«En el próximo gobierno no habrá tiempo para silencios, es una obligación del peronismo reclamar un horizonte»

Massa está lejos de ser el candidato que representa al kirchnerismo. CFK se encargó de manifestarlo, días después de oficializarse la fórmula, que para ella la figura era Wado de Pedro. No es algo pasado que debe analizarse hoy sino el recorrido que tuvo la campaña que ingresó a su estadio final que de confirmar un triunfo histórico de Unión por la Patria abrirá circuitos de la política y la disputa real que siempre tiene el poder.

Massa se compromete a edificar un gobierno de unidad nacional, como lo hizo Néstor Kirchner en el año 2007, pero con la impronta que fue moldeando el actual Ministro de Economía a lo largo de su carrera. Al mismo tiempo en que sentencia el «fin de la grieta», no son pocas las voces que «advierten que la enseñanza que les deja la actual gestión nacional es «no conceder tanto, no comulgar la política del silencio en nombre de la gestión que acumuló todos los errores».

Si miramos los resultados inmodificables, Axel Kicillof retiene la Provincia con un dato interesante para advertir los nuevos caminos planteado como pregunta, ¿cómo sigue la relación con Máximo Kirchner, líder de La Cámpora y Presidente del PJ bonaerense?

Ismael Castro, actual Secretario del Concejo Deliberante, líder de la Agrupación peronista 1945, ofrece un bagaje argumental de gran valor político porque lee las coordenadas posibles, conociendo a los actores centrales que tiene la coalición UP. Un segmento final de la entrevista con Desalambrar Tv resulta una invitación apetecible para mirar la nota completa porque tiene análisis directos y otros bien cifrados: «Nosotros tenemos la posibilidad de ser gobierno y de transformar materialmente la estructura que sigue generando pobreza y desigualdad. Tenemos la posibilidad de hacerlo, creo que Sergio Massa tiene la oportunidad histórica de hacerlo, cuenta con la inteligencia y el sentido para lograrlo, Viendo la coyuntura no pretendo que Sergio Massa represente los escalones más altos de lo que creo como objetivo político, si creo que es el mejor gobierno ante las otras opciones, pero me resulta una incógnita sobre cuales serán sus pasos porque Massa es un pragmático y no estamos cerrados a que arme un gobierno y se convierta en un gran patriota y lleve adelante transformaciones que acompañaremos, lo que sí en lo que se viene no habrá ningún formato para que se mantengan excusas, silencios, de sostener una contemplación enorme como ocurrió con Alberto Fernández, creo que no hay tiempo para eso. Es una obligación del peronismo tener el ojo afinado para poder plantear y reclamar el horizonte a un gobierno que ojalá lo comande Sergio Massa«:

