Emergencia del transporte público: «Es una decisión política de la Intendenta que la trasladó al Concejo Deliberante»

En el día de ayer el Honorable Concejo Deliberante declaró el estado de emergencia en el transporte público de pasajeros por el plazo de un año. El único legislador presente que no acompañó la medida fue Julián Cigna de Juntos por el Cambio, al tiempo que el Frente de Izquierda se abstuvo (Lorena Pereira y Ángel Guerrero):

Por cantidad de habitantes, crecimiento poblacional, el pliego y contrato votado por unanimidad en el año 2016 no puede cubrir la demanda de un servicio básico. En los últimos seis años se votaron ordenanzas y resoluciones en pos de responder al reclamo vecinal. Esa realidad impacta con otra que hace semanas atrás llevó a que las Cámaras Empresariales redujeran las prestaciones en reclamo de subsidios adeudados por parte del gobierno provincial.

Martín Fraiz, Secretario de Tránsito y Transporte, habló con Desalambrar sobre el real y efectivo alcance que puede tener una ordenanza necesaria: «Primero tengo que decir que el Concejo Deliberante hace uso de las atribuciones legales que posee, pero también creo que es una respuesta moral para los vecinos /as de Moreno. Es decir, se le está comunicando a la población que estamos en un estado de emergencia en materia de transporte público. Hace tiempo que se vienen presentado ordenanzas y resoluciones, me refiero a nuevos recorridos o ampliaciones, pero la empresa La Perlita no puede llevarlas a cabo por falta de subsidios y que es un reclamo sostenido en el tiempo. Ocurre que cuando la empresa firma el contrato asume las responsabilidades y luego no las cumple. La emergencia es una decisión política de la Intendenta Mariel Fernández que la traslada al Concejo Deliberante».

La empresa La Perlita, ¿está incumpliendo con el pliego o no puede responder a los nuevos recorridos creados después del año 2016?

Primera aclaración, la medida no es contra de La Perlita ni de ninguna otra empresa, estamos hablando de los servicios que se le deben prestar a los /as vecinos /as de Moreno. Por supuesto que como Secretaría de Transporte entendemos que hay una falta de subsidios, que el parque automotor existente no es el que se necesita para cubrir los recorridos que estamos necesitando. En un cálculo sencillo te puedo decir que están faltando cien (100) unidades para cubrir como corresponde todo el distrito, por ejemplo de pasar de Sur a Norte y viceversa, esto es, que una persona del Sur no tenga que tomar dos colectivos para llegar al hospital. Nosotros somos muy responsables en el análisis que hacemos, La Perlita está incumpliendo pero señalamos que no tiene las unidades subsidiadas para cumplir con las exigencias, y esta es la base fundamental para declarar la emergencia en materia de transporte público. No se pueden ampliar recorridos o crear nuevos hasta tanto no se plantee una manera responsable de hacerlo…

Creo central entender y definir las responsabilidades

Bueno, hace poco tiempo tuvimos una mesa de trabajo con vecinos /as de La Porteña. Participó del encuentro gente de La Perlita, que tiene responsabilidad operativa. Recorrieron el barrio, el camino de la Ribera porque el Concejo Deliberante había votado la extensión del recorrido 33. La empresa dio el ok, la Municipalidad comenzó a bachear, limpiar, colocó las luces que era una demanda de La Perlita, pero luego envía una nota Walter Pérez, presidente de la empresa, informándonos que no pueden hacerlo porque carece de unidades subsidiadas. La Municipalidad cumplió con todo lo que debía hacer sin embargo la empresa no cumplió con un compromiso que había tomado con nosotros y fundamentalmente con los vecinos /as de La Porteña, lo que configura un acto de irresponsabilidad empresarial.