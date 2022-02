«En el fondo de cada barrio se está generando la cultura del narco»

CIGNA APUNTA A UN PLAN DE TRABAJO REAL URGENTE PARA COMBATIR UN FLAGELO –

El desenlace marca el número de 24 víctimas fatales. La Procuración General de la Provincia de Buenos Aires sacó un comunicado donde indicaba que dos estudios periciales independientes “han arribado a la conclusión de que la sustancia utilizada para estirar el clorhidrato de cocaína encontrada en diversas muestras secuestradas” se trata de “Carfentanilo, opioide extremadamente fuerte, cuyos efectos son 10.000 veces más fuertes, o más, que la heroína o el fentanilo”

Mucho antes del tema «cocaína envenenada» la problemática respira y mata en silencio. El narcotráfico tiene ramificaciones expandidas en los territorios. La ilegalidad tutelada es un brazo. La complicidad es otro. Por abajo de estas extremidades se encuentra el daño sanitario que es letal.

En la campaña electoral de 2019 Julián Cigna se atrevió a señalar que «si persisten los modelos, si no se aborda el flagelo de la droga con seriedad y responsabilidad, en diez años Moreno podrá ser Sinaloa».

Las muertes en el Conurbano la semana pasada van en dirección a la estadística. ¿Qué revela o muestra del fenómeno social, económico, político y cultural que ganó centralidad por el número de fallecidos? ¿Continúa la campaña sobre el consumo responsable? ¿Habrá una revisión de las leyes vigentes y su real aplicación?

Cigna responde: «En principio es parte de la tragedia que sucede todos los días en el Conurbano, pero lo más triste es que fue noticia y formó parte de la agenda política porque fue un hecho comunicacional. Los que vivimos y transitamos los territorios podemos ver que no hay políticas activas con capacidad de abordar la problemática desde el lado del adicto, que considero una de las partes más vulnerables de la cadena. Muchas veces se los criminaliza sin darle las alternativas necesarias para poder salir».

Una forma clásica de no abordar este enorme problema, que es el narcotráfico y sus corrientes o derivaciones. Quien produce y distribuye captura recursos, en pesos y dólares, quien consume afronta un impacto en su salud, pero en ninguno de los dos planos que señalo hay abordajes sustentables, sólidos. Como si la tragedia hubiese concluido, ahora hablamos del FMI, el viaje del Presidente a Rusia y China

Por eso decía que me parece que el problema de fondo es que la dirigencia argentina no está visualizando del todo la problemática. Debe existir el abordaje que permita la recuperación de quien consume y al mismo tiempo darle un destino a millones de jóvenes en Argentina, porque muchas veces caen en las adicciones porque, es lo que creo, carecen de un proyecto de vida que los motive, los impulse, que les permita desarrollarse. Esa es una discusión política, económica y laboral respecto a lo que le estamos ofreciendo a las nuevas generaciones. Si Moreno no tiene una planificación que incluya en el mercado laboral a 30 mil personas nuestro distrito tendrá complicaciones enormes en el corto plazo porque es algo que se puede ver en el fondo de cada barrio se está generando la cultura del narco, donde se instala que la única forma de salir es ser soldado del delito y no pensar en formarse, capacitarse, tener un empleo y desarrollar una familia.

AUDIO 1 CIGNA

Hoy se habla del componente de la cocaína envenenada. Hubo tiempo y espacio para los cruces político internos y externos, y como al pasar y sin profundizar, el papel de la Bonarenense, una fuerza que hace que el Estado esté presente y esa puerta no se abre

Que hay connivencia entre la policía y la política con el narcotráfico nadie lo puede negar, y quien lo haga, bueno, habría que escuchar los fundamentos…

Por eso es un tema inabordable

Por eso es necesario que lo planteemos ya que es un tema que está, que provoca un daño enorme. Según estadísticas, el 80 por ciento de las personas que consumen reinciden, hay que preguntarse que relación hay entre el consumo de droga y el delito. En lo macro, repito, es darle un proyecto de vida a la mayor cantidad de gente y eso es posible teniendo un proyecto de país.

Tengo presente que también en la campaña electoral hablaste de la niñez impactada, vulnerada. Juventud y niñez, ¿cómo dos temas que deberían constituir la elaboración de un proyecto político no están?

Dije algo en aquella nota que fue medio polémico y que tuvo repercusión en sectores de profesionales. Dije que había que estudiar el abuso sexual infantil y el consumo de drogas y todo lo que lleva después. Esos dos actores muy presentes que hacen a la marginalidad que vemos después en nuestros barrios, en los conurbanos del país.

AUDIO 2 CIGNA

¿Para que no sea Sinaloa qué tiene que ser?

Trabajo. Volver a ordenar la sociedad en función del trabajo y la formación, y la escuela. La herramienta de la gente para que se pueda realizar.

Eso no es con una varita, una galera o un conejo, no es eso…

No, esencialmente es con un proyecto económico. Un proyecto económico, productivo que tenga al pueblo dentro de ese proceso de generación de riqueza, sino no hay otra.

¿Y el proyecto de Mariel Fernández cuál es? ¿Tiene algo de estos condimentos?

Primero, tenemos una diferencia ideológica en principio, ella tiene una procedencia de los movimientos sociales, venimos de lados distintos y hay una confrontación en ese sentido. Yo creo que el proyecto de los movimientos sociales es de miseria, de administración de la marginalidad. Después creo que su gobierno muchas veces, no sé si está ejecutando esto tan literalmente, empieza a usar algunos lineamientos para un proyecto productivo para el distrito. Creo que hay que profundizarlo muchísimo y ponerle todo el esfuerzo para que se haga rápido porque es urgente que eso después se traduzca al pueblo, a la sociedad. Lo que nosotros como oposición tenemos que reconocer nuestra función y nuestro rol. Yo digo que la oposición no está solamente para decir que el oficialismo es malo.

AUDIO 3 CIGNA