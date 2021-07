«En cada acción que antes realizaban los /as trabajadores /as municipales hoy están las cooperativas»

Carola Hernández, actual concejala del Frente de Todos, que integra la propuesta política que conduce el ex Intendente Walter Festa, admite que en aquellos cuatro años de gestión había «funcionarios jerárquicos con horarios definidos» lo que provocaba inconvenientes y problemas por ser cargos jerárquicos. Hoy, a un año y medio de Mariel Fernández como Jefa Comunal, resurge el tema acerca de funcionarios /as que no son ni viven en el distrito, aspecto que deja, según la afirmación de Carola Hernández, espacios sin cubrir y demandas sin responder:

Antes se hablaba de los que venían de afuera, se sigue hablando en algunos sectores, que tienen horarios definidos. Pasó en la gestión de Festa, ¿en esta?

También, lamentablemente también.

¿Cierran el teléfono?

Yo creo que por eso hay que hacer autocritico, toda crítica que uno hace hay que ver en relación a un Mejorar. De mejorar el Estado y obviamente eso significa mejorar la calidad de los vecinos y las vecinas, que un funcionario tenga horarios de salida y la verdad que se complica más con lugares estratégicos.

Por lo menos decime el lugar estratégico

Mirá, yo creo que hay lugares que no pueden tener cerrado el teléfono, quizás es un error, quizás no, es una lectura mía personal, mi teléfono no se cierra. Mi teléfono tampoco selecciona si la demanda de la gente tiene que ver o no con el trabajo que yo llevo adelante. Cuando yo trabajaba en el IMDEL, la verdad que la gente me llamaba más por algo de desarrollo social, por algo de salud, por algo de infraestructura, que NO tenía que ver con mi espacio y aún así lo que tratábamos era de solucionarlo y no derivar, derivar y derivar. Y esta es una autocrítica que la hago teniendo una representación, si a nosotros nos cuesta a un vecino se le complica el doble. Hay espacios que no pueden tener horarios de entrada y salida y yo creo que son varias las secretarias estratégicas que no pueden tener eso.

En el plano electoral, ¿ya está decidido que juegan con boleta corta?

Ya es una decisión tomada, vamos a jugar con boleta corta, vamos a jugar con el partido vecinalista, lo que estamos todavía dialogando es saber con cual, estamos hablando con diferentes.

¿Es una boleta corta Peronista kirchnerista?

Exactamente, nosotros decidimos jugar estratégicamente con boleta corta, la realidad es que no es algo que nos desespere estas elecciones. Nosotros estamos pensando y construyendo hacia adelante. Creemos que es necesario jugar y siempre con la identidad de la cual nunca nos corrimos, que es peronista kirchnerista, eso va a ser nuestro propio sello que vamos a transmitir a los vecinos y vecinas de Moreno.

Si es una elección para saber en dónde están parados, ¿funciona como una encuesta para ustedes o van a poner toda la carne en el asador y retener algunas de las bancas? Porque ponen en juego tres

Ponemos en juego tres bancas, la realidad es que sí, vamos a jugar como corresponde, poniéndole el cuerpo como le estamos poniendo, pero que no es algo que no nos deje dormir. Nosotros estamos apuntando claramente en la construcción o reorganización, mejor llamado la refundación de nuestro espacio político.

¿La agrupación “9 de agosto”?

La ex 9 de agosto, estamos pensando un nuevo nombre, con una identidad propia, la nueva identidad, la misma construcción que nos llevó después de tantos años de trabajo a la Intendencia en el 2015.

Van a ir al territorio a buscar el voto ¿hablarán de los cuatro años de gestión de Walter Festa? ¿Cómo hacen autocrítica de cara a la sociedad, a los vecinos? Porque perdieron, los vecinos le van a preguntar, ¿de qué manera tienen un discurso político, más que relato, para construir esa empatía?

Yo creo que de la misma manera que lo fuimos siempre nosotros pese a que perdimos en el 2019, nunca nos fuimos, nosotros siempre mantuvimos una relación de par a par en cara a la sociedad, con los sectores con los cuales hemos estado acompañado y contenido en estos 4 años de gestión, no con algo discursivo sino con una realidad del pueblo. Por qué no se llegó a cumplir con objetivos o con proyecciones que teníamos planificadas, vos sabés que yo te lo puedo hablar claramente del espacio o el lugar que me tocó conducir en estos 4 años de gestión. Uno cuando ingresa, ingresa con una proyección, con una planificación y cuando vos te encontrás con un gobierno totalmente distinto y que no es algo discursivo, claramente es una realidad, que lo único que hizo fue recortarnos…

¿Macri y Vidal estás diciendo?

Estoy hablando claramente de Macri y Vidal, y a mí me sorprende en la Rendición de Cuentas 2020, por ejemplo, te doy un solo número, en el IMDEL las cooperativas formaban parte de la estructura municipal, en los 4 años de gestión nosotros hemos recibido por parte del Estado Nacional y Provincial, un millón y medio de pesos. Con este Gobierno Nacional y Provincial, en el año 2020 el Municipio recibió 45 millones de pesos.

De las cooperativas hablaste, en la actual gestión tienen un rol saliente

Yo todos los días que me levanto veo a las cooperativas o, yo los nombraría como trabajadores porque son trabajadores más allá de si después entramos en discusión si es precarización laboral, porque yo creo que son personas que tienen una historia, que tienen una familia y quizás en muchos casos el único ingreso que tienen en los hogares. Y es lo que se ve, se ve a ellos trabajando, se ve a ellos cortando el pasto, en muchos casos también haciendo cambios de luminaria.

¿Cambios de luminaria?

Sí, vos vas a ver el camión obviamente con los trabajadores municipales que corresponden, pero siempre hay una cuadrilla por detrás. En cada acción que antes realizaban los municipales, te puedo hablar obviamente la experiencia vivida, hoy en día están las cooperativas, vos vas a Barrido y hoy en día están las cooperativas.

¿Y los municipales no sienten que es un desplazamiento?

Y eso habría que preguntarseló, yo creo que la mejor respuesta la tendrían ellos. Creo que sí habría que acoplar el trabajo y también, no solamente que quede en esto, que quede simplemente en un programa o en un plan que hace cumplir cuatro horas, sino que verdaderamente se pueda proyectar hacia adelante, ¿y a qué voy con esto? Yo lo que creo es que tendría que ser la primera parte, sí de esta manera, después a esa familia, a esas mujeres, esos hombres, esa cantidad de pibes porque hay un montón de jóvenes con este programa, potenciarlos verdaderamente como corresponden.

Por eso te preguntaba si en esto que vos registras todos los días, se ve gestión municipal o la fuerza política

Yo creo que es la fuerza política, es una fuerza política y es una herramienta que le da el Estado Nacional al Estado Municipal que ya igualmente la tenía antes de ser gestión.

