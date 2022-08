En el Concejo Deliberante ya se derritió el debate por la mozzarella

El 27 se septiembre de 2021 la Secretaria de Desarrollo Sostenible, Analía Cabaña, emite una respuesta oficial sobre el decomiso de 2.800 kilos de mozzarella, propiedad del señor Emiliano Moncayo, procedimiento realizado el 5 de agosto del año pasado. Observación administrativa más que política: el asunto llega al HCD porque el señor Moncayo que llevó el remito y factura una hora después de la actuación municipal, fue paseado entre las áreas del Departamento Ejecutivo y el Juzgado de Faltas.

Aquella respuesta de Cabaña, nunca tuvo el listado de entidades que habrían recibido la mercadería distribuida velozmente ya que el gobierno no tenía una cámara refrigeradora propia, alquilada o prestada. De aquel documento institucional reproducimos lo más saliente:

1 – Por tratarse de alimentos perecederos, se decide otorgar un plazo acorde para garantizar la conservación de la cadena de frío, a la espera de recibir comunicación por parte del dueño de la mercadería, comunicado al transportista.

2- Una vez cumplido el plazo de espera y no habiendo recibido comunicación desde la Dirección de Seguridad Alimentaria, por parte del dueño, se decide trasladar la mercadería a la Dirección del Centro de Abastecimiento dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario (NdR: a cargo de Noelia Saavedra, actual concejala)

3- En este marco, pasadas las horas y tras un tiempo prudencial, observado que los alimentos aún se encontraban en condiciones, pero existiendo el riesgo inmediato de que los mismos se echaran a perder, el funcionario actuante de la Dirección General de Seguridad Alimentaria, decidió ceder los mismos para su distribución, para que fueran aprovechados por distintas entidades de bien público que funcionan en el Municipio de Moreno. Todo ello actuando conforme artículo 50 inciso A) del Código de Faltas de nuestro Municipio.

4- No desconoce este Departamento Ejecutivo que el artículo 49 del ya citado Código de Faltas local, menciona la necesidad de sentencia o resolución por parte de la jurisdicción indicada en el mismo Código. En este sentido el funcionario actuante decidió, en la disyuntiva de que se estaría echando a perder comida, optar por los principios generales de necesidad y fuerza mayor y principios de razonabilidad, proporcionalidad en la aplicación de la norma, y principios de bien común que la norma persigue.

5- El Departamento Ejecutivo y el funcionario actuante asumen la contradicción de la decisión tomada, aún si eventualmente, si la jurisdicción competente así lo resuelve, deba resarcirse al Sr. Moncayo (quien reiteramos, se encontraba realizando su actividad sin ningún tipo de papeles habilitantes).

6 –Toda la mercadería se repartió en entidades de bien público que asisten a miles de personas en nuestro distrito.

7- Se eleva el presente informe con el objetivo de cumplir con el pedido de informe solicitado por los miembros del Honorable Concejo Deliberante sobre los hechos ocurridos durante el procedimiento realizado el 5 de agosto de 2021.

El Frente de Todos llegó al recinto el 14 de octubre y, sin titubeos, Josefina Díaz Ciarlo (SOMOS) leyó la respuesta de la compañera Analía Cabaña. La conformidad fue destacada, como otro hecho histórico, el Ejecutivo brindó las respuestas que consideró totales, concluyentes, mencionándose en los discursos el hambre, el coronavirus, la pandemia y la irresponsabilidad de Moncayo, pero nunca los merenderos y comedores que recibieron el queso. La oposición quedó dividida en aquella jornada. Una parte (Agostinelli, Fábregas y Aguilar) pidieron las interpelación de los /as funcionarios, perdiendo esa votación por goleada.

Atento al resultado, Moncayo entiende que lo administrativo está terminado, que debe pagar a la empresa Damiatony 1.300.000 pesos por un procedimiento irregular legitimado institucionalmente por dos poderes. En octubre presenta la denuncia penal.

Esta cronología, tal vez extensa para cualquier lector /a, fundamenta una pregunta: ¿cómo es posible que la Presidenta del Concejo Deliberante, Araceli Bellota, afirme en la sesión del 25 de agosto de 2022, un año después del decomiso y supuesta distribución, que Emiliano Moncayo pidió recuperar su dinero en junio de este año?

COCCIÓN FINAL DE LA MOZZARELLA –

El pasado 10 de agosto Desalambrar publica la información que es ratificada (oficialmente) el jueves pasado en la sala de sesiones del Honorable Cuerpo:

Como sucedió hace diez meses atrás, el Frente de Todos levantó la guardia para defender el ERROR. Una figura ejecutiva del caso mozzarella ahora está ocupando su banca.

Gisele Agostinelli, presidenta de uno de los bloques de Juntos (que también presentó una denuncia penal por el mismo tema), pide la palabra y dirige a Noelia Saavedra una pregunta: ¿quién pagó los 2.465.000 pesos a Emiliano Moncayo?

Aludida la concejala, señalada por Agostinelli, emitió una respuesta que, por primera vez, da dos nombres de instituciones que recibieron parte del lote. Dijo Noelia Saavedra: «Esto ya es un tema que se ha tratado, se ha tratado varias veces en este recinto. Ya hemos dado explicaciones a la justicia, a los damnificados, hemos dado explicaciones y hemos dado respuesta ante la justicia cuando lo requirió. Hemos presentado lo que se pidió, el Ejecutivo además también dio respuesta. Si lo que preocupa a la concejala Agostinelli son las instituciones a quienes fueron destinados, lo que en ese momento, no me acuerdo si la figura era secuestro, o decomiso. Fueron a instituciones, sin fines de lucro. Fueron a instituciones algunas municipales, como el Centro de Día Crecer, el taller protegido TADIM, los hogares municipales, los hogares conveniados con la provincia, y otras instituciones que, como todos sabemos, tienen sus reconocimientos municipales, su reconocimiento de actividad, su verificación de actividad dentro del municipio, dentro del ámbito de Moreno. Y todo eso también fue remitido a la justicia. Todas las explicaciones que se nos han pedido las fuimos dando. Se ha resuelto este tema y seguimos trabajando. Trabajando al servicio de nuestro pueblo, seguimos trabajando y atendiendo las demandas de nuestra comunidad y dando las respuestas donde corresponde y a quienes corresponde cada vez que se nos solicita».

Emmanuel Fernández, concejal del Evita, había salido al campo a delimitar el cruce de opiniones: «Me parece que es un tema que ya se ha trabajado en el Concejo Deliberante, el Ejecutivo ha tomado cartas en el asunto y se ha trabajado con la justicia. Creo que ya es un caso que está cerrado, en todo caso si quiere saber lo que pasó que le pregunte al señor Moncayo«.

A las dos intervenciones del Evita se sumó el Instituto Patria. Araceli Bellota bajó de la Presidencia, levantó la puntería, pero entregó información vital sobre el pago de 2.465.000 pesos al dueño de la mozzarella: «Me llama la atención la persistencia y sobre todo el uso mediático, que pareciera que importa más eso, saber lo de la mozzarella, saber qué le pasó al señor que era el dueño de la mozzarella. Digo esto porque durante nueve meses, creo que ya pasaron, desde que se planteó el tema. Lo llamativo es que el damnificado presentó recién su reclamo formal en la Municipalidad a mitad de junio de este año, raro ¿no? (sic) En el medio vinieron los noticieros, salieron distintos personajes a hablar, le preguntaron a la Secretaria de este Concejo si le habían dado mozzarella, y ella le respondió que el queso se lo compraba ella. Me gustaría dejar en claro que en la primera quincena de julio se le pagó el valor actualizado al damnificado, y el municipio inició un sumario a Carlos Véliz, que fue funcionario de bromatología que cometió el error que además fue reconocido en este recinto inmediatamente que sucedió lo que sucedió. Además, esa actualización obviamente tiene una diferencia del valor que tenía la mozzarella (NdR: $1.300.000 en agosto de 2021 pasó a $2.465.000 en julio de 2022), cuando se la decomisó y lo que se le pagó. El valor diferencial es el que estoy indicando, se lo descuenta del sueldo al funcionario que cometió el error y que este Concejo reconoció. En noviembre del año pasado el municipio presentó el informe, como bien dijeron los concejales pre opinantes, sigue el curso en la justicia. Yo entiendo la necesidad cuando no se tienen otros recursos de apelar a los medios de comunicación para hacer circo. Ya no da para más el tema, me parece que está aclarado en la justicia, hago yo estas precisiones y ya deberían estar buscando otro tema para otro circo».

Florencia Asseff, legisladora por Juntos, necesitó menos de un minuto para decir que el oficialismo falta a la verdad, que sigue sin informar lo básico: «Queremos saber qué es lo que pasó porque consideramos que no está brindada toda la información, hemos solicitado pedidos de informe que no han sido respondidos. Y uno de los puntos más importantes es saber a dónde fue finalmente la mozzarella que se dijo que fue entregada a distintos comedores del distrito y que nunca facilitaron algo tan simple como un listado para ver quiénes habían sido los beneficiarios de una mercadería decomisada».

Para cerrar las ponencias tomó la palabra quien inició el debate, la mujer que sostiene en la justicia la denuncia penal que analiza la Dra. Luisa Pontecorvo.

Gisele Agostinelli rebatió las afirmaciones de sus pares: «Tiene razón la concejal que me precedió anteriormente porque gracias al uso mediático que realizó Moncayo le pagaron. Porque sino los invito a todos a ver la noticia que salió en A24 en donde funcionarios municipales utilizan palabras no muy agradables para decirle lo que le conviene y lo que no le conviene. Y después de esa nota Moncayo logró que le pagaran. Pero recordarle a la señora presidenta de este cuerpo que dijo que recién a mitad de julio presentó su reclamó, Moncayo, no desde el primer día viene realizando su reclamo y justamente realizó su reclamo primero en el Poder Ejecutivo, en la Intendencia, en la Secretaría Privada como corresponde, en las áreas que tuvieron participación. También se dirigió al Juez de Faltas donde se supone que debían haber tomado la intervención y que no sé si en estos días habrá cambiado la situación, pero hasta el momento desconocía el proceso administrativo y nunca había recibido el listado de instituciones. También se acercó a este cuerpo, no todos los concejales que hoy están acá presentes, pero sí muchos estaban en aquel momento y recibimos la nota, que dio lugar a los diferentes debates que han mencionado los demás concejales. La verdad que me parece que hay un error en lo que dice la señora Presidenta. Me llama poderosamente la atención que la plata que se le pagó solamente se le descuenta la mitad a quien se sumarió, los morenenses terminamos pagando el error de los funcionarios públicos. Tendría que haber sido todo. Los funcionarios que tuvieron intervención en el proceso administrativo deberían haber pagado los dos millones de pesos, no solo la diferencia. Y me encantaría saber también cómo justificaron el pago de ese otro porcentaje. La justicia todavía no tuvo respuestas, así que no sé a qué se refieren cuando aseguran que le entregaron a la justicia, ojalá que mañana vaya y me entere de que sí se entregaron las cosas (el listado de instituciones, con los remitos correspondientes). Tuvieron que llegar los medios nacionales para que Emiliano tuviera una respuesta. Preguntarle a Emiliano lo que queremos saber, les recuerdo que funcionarios de este gobierno le pidieron a Emiliano que no hable más para poder cobrar lo que le correspondía. Sobre el listado de instituciones que habrían recibido la mercadería, bueno recuerdo que una concejal dijo en este recinto que el listado iba a ser entregado. Pasó un año y nunca llegó. Si no hay nada que esconder ¿por qué no lo muestran? Eso es transparencia. Eso es dar respuesta, y no digo respuestas a una concejal que pidió información, nosotros hicimos un pedido de informe que el mismo oficialismo destacó, por lo tanto deberían responder, pero fundamentalmente a la sociedad, a los vecinos, porque la plata hoy y dicho por la presidenta de este cuerpo, salió de los vecinos. Por un error, por decir error, de un funcionario público. Me parece que cuando hablan de persistencia en el tema sí, hay que dar persistencia. Y seguramente voy a seguir hablando de este tema hasta que tengamos las respuestas, hasta que el proceso administrativo y aquellos que ejercieron mal su función como funcionarios no sigan enfrente del municipio. porque de esta nos enteramos, quién sabe si no hay más. Cuando hablan que se resolvió con el privado me parece que es importante entender que más allá de eso hay que resolverlo con el proceso administrativo y no seguir haciendo más enchastres, porque eso nos lleva al concepto que nos encontramos siempre con este Ejecutivo, la denigración de la administración pública».