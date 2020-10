0 shares







EL HOMBRE ELEGIDO PARA SER EL PUENTE –

Es una figura joven que no duda en reiterar por donde está el camino de la renovación. No reemplaza a Ernesto «Coco» Lombardi, ex Secretario General de la Intendencia, sino que explica que la tarea encomendada al ex Intendente de Moreno cumplió su ciclo. Emmanuel Fernández, cuadro del Movimiento Evita, Secretario de Educación (hermano de la Intendenta), es el elegido: «Con Coco sigo hablando, nosotros le hemos pedido una tarea que nos dé una mano con la interlocución con los sectores del peronismo. Hasta el día de hoy sigo hablando con Coco, él está colaborando en esta estrategia y él en algún momento dijo que iba a estar cuatro o cinco meses y que la tendencia de él era como desaparecer para darle lugar a los nuevos. Un poco ese proceso se viene cumpliendo y de alguna forma sí vengo haciendo ese trabajo de hablar con la militancia, de ir resolviendo diferentes cuestiones, de atender el teléfono porque muchas veces pasa que la administración pública te absorbe, te mete para adentro y suele suceder a veces de que se pierde un poco la comunicación con la militancia, pero bueno han pasado algunos meses y la administración publica podíamos decir que esta ordenada y ahora tenemos esa posibilidad de encarar esa relación con la militancia y por sobre todas las cosas con el peronismo

¿Es la relación con la militancia o con los que dirigen la militancia, nombres y apellidos?

Si, es la relación con la militancia y es la relación con los dirigentes.

¿Y qué es lo que piden? Si te reís es porque piden algunas cosas que son increíbles

Piden participar, los compañeros quieren sentarse en una mesa a debatir, a aportarle a los problemas y ese trabajo lo estamos haciendo

Ahora, vos fuiste clarísimo en la primer nota diciendo que es Mariel la centralidad, que muchos lo reconocen otros no, porque dicen que tiene que ser una mesa amplia, una mesa redonda donde caballeros y damas se sientan y definen que es lo mejor. Ahí esta lo que yo veo como un movimiento de incomodidades cómo es la conducción, es una mesa redonda donde se pueden sentar todos pero la que firma es Mariel, como firmaba Festa, Arregui, West. ¿El tema si es mujer, creés que genera incomodidades?

En el peronismo siempre hubo centralidad y el que toma la decisión es quien gana la elección, en ese caso Mariel es igual que cualquier otro funcionario o Intendente que está en un lugar elegido por el pueblo y que tiene que decidir

Te voy a detener, se viene de una elección de 7 listas, me parece que ahí está condensado lo que todavía no llega a cuajar o a tener una cohesión

Si, podemos decir que después de las elecciones ha quedado una herida muy grande con muchos compañeros, pero que hemos tejido también los puentes para ir hablando de la parte de la gestión y de parte de los dirigentes hemos construido un espacio de diálogo, donde ellos vienen a hacer unas apreciaciones de como deberían ser determinadas cosas, pero las que toma las decisiones es Mariel, tiene que ser así, y de hecho creo que viene demostrando que quiere hacer cambios profundos en la política y en la gestión. Yo lo que le diría a los que no se convencieron todavía es que acompañen, que estamos en un momento muy difícil, no solamente en Moreno sino en el continente donde tenemos gobiernos derechistas que quieren golpear, que quieren desestabilizar. Creo que es un momento importante para reflexionar y acompañar

Que acompañen y que no pongan piedras ni construyan con paredones

Estamos entablando el diálogo y como te decía en la nota anterior, estuvimos hablando con toda la militancia peronista, he hablado con todos los compañeros, los invito a reflexionar, los escucho, trato de tomar algunos ejemplos y cosas que nos pueden ayudar y a los que no entienden les quiero decir que Mariel tiene una centralidad y la tenemos que acompañar, es muy importante, es un tiempo muy difícil, muy delicado para Moreno y para el país y toda la militancia tiene que tomar conciencia de que a Mariel hay que ayudarla

Si Coco va a estar acompañando como Asesor, hay que ver si eso se confirma, también tengo que decir que West fue parte de esta arquitectura y que está casi afuera. Hay que ver si Coco acompaña o se recuesta en Peronismo de Todos. Cito estos dos nombres históricos porque quizás lo que ustedes están pretendiendo legítimamente es una renovación, de hecho atrás tuyo dice Reconquista peronismo que vuelve a enamorar. Hay que ver que hace el otro peronismo o los peronismos ¿esto coincidís?

Si, el peronismo históricamente fue muy diverso, bien lo decías antes de la nota, es difícil generar una síntesis siempre porque tiene muchas vertientes. La nuestra tiene que ver con el peronismo comunitario y de empezar a soñar con un peronismo que vuelva fuertemente a las bases no porque no lo esté sino porque creo que en los últimos años ha tenido otra impronta y esa impronta hizo que se aleje

Se burocratizó

Se alejó un poco de la comunidad

Esta frase tuya genera cuestionamientos, es una crítica clara al peronismo eso

Si y creo justamente esto, no se si diría la palabra de que se burocratizó pero si que ha perdido contacto con la comunidad, eso es una realidad, cualquier compañero o compañera que salga a caminar al territorio se da cuenta de eso pero no es un proceso que se haya vivido en Moreno sino que es un proceso que creo que se ha vivido en toda la Provincia de Buenos Aires. Hubo intentos de renovación como lo fue acá en su momento en el gobierno de Festa, pero no todas han salido bien. Y con Reconquista si, un poco es profundizar ese sentido, todos los compañeros que se vienen sumando al espacio justamente tienen esa necesidad

Ustedes están convocando

Nosotros estamos generando el espacio de dialogo, y muchos compañeros plantean de venir a Reconquista

No es un trabajo, que el peronismo también ha hecho, que es comer la segunda línea

No

¿Entenderás la pregunta, no?

Entiendo la pregunta, nosotros tenemos gran respeto por los compañeros del peronismo, tenemos buen diálogo con Walter Correa, con Damián Contreras, con Lolo Gómez, cada compañero tiene su espacio, tiene sus formas y obviamente nosotros las respetamos. El Reconquista no viene a sacarle identidad a ningún compañero pero si obviamente viene a aportar una línea

Hay quienes han traicionado hasta aquí lo que ustedes proponen

No, yo creo que algunos entienden más otros menos, pero nadie ha traicionado y de hecho nos hemos rodeado de compañeros con los que venimos trabajando hace muchos años, entonces eso también te da garantía de que no sucedan esas cosas.