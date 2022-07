En el Obrador:»Mariel reemplaza a los municipales con las cooperativas, cuando estamos peleando por lo básico, por nuestros derechos»

Trabajador municipal con años en su lomo, Jorge Amato está en el patio interno del Palacio protagonizando la protesta y paro de ATE. En la mañana del 26 de julio, el Delegado en el Obrador municipal pone todos los acentos en las palabras que definen el modo de gobierno, en sus métodos y formas: «Nosotros le hacemos un paro, le hacemos una medida de fuerza, ¿sabés que nos contesta? ‘Háganlo, salen los de la cooperativa’ esa es la respuesta de ellos. Nosotros los molestamos al gobierno, venimos a la mañana y está toda la policía acá y te dicen ‘no quieren salir a trabajar‘ nos toman como vagos y estamos reclamando lo básico, el sueldo, la canasta, que no nos alcanza y nos dicen que somos vago. Las cooperativas tienen ropa, zapatos, todo, ahora bien en el Obrador se compraron 5 camionetas nuevas, nos refriegan en la cara, anda a verlas, están paradas ahí y no tenemos ni borcegos, ni ropa, porque no hay talles o porque no las entregan. Le pedimos que nos atienda, que baje la intendenta para contarle porque sino los «jefes» que pone ella le dicen ‘está todo bien’ pero no está todo bien, es mentira, no está todo bien, no tenemos ropa, no tenemos guantes, vamos 6/7 compañeros arriba de un camión y te dicen ‘¿no querés trabajar? No importa, está la cooperativa’, pero si tiene para contratar 10/12 camiones aparte, compra camionetas nuevas y no tiene para comprarnos la ropa para tenerla nosotros que estamos reclamando lo justo, no le venimos a hacer un quilombo, venimos acá y tenemos policía con unas ametralladoras, ¿usted me ve que yo estoy armado? ¿Qué mis compañeros están armados? Bueno, eso es una falta de respeto, que como a la intendenta no le importa, si cuando solo quiere votos somos todos buenos, pero no le importa. A ellos les sirve las cooperativas, meten esa, sábado, domingo, lunes y les pagan lo que quieren ellos. Yo ando todos los días arriba de un camión y te dicen ‘no querés salir, no salgas’ y atrás tuyo tiene entre 4 y 10 camiones contratados que valen mucha plata y ¿no tiene para pagarnos un aumento a nosotros?¿No tiene para pagarnos unos borcegos a nosotros, ropa, nada? Ponen de jefes a dos pibitos nuevos que no saben y te vienen a mandar a vos que tenés tus años acá y son más jefes que vos y te dicen ‘ah no querés trabajar, sos vago’. No, no somos vagos, estamos reclamando lo justo y lo que corresponde, nada más.

