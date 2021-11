«En 50 años se va a estudiar este momento como un quiebre en la política argentina»

Caminó toda la Provincia de Buenos Aires y su búsqueda tiene hoy una seguridad: la gente quiere educación, no se perdió aquello del sueño mi hijo el Doctor.

Por transitar el Conurbano y el interior, Joaquín De la Torre no se corre un milímetro del camino emprendido: la provincia de Buenos Aires debe estar en manos de los bonaerenses.

Por la experiencia acumulada, los años vividos, De la Torre advierte que «se necesitará de mucha creatividad y entrega para atravesar una crisis que no tiene antecedentes porque en el poder está el peronismo».

El candidato a senador provincial por Juntos, habló con Desalambrar:

Qué es lo que se elige el primer lugar, no hablo de cargos legislativos, de la elección de medio término, del equilibrio parlamentario, qué mensaje debe portar la propuesta para que la población diga “esto es una opción”, que no es de coyuntura, que venga a presentar un esquema distinto que tanto necesita no solamente Moreno sino toda la provincia de Buenos Aires, tengo esta inquietud

Flor de inquietud, la debería tener toda la población en un principio. Sin duda lo que se elige en esta elección o qué debe elegir la gente, debe elegir una propuesta que tenga que ver más por el futuro que por el pasado. Nosotros hacemos mucho hincapié de que el gran problema del oficialismo fue no haber entendido la situación, cerraron las escuelas durante dos años, era como decirle a la gente vos seguí viviendo de un plan pero también tu hijo va a vivir de un plan y eso tiene que ver justamente con la eliminación del futuro. Me parece que el gran descubrimiento de esta elección es la valoración que la población tiene sobre el sistema educativo, y como se aferra al sistema educativo, como haber descubierto que más allá de que el sistema hace mucho que no anda, en esto la política tiene mucho que ver y los gremios también, más allá de eso para la gente esa es una tabla importante de salvación.

Es la última representación del Estado, y está más o menos en pie, las escuelas no son dignas, no son habitables, no son seguras

No, y lo que se enseña es cada vez menos porque cada vez los chicos vienen con más problemas pero bueno, la revolución de esta elección, lo único, la única pimienta y sal de esta elección fue la certeza de entender que nuestra posición, nuestro pueblo, no ha perdido el sueño de mi hijo el doctor, sino, está muy aferrado a ese sueño.

Vos caminaste la provincia antes de que se hiciera esto que conocemos, qué percibiste claramente

Yo en marzo dije, la gente no está hablando más de la pandemia, está hablando de que sus hijos no van al colegio, todo marzo, abril, muy fuerte. Nadie había tomado nota de eso, Horacio Rodríguez Larreta en Capital empezaba a tomar nota porque la presión de padres organizados era muy fuerte y la educación privada tiene más peso. Acá en la provincia, hoy mismo todavía, no ha vuelto totalmente la educación. En Moreno todavía está agravado por aquel hecho del 2018, o sea que sin duda yo te diría que lo que hemos descubierto en esto es que el pueblo se ha aferrado al sueño de mi hijo el doctor, lo celebro, entonces eso tiene que ver más con futuro, entonces no tenemos que parar en ver cómo le construimos un futuro a la población más allá de que la realidad de hoy sea dura. Hay que generarle una esperanza con propuestas y con cosas, que la gente no se le haga tan duro vivir como está viviendo porque siento que le puede ir mejor.

Te quiero preguntar algo que charlé contigo, que me pareció también, ni siquiera osado, necesario, ya no más experimentos de CABA a la Provincia. Santilli es un experimento más, hay muchos argumentos que me permiten sostenerlo, caso contrario tomemos 140 caracteres y digamos que estamos haciendo la mejor política posible

Sin dudas ratifico todo lo que dije, fui a la interna sosteniendo eso, defendiendo eso y el 15 de noviembre va a seguir siendo mi ley porque no tiene que ver con un interés político, tiene que ver con una certeza política. Cuando la certeza política es sostenida por la estadística, que es la única forma que sea certeza, pero además avaladas potentemente con las estadísticas, lo que termina pasando es que no respaldar esa certeza, no defender esa certeza también haciendo en algún grado una inmoralidad o una deshonestidad porque defender aquello que uno cree que no es bueno, es una deshonestidad muy grande. Así que el 15 de noviembre volveremos otra vez a estar en el lugar de siempre, ahora me tocó perder la interna y tengo un compromiso de defender el espacio, pero el 15 de noviembre volveremos a seguir dando la discusión para que la próxima interna la ganemos aquellos que entendemos que la provincia de Buenos Aires es la locomotora de esta patria, de este tren y si la provincia de Buenos Aires no tiene un maquinista que conoce los botones, el tren no funciona, entonces muchos creemos que a veces no funciona el tren por cuestiones técnicas que tienen que ver con la economía, miren, si la locomotora no tiene un buen maquinista que conozca donde están los botones el tren no funciona y yo creo que a la Argentina, al tren de la Argentina lo que le ha pasado en los últimos 20, 25 años es que ha tenido un maquinista que no conocía los botones de la máquina. Así que a la provincia de Buenos Aires tiene que volver a estar manejada por un maquinista que conozca la botonera.

Hay una palabra que para mí es un concepto que lo vengo escuchando hace mucho tiempo y quisiera que me lo definas: renovación

Yo creo que estamos en un momento que hoy no lo vamos a terminar de entender pero que en cincuenta años seguramente se va a estudiar como un momento crac en la política argentina. Nosotros veinte días antes veníamos sospechando que lo que pasó en las PASO iba a pasar, y yo en algún momento dije, no se sí es un tema definitivo o no es definitivo, pero está pasando algo que no pasó y si se ratifica el 14 de noviembre el resultado, sobre todo los argumentos del resultado me parecen más importantes, empiezan a pasar cosas que en Argentina nunca pasaron, donde hay que ser muy creativo en la solución de los conflictos que se generan a partir del resultado. La Argentina no ha tenido crisis sociales, económicas o políticas de envergadura que podría llegar a tener si el resultado se ratifica y si corre cierta irresponsabilidad en los miembros de la gestión que gobierna, con el peronismo gobernando. No ha pasado eso, no ha pasado.

Al revés pasó

Y podría ser la primera vez que pasa sí la irresponsabilidad y el miedo, superan a la responsabilidad de gobernar y ahí es donde estamos cerca de vivir cosas que no hemos vivido, situaciones de mucha complejidad donde nos van a necesitar todos muy atentos y muy creativos. Más que renovación es una nueva creación.

Creo que la clase política se enamoró de la comodidad. Cuando yo escucho que bajan al territorio es una sentencia, están arriba pero bajan y escuchan. El problema son las calles, el problema es el asfalto, el problema no es ese. El problema es más profundo, es que se fueron

Si el 14 de noviembre a las 12 de la noche se ratifica el resultado de las PASO y la política no entiende lo que acabás de decir, la vamos a pasar muy mal, muy mal. Si nosotros no entendemos, tener vocación política o no tenerla, para quien no la tiene no es una inmoralidad no hacer política, lo que es inmoral es querer hacer política y estar cómodo. Eso es inmoral. El que hace política tiene que aceptar que eligió una vocación que tiene que ver con el servicio, que su día no dura 14 horas sino 24 y que la semana no dura 5 días, sino 7. Que su año dura 365 menos 104 que es lo sábados y domingos, sino 365. Si nosotros no terminamos de ver que esa es nuestra tarea y además que venimos de una gran deuda, sino terminamos de comprender donde está el problema, y ya el problema no va a ser azules o celestes, o un poquito más o un poquito menos, o doy planes o no doy planes, va a ser, la gente se va a empezar a cuestionar la política y eso es grave. Entonces, ya no va a ser culpa de la política, sino culpa de los políticos y no va a ser culpa de lo que planteen eso sino de nosotros, y en estos días que todo el mundo habla de acuerdo y que se yo, a mí me gustaría que todo eso sea no solamente entre la política sino la sociedad, los trabajadores, de los empresarios, con los distintos sectores que forman parte de la vida diaria, que pasa por el costado de la vía pública y, si no se hace de esa manera la sospecha que me va a crecer en el corazón es que los políticos, una vez más, quieren aprovechar la crisis para seguir viviendo.

