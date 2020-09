0 shares







SALIÓ DE LA COMISARÍA DE LA REJA –

La movilización del Movimiento Popular La Dignidad tuvo dos destinos y una espera. En la puerta del Juzgado de Garantías N° 1 (a cargo de la Dra. Adriana Julián) y en la Comisaría de La Reja. El pedido de libertad fue trabajado desde ayer en una causa que investiga la justicia (fiscalía Dr. Emiliano Buscaglia) respecto a tierras con nueve intentos de usurpación en Cuartel V. La carátula de la IPP apunta a la «usurpación en grado de tentativa e instigación a cometer delitos».

Tras cinco días privada de su libertad, la mujer referenta de un comedor comunitario, dejó la celda en la dependencia policial de La Reja. Su palabra en libertad dice: «Gracias a ustedes, a mi familia, a todos /as que me conocen. No soy así, soy una persona de ayudar, de estar con mi barrio. Lamentablemente es una experiencia, una pesadilla al momento del allanamiento, fue terrible. A mi hija ya no le voy a sacar de la cabeza lo que vio. Tengo moretones en mi cuerpo (brazos). Hace cuatro meses que me operaron. Gracias a mi barrio, al Movimiento La Dignidad que nunca me dejó sola. Soy inocente de todo lo que me están culpando. Soy inocente. Muchas gracias. Vamos compañeros»