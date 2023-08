En el marco de las P.A.S.O la Universidad Nacional de Moreno declara

CONSEJO SUPERIOR –

Como en 2019, la UNM propuso a los precandidatos a Intendente y a 1er Concejal de las distintas listas oficializadas para estas PASO en Moreno participar de una entrevista audiovisual y radial, para que pudieran difundir sus principales propuestas y visión a la ciudadanía en general y a la comunidad universitaria en particular.



En esta oportunidad, además les propusimos que den su parecer en relación al vínculo entre la Universidad y el Municipio, teniendo en cuenta los sucesos que son de público conocimiento en torno al impedimento para la realización de nuevas obras y en particular, la usurpación del predio de la ESPUNM por parte del gobierno municipal, cuestión que ha sido objeto de denuncias ante la justicia federal y diferentes manifestaciones de la comunidad escolar y universitaria.



De las listas en competencia, 12 decidieron participar del proyecto de la UNM, y todos ellos expresaron su decisión de aunar esfuerzos con la Universidad en caso de resultar electos, compartiendo la importancia de su presencia en el territorio y expansión para potenciar el desarrollo de Moreno; a partir del reconocimiento de sus logros y potencialidades, a la vez que valoraron la condición de capital social que conlleva su sola existencia. Agradecemos estas consideraciones que la comunidad universitaria comparte y que aspira a poder materializar a partir de diciembre próximo.



Creemos que esta experiencia constituye una herramienta más para el fortalecimiento de la información ciudadana y la participación democrática en nuestro distrito, mientras celebramos 40 años de democracia ininterrumpida.



También, aspiramos a que esta nueva oportunidad de elegir a nuestros gobernantes renueve la cultura de la participación y la defensa de los derechos humanos que con esfuerzo hemos logrado construir colectivamente como sociedad, dejando atrás tiempos oscuros cuando este derecho nos era negado y se nos imponían decisiones de todo orden por la fuerza.



Es por todo ello que hoy, en este 40° aniversario de la recuperación de la democracia, celebramos este acontecimiento, proponiéndonos llevar a cabo una serie de producciones y eventos entre octubre y diciembre de 2023, como expresión de nuestro compromiso con la defensa de la democracia; para seguir avanzando en la consolidación y extensión de derechos fundamentales y en la resolución de los desafíos aún pendientes, como lo son el logro de un desarrollo sostenible, el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos, incluido en ello, la superación de la pobreza que afecta a buena parte de nuestra sociedad. Para concretar esta iniciativa, en los próximos días propiciaremos una convocatoria para concertar una agenda compartida de acciones a realizar.



Por último y en este marco, deseamos remarcar que la Universidad cumple un rol muy importante, no solo como medio de ascenso social y de generación y difusión del conocimiento, sino como medio de transmisión de valores.



La Universidad y en particular, las de reciente creación como la UNM, pública, abierta, inclusiva y no arancelada nacieron para democratizar el conocimiento y proveer a la investigación y desarrollo tecnológico aplicados a fines socialmente útiles sobre la base de una nueva concepción de la distribución y relación de cobertura de la educación superior con el territorio; como forma implícita de redistribución del poder, la riqueza y el conocimiento, a favor de la construcción de una sociedad más equitativa y que posea las condiciones endógenas necesarias para llevar a cabo un proceso de desarrollo sostenido como el que Moreno necesita.



Día a día, la UNM aporta su visión y formación de capital humano altamente calificado, fortaleciendo su vinculación y sinergia con el Estado, el territorio, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil, mirando siempre hacia el futuro y empeñada en contribuir a la realización colectiva de nuestro pueblo.



En este momento de celebración renovamos públicamente este compromiso que nos trasciende e invitamos a toda la comunidad universitaria a ejercer su derecho constitucional del voto.