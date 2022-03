«En 40 años de democracia la comunidad de Cuartel V no tuvo lugar para planificar el lugar que queremos»

LA CÁRCEL EN EL VERGEL Y EL INMINENTE COMIENZO DE LA OBRA –

El gobierno de La Capitana no promociona la inminente construcción de la cárcel pero la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos que conduce el Dr. Nahuel Berguier (militante de la causa DDHH) avanza en uno de los ejes que alimenta no sólo la política municipal sino el modelo de gestión. Se realizó un encuentro oficial en la zona de Trujui con la clara intención de reclutar a los futuros agentes penitenciarios:

El inicio de la gran obra penitenciaria en el barrio El Vergel (Cuartel V) está calculada en tiempo y forma. Hace tres semanas atrás, en la misma localidad, abrió sus puertas una Escuela de Gestión Popular, fruto del trabajo histórico de una organización social y comunitaria. Eduardo Balán ofrece su pensamiento acerca de la cárcel, proyecto decidido por el Ejecutivo local y provincial: «Tenemos una idea, un pensamiento respecto a que Cuartel V y Moreno en su totalidad, podría ser la plataforma para un desarrollo distinto, incluso para la Argentina. Es un distrito que espacios verdes, para la producción de alimentos, de agroecología, de tecnología de la comunicación, toda una plataforma para proyectar la vida de nuestros jóvenes, incluso lo que estamos haciendo con el proyecto de Mil Pueblos Jóvenes es una usina de esa estrategia. Creo que lo que estaría haciendo falta es un ámbito participativo donde podemos debatir el modelo de desarrollo que queremos para Cuartel V y para todo Moreno. Lo que sentimos es que no se consultó con la comunidad la construcción de una cárcel en Cuartel V. No es que no tiene que haber servicios penitenciarios, pero sabemos a través de la Comisión Provincial por la Memoria, que la resolución de la seguridad no pasa excluyentemente por tener más cárceles. Lo que me da pena es que en 40 años de democracia la población de Cuartel V no pudo encontrar el lugar para planificar en conjunto el lugar que queremos. Yo reclamaría un ámbito democrático de planificación para el desarrollo de Cuartel V, en donde se pueda ver esa propuesta y otras, pero no que las cosas aparezcan ya resueltas sin que la población pueda decir que sueña para su localidad. Creo que eso fue lo que nos pidió la gente durante la pandemia a quienes militamos y votamos al Frente de Todos. Es una oportunidad para hacer esa estrategia política de forma distinta».

Bueno, pero la cárcel ya está en marcha

Bueno, haberlo gestionado de esa manera, tarde o temprano se va a convertir en un error. En el fondo siempre estamos tocando un tema que es, ¿cuándo la planificación de la política va a tomar a la población y al pueblo como un recurso para proyectar el futuro que queremos? Mirá, con un poco de voluntad toda la comunidad se puso a hacer esta escuela, construida en tiempo récord por vecinos del barrio. Cuando la gente encuentra un norte de realización política comunitaria lo aprovecha.