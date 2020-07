0 shares







Pasaron ordenanzas y administraciones, todas dentro del diagrama que el peronismo posee en su durabilidad como poder municipal. Con la primer mujer al frente del Departamento Ejecutivo, hay líneas directrices que no son una recomendación matemática. Existe un plano delimitado entre las calles Libertador, Bartolomé Mitre, España y Merlo, epicentro de afluencia de público, vecinos /as, sumado a las dos plazas principales. En ese mapa no hay lugar para puestos fijos ni venta ambulante. Ese es el plan que tiene el Municipio cuando toda la pandemia y sus restricciones concluyan. Al frente de la Dirección General de Control Integral de la Vía Pública está Claudia Sena, de vasta experiencia en mediaciones territoriales en el IDUAR. En su palabra está la decisión tomada por el Departamento Ejecutivo vía IMDEL (Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local): «La idea es ordenar un poco el Centro de Moreno, nosotros contemplamos como Centro de Moreno la calle Mitre, Libertador, España y es justamente donde están los trabajadores que dicen tener un derecho adquirido. La realidad no es dejarlos sin trabajo, en este contexto que estamos pasando a nivel económico y de salud con el tema del COVID, lo que hacemos es un ordenamiento. La decisión está tomada sobre lo que es Libertador, Mitre, España, Merlo de no dejar puestos fijos ambulantes, nada. Estamos en proceso de hacer un registro y una evaluación de cada uno de ellos y ver cómo los vamos relocalizando.

Todo lo que se presenta como gama de comercio informal queda afuera de ese radio que usted indica

La realidad es esa, tratamos de que sea circulación tranquila y con eso ubicarlos en otro lugar acorde a lo que cada uno va a estar vendiendo. Tenemos varios universos: los que venden ropa usada en el suelo, el puesto fijo, los que caminan y deambulan por Moreno. En ese contexto entramos en un proceso de ordenar el territorio y lo administrativo, porque los permisos están vencidos y estamos trabajando con la Ordenanza.

¿La Ordenanza con la que trabajan es la que caducó por un tiempo de los nombrados o están preparando otra como me dijo María Giménez, Administradora del IMDEL?

Estamos trabajando con la Ordenanza pero los permisos están vencidos y en eso estamos renovando el registro y trabajando para nuevos permisos con la nueva ubicación que le vamos a dar a cada uno.

Hay alrededor de 40 puesteros que tras veinte años tienen un derecho adquirido de ganar la calle y los lugares

Estamos en una mesa de dialogo, obviamente ellos están en la postura del derecho adquirido de las paradas y lugares. Yo asumí hace 10 días esta nueva Dirección y estamos en esa mesa, ellos tienen su postura y nosotros nuestro proceso, trataremos de llegar a buen puerto, va a llevar un tiempo porque no es de un día para otro, pero esperamos viendo.

Ese tiempo que ustedes están definiendo es pos pandemia, en el mientras tanto ¿no hay venta ambulante o sí?

Nosotros estamos en un contexto de pandemia y obviamente no pueden estar vendiendo porque, aparte por el tema de la circulación hay mucha gente mayor en este universo de vendedores y tratamos por ese lado de que no ocurra. A la vez, estamos ordenando y presentando, tenemos hasta el diseño de los puestos, cuando esto se termine ellos van a volver a vender pero con un ordenamiento nuestro.

Vos que sos una mujer del peronismo, si te digo Economía Popular ¿qué me respondes?

(María Giménez creo que fue clara con el concepto de Economía Popular, nosotros lo que apuntamos es a que realmente la persona que vive de lo que vende lo pueda hacer. Sabemos de algunos que no son los que están vendiendo sino que tienen sus vendedores aparte, contratan gente para vender un producto, y en ese contexto tenemos que hacer un zarandeo para ver quien realmente vive de lo que vende y produce.

Si una persona está en la calle hace 20 años y pudo crecer ¿qué parámetros se miden para decirle ahora usted no, es otro?

Entiendo a lo que te referís, entendemos que realmente el progreso porque vendió toda su vida en la calle y pudo progresar como persona, pero también entendemos que hay otra posibilidad de mejorar su situación y en ese contexto estamos acompañando. Si está en condiciones de alquilar un local la idea es acompañarlo, no cortar el diálogo y decirle “No, vos tenés posibilidad, no encuadrás en la Economía Popular”. También estamos trabajando con ese universo de personas, acompañándolos para que puedan acceder a mejorar su situación.

En ese punto sería una formalización de la actividad, ingresar en el rubro de Comerciantes Formales.

Sí, estamos en esa sintonía.

En la plaza Mariano Moreno, paradas de colectivos, hay una concurrencia masiva por transporte público ¿y ahí?

Ahí nada, de hecho hay casi 20 familias que venden ropa usada que están en esa rinconcito de la Plaza, ahí tampoco vamos a poder dejar puestos ni nada.

Debajo de una de las escaleras de la Estación de Transferencia se habían armado unos puestos ¿también vuelan?

Creo que ahí tampoco.

¿Cómo van a resolver esta situación donde muchos van a la calle porque no tienen otra posibilidad? Es un gran tema político.

La medida no es dejarlos sin trabajo, trabajar van a poder, pero el ordenamiento de las calles lo estamos diseñando. Por el momento las primeras arterias son las que te di y ahí no se van a poder instalar, estamos abriendo el panorama. Hace 10 días que estoy acá y no estoy sola en esto, tenemos la parte de Tránsito y estamos articulando con diferentes áreas para ver el ordenamiento.

Los inspectores que salen, ven a un mantero que tiró sus productos para ver si podía vender y hacer un mango, ¿lo tiene que levantar y no lo decomisan?

No, decomisar no, levantar, es un trabajo de hormiga que hacemos todos los días. Moreno es grande, el Centro también y la necesidad crece, es todo diálogo hasta que lleguemos a un buen puerto en este proceso.

Es todo diálogo pero hay un radio que no se negocia. Esas calles que me dijiste ¿no están en la mesa de negociación?

No, por ahora no.