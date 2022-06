Emmanuel apuntó a la doble moral del macrismo morenense

Es el hombre del oficialismo que asume la conducta política de clasificar la pertenencia ideológica del mayor bloque opositor que tiene el Concejo Deliberante. Cada sesión legislativa posee el condimento que Emmanuel Fernández lanza a la arena con audacia y decisión, señalando el apellido imprescindible para que nadie se haga el desentendido /a.

La Rendición de Cuentas en la extraordinaria del domingo 29 de mayo no fue la excepción. Más aún, les recordó a los que critican y piden explicaciones de las escuelas que «ellos /as son responsables de los asesinatos laborales de Sandra y Rubén«.

Su intervención elevó la temperatura en el recinto: «Sabemos que en la etapa de la presidencia de Macri, Estados Unidos, el FMI mejor dicho, le dio el préstamo más grande de la historia que otorgó ese organismo. Siempre me hago esa pregunta, ¿por qué le dio un préstamo tan grande a la Argentina? Evidentemente los Estados Unidos necesitan pensar un plan estratégico, geopolítico, de intervención en el territorio latinoamericano, y Argentina es estratégico por sus recursos naturales. Pero como siempre, los gobiernos populares y democráticos se tienen que hacer cargo de las deudas que generaron otros, porque sabemos muy bien que el gobierno de Macri achicó los ministerios, como el de Salud y Educación, las políticas en general que tienen que ver con la alimentación, el trabajo y la tecnología han ido en detrimento. Y es este gobierno nacional que se tuvo que hacer cargo de pagar los costos de ese préstamos y de todos los problemas sociales que dejó esa política neoliberal del gobierno de Mauricio Macri«.

Con esa contextualización, la verdadera «espada» que tiene el Departamento Ejecutivo en el HCD, defendió la Rendición, los números y los informes: «Creo que el concejal Lucas Franco ha sido claro en la exposición, las explicaciones de la Secretaria de Economía (Mariela Bien) han sido claras, pero entendemos que hay una necesidad del pueblo de saber y por eso como oficialismo nos presentamos para dar quórum y rendir cuentas, pero fue la oposición que no se quería sentar, y es algo que no termino de entenderlo. Se habló del concejal Destéfano que no vino porque tenía una actividad programa (NdR: faltó al primer llamado y también al segundo) pero la responsabilidad del quórum no es solo del oficialismo sino de todos los concejales. Ahí veo como una doble moral porque dicen que quieren las cuentas claras pero al momento de la sesión no se presentan o especulan en la puerta del HCD. Eso es triste, tenemos una oposición que realiza su show mediático solamente en la Rendición de Cuentas, aparentemente es la única política que tiene en este momento. Con respecto al Fondo Educativo, quiero decir que hoy se está usando más de la mitad del mismo, porque es nuestra política de ir gastándolo todo, hasta el cien por ciento en lo que es infraestructura. Pero quiero dejar en claro que hay un 50 por ciento que se pueda usar en actividades vinculadas con actividades culturales y educativas. Desde hace años que Moreno necesita de una reparación histórica y que creo que los gobiernos, nacional y provincial, han escuchado nuestro pedido. Tenemos una Intendenta que ha sabido resolver distintas cuestiones estratégicas para nuestro distrito, estamos haciendo un asfalto y medio por día. también está la mega obra hidráulica que pasa por todo el Arroyo Los Perros. Además la Municipalidad de hizo cargo de comprar máquinas lo que nos permitió capitalizarnos».

El tercer momento de Emma Fernández tuvo un blanco. Apuntó sus críticas y fue directo: «Me extraña que siempre el concejal Juan Fernández y la concejala Gisele Agostinelli piden claridad cuando ellos en la época de la Avocación (intervención del Consejo Escolar, gestión Vidal) estuvieron en el Comité de Emergencia. Recuerdo dos escuelas, la 83 de La Reja que estaba en un 95 por ciento la obra, pero no entiendo por qué el Comité de Crisis (NdR: mesa de UEGD ampliada tras la explosión en la Escuela N° 49) en donde los actuales concejales fueron parte y no realizaron ninguna queja. Esa escuela quedó destruida, vandalizada, y es el gobierno de Mariel Fernández, también el provincial y nacional, se hizo cargo en arreglarla. La Escuela 57 que está en obra (NdR: se incendió en noviembre de 2019, era Vicedirectora en aquel momento Sonia Beltrán, actual Presidenta del Consejo Escolar), también la escuela de Villanueva. Por eso digo que no entiendo porque el Comité de Emergencia no se hizo cargo de hacer esos reclamos. Ni que hablar de los 534 millones de pesos que llegaron en la Avocación del Consejo Escolar, esa Avocación que está manchada con sangre, y creo que el señor Juan Fernández fue parte. No sabemos a dónde están los papeles, a dónde están los remitos, y me asombra que piden claridad por las obras que estamos realizando. Hace muchos años que Moreno está en emergencia educativa pero la clase política que gobernó durante más de veinte años, en general y no quiero poner a todos en la misma bolsa, ha hecho la vista gorda».

Para terminar, el As de Espada del Frente de Todos, leyó las intervenciones en materia de gas que realiza un organismo que depende de la Dirección provincial de Cultura y Educación, obras que están en ejecución en mayo – junio de 2022. «Podría estar leyendo dos horas seguidas porque tenemos un Consejo Escolar transparente que gasta sus recursos específicos en las escuelas públicas. Sabemos que hay muchos problemas de educación porque Moreno tiene muchos problemas de infraestructura, pero tenemos un proyecto político que ha ganado las elecciones y que ha dado muestras certeras de lo que hay que hacer y de como gestionar y de como se consiguen los recursos. Tenemos que rendirle cuentas a nuestro pueblo, una forma es ésta sentados en un escritorio, pero nosotros rendimos cuenta a nuestra comunidad con las obras».