos y mandan 400 cajas”.

Hay 600 chicos que se quedan sin alimento

Y es el aumento que me vino a esa escuela que más o menos 600 chicos se quedan sin caja y me mandaron, 40 cajas, nada. Y es por única vez porque, el mes que viene va a venir menos porque ya no va a estar el remanente de febrero. Entonces yo le reclamaba eso al funcionario y él me dice: “sí, falta, pero es un logro” y yo le digo, “pero usted al darme este informe, me está afirmando lo que nosotros decimos” que la Intendenta en su declaración que hizo a los medios a nivel nacionales y locales, dijo que cada chico se llevaba y recibía su caja, es mentira. Él me dijo “no me ofenda porque la Intendenta no dijo ninguna mentira”, ¿pero si usted me está diciendo que no alcanzan las cajas y lo que vino no alcanza para todos los chicos? La Intendenta dice que cada chico se lleva su caja. Hay chicos que se quedan sin comer, obras que no se hacen y eso yo le reclamo”.

¿Hay muchas obras que no se hicieron?

Hay muchas obras que no se hicieron, ellos dicen obras, como dijo la intendenta que hizo 400 obras, en las escuelas de Moreno, nunca pudo haber hecho 400 obras porque son 256 establecimientos entre jardines, primaria y secundaria. Nunca pudo haber hecho eso, obras es si vos me hacés salones nuevos, los muros, las escuelas, lo que habrá hecho son intervenciones, arreglar un inodoro, fuga de electricidad, de gases, ponele que hicieron, porque tampoco lo hicieron. Si la Intendenta me dice que hicieron 400 obras o me están sobrando obras o me están faltando escuelas”.

¿Qué te genera esta situación?

Lo que da más bronca es que después de la muerte de Sandra y Rubén, yo sabía que esto iba a pasar, porque antes, en el gobierno de Macri hacían esto, se tapaban entre todos y los padres no sabían la real situación de la escuela, no dejaban que los padres intervengan. Ahora es el Comité oficialista, no aprendieron nada.