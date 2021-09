«En diciembre de este año hay elecciones en el PJ y allí no puede funcionar la dedocracia»

A la incertidumbre que existe en relación directa con los dos acontecimientos electorales, septiembre y noviembre, el último mes de este año tiene un acto más, la instancia de definir la nueva conducción del PJ a nivel local, hoy en manos de Walter Festa. Se prevé que las nuevas autoridades serán resultados de los guarismos obtenidos en la contienda general, aunque queda abierta la opción de presentar batalla por y desde el peronismo más clásico – tradicional, sin que ello signifique pasado de tiempo histórico. Karina Álvarez, actual concejala de CO.PE.BO en el Frente de Todos, es la primera que pone en discusión un enigma: ¿habrá varias listas o una propuesta que enfrente el poder de la actual Intendenta?

«No estamos esperando hasta diciembre, hoy estamos trabajando más que nunca porque antes del 2023 viene la elección del PJ», expresa Álvarez con un tono de disputa que desafía la dedocracia:

Máximo Kirchner iba a asumir como presidente provincial en mayo y ese paso se postergó para diciembre. En Moreno preside Festa, es probable que Mariel quiera ser o también Walter Correa…

O muchos /as, no te olvides que somos varios /as del PJ, hombres y mujeres

¿La dedocracia no debería funcionar en ese instancia?

No, porque el peronismo es eso, antes del 2023 están las elecciones del PJ. Por supuesto que ahora cada uno está enfocado en su lista y acompañar a Victoria Tolosa Paz.

AUDIO 1 KARINA ÁLVAREZ