«En el centro aprenden jugando, libremente, se expresan, opinan»

Comunica la forma y métodos que hacen a la arquitectura de la pedagogía no regida por la INSTITUCIÓN EDUCATIVA. La pandemia la dejó sin empleo pero Daysi Fernández, vecina de Cuartel V, siente y vive la cercanía de los propios /as que enseñan y aprenden. Sus hijas concurren al Centro Comunitario «Rodolfo Coronel» y cuenta la experiencia que trasciende la virtualidad: «Lo que más me atrapa es que es impresionante las cosas que aprenden los chicos, como también aprenden y las educadoras y los educadores de los chicos, se enseñan mutuamente y todo contribuye a la familia. Como mamá aprendí un montón de cosas también atrás de ella que por ahí no lo tenía tan presente o como que no lo entendía bien, pero el Centro Comunitario Rodolfo Coronel tiene talleres, es interesante».

Y la virtualidad ¿cuesta que tus hijas puedan conectarse? Independientemente de la capacidad de internet que pueda haber en la zona de Cuartel V

Si se conectan, a ellas le gusta porque se divierten un montón porque extrañan el centro, quieren ir y entonces la única forma es a través de la virtualidad. Como mamá, estoy ahí sentadita al lado de ella apoyando, pero sí, le gusta conectarse.

La elección de ir al Centro comunitario Rodolfo Coronel, tiene que ver con la falta de vacantes en la zona de Cuartel V o fue una decisión de elegir este tipo de enseñanza para mis hijas

Fue una decisión mía, en realidad, porque ellos me ayudaron un montón porque trabajaba, ahora con el tema de la pandemia no pude hacerlo más, pero yo trabajaba y mis nenas quedaban ahí, ellas hacían doble turno. Las dos prácticamente se criaron ahí y para mí fue una re ayuda gracias a eso pude trabajar también, pero me encanta como enseñan, como aprenden, como comparten, juegan, de todo hacen. Para mí es muy buena la enseñanza.

Por la enseñanza que imparten y lo que vos aprendiste, ¿podés distinguir la diferencia entre lo que es una escuela tradicional y una escuela de formación comunitaria pedagógica?

Sí. Como fui a la escuela veo que en lo tradicional es todo mucho más recto. Tiene que ser así de una forma bien estricta digamos y ellos acá en el centro aprenden jugando, libremente, se expresan, opinan. Son como más libres, se escuchan, habla una, habla la seño, la educadora y ellos aprenden y también como que enseñan los chicos. Para mí es un poco distinto, La educación popular me atrapa más.

¿Es cómo más democrático?

Si, son más libres de expresarse, dicen lo que sienten y por ahí si está mal ellos le dicen, le hacen entender de otra forma.

¿Vos en que trabajabas?

En casa particular, pero desde que empezó la cuarentena dejé de trabajar, ya hace un año.

¿Decime qué esperás para tus hijos desde este base de enseñanza y aprendizaje?

Te digo algo, que puedan terminar bien los estudios, puedan aprender bien, puedan escoger una carrera, terminar, puedan trabajar en algo que a ellas en realidad le guste y puedan tener su vida como ellas deseen, eso sería lo mejor para mí, que trabajen en lo que a ellas les guste.