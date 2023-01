«En el Concejo Deliberante el Ateneo Néstor Kirchner no obstruirá la gestión de Mariel Fernández»

Vicepresidenta del Casa Patria Moreno. Cuadro del Ateneo Néstor Kirchner. Funcionario nacional. Ex secretario municipal y ex concejal. Martín Arrizabalaga comprende las piezas generales y particulares de la estructura política del Frente de Todos. Habla del poder judicial y mediático y aún cuando las condiciones no son las apropiadas, lanza un planteo de fondo: Reforma de la Constitución Nacional.

Las condiciones sociales le merecen una clarísima definición: la heladera no está llena. En línea con su conducción, Walter Correa (actual Ministro de Trabajo) expone que «la organización del trabajo y los sindicatos son la columna vertebral». Consultado acerca de la política de La Intendenta hacia las entidades gremiales municipales, responde: «No tengo dudas que Mariel Fernández pertenece al campo popular, pero con respecto a las políticas hacia los trabajadores /as municipales, no las comparto en absoluto«.

Martín Arrizabalaga define que el Ateneo Néstor Kirchner, que no es parte de la gestión comunal, de ninguna manera o modo «obstruirá desde el Concejo Deliberante las políticas de gobierno de Mariel»: