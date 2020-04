3 shares







MATERNIDAD ESTELA DE CARLOTTO / DISPOSITIVO FRENTE AL COVID -19 –

Vinculado al operativo sanitario, de relación directa con las limitaciones que posee el Hospital Mariano y Luciano de la Vega como tercer nivel de atención, la Maternidad Estela de Carlotto amplía la atención para cubrir todo el servicio de baja complejidad. Su Director, Dr. Eduardo Fernández, entrega un informe específico de las funciones sin obviar los propios límites que existen por la naturaleza que tiene la estructura sanitaria: «Desde que comenzó el Covid-19, estamos tratando de trabajar fundamentalmente en lo que es nuestro nivel de complejidad, tratando de hacer todo lo que el hospital no debería hacer que es toda la baja complejidad. La Maternidad Estela de Carlotto está en vías de duplicar el número de partos de acuerdo lo que viene sucediendo en marzo y el principio de abril, para poder despejar lo que es la baja complejidad del hospital esto está consensuado con las autoridades, el infectólogo y el servicio de obstetricia del hospital. Y nosotros prepararnos para fortalecer todo lo que es la baja complejidad y recibiendo todas las cirugías programadas de obstetricia que anteriormente hací el hospital para que este se pueda ocupar específicamente del Covid-19.

¿Y la capacidad de la Maternidad hoy está en que nivel?

Nosotros teníamos previsto inicialmente un límite de tres mil nacimientos anuales, habíamos llegado a cumplir con mil ochocientos para luego seguir creciendo, la disminución de números de partos por diferentes motivos llevó el número a 1400 y ahora en esta proyección que tenemos estamos tratando de alcanzar el pico que ya habíamos tenido (1800), pero los números que estamos viendo en este momento nos va a llevar probablemente en el año a 2100. La capacidad está ocupada en un 80% permanentemente, pero lo que también no se ha dejado de cuidar todo lo relacionado con Salud sexual y reproductiva y lo que es Intervención Legal del Embarazo, tanto en forma ambulatoria como programada con las pautas y medidas que estamos tomando en cuanto al distanciamiento social, por lo cual muchos de los turnos se están dando de forma telefónica y tratamos que no se acerquen a la Maternidad, al menos lo menos posible.

Y en esto que señala usted, ¿quienes son las mujeres que se acercan? ¿Se puede sostener el parto humanizado o hay mayor número de cesárea?

En el mes de marzo a pesar del aumento de partos, la tasa de cesárea fue del 12,8%, lo cual sigue por debajo de las recomendaciones que tiene la OMS. Por supuesto que en estos meses vamos a tener que aumentar un poco la tasa de cesárea porque se incorporan nuevos nacimientos que anteriormente, por los criterios de internación, no se daban en la maternidad. Ahora prácticamente los únicos casos que se derivan a un centro mayor de atención son los partos de alta complejidad, prematuros, diabetes gestacional o hipertensión del embarazo.

¿Hay casos sospechosos de COVID -19 en la Maternidad?

Hasta acá no tuvimos casos sospechosos, sí hemos tenido personal en periodo de cuarentena, no por caso de la institución sino porque muchos profesionales trabajan en la entidad privada, algunos están en este momento en cuarentena, son dos (2) personas del plantel de enfermería. A pesar de los dos casos que estoy comentando, el contacto de casos sospechosos que han tenido resultado negativo cumplen igual la cuarentena de catorce (14) días en su domicilio y ahora hay una iniciativa del Ministerio de Salud que por esta contingencia, Covid-19, se van a producir ingresos en los rubros de médicos, enfermeros y personal de higiene.

El plantel que tiene hoy la Maternidad ¿cuál es?

En este momento estamos en doscientos ochenta y cinco (285) trabajadores, algunos más o menos puedo estar errando de acuerdo a las altas, bajas o licencias programadas, pero por lo general estamos en ese número.

Insumos, es algo que se requiere siempre y más en estos tiempos de crisis

Se ha agilizado mucho la recepción de insumos en este último mes, el Ministerio de Salud empezó a distribuirlo, se está haciendo de forma paulatina en todos los hospitales apuntando especialmente, además del insumo habitual que tiene el hospital, los elementos de seguridad personal para los trabajadores que van llegando de forma escalonada, estamos hablando de barbijos, máscaras, alcohol en gel, productos de limpiezas para superficies y lo que también se está pidiendo que son los camisolines y repelentes, etc. Todo lo que hace falta para la protección personal en este momento.

¿Existe en el sentido común del plantel médico un concepto de omnipotencia que lleva a pensar que el virus no puede atacarlo o se transita este tiempo con miedos propios y lógicos?

No, la verdad que los trabajadores de salud sentimos lo mismo que todos en esta contingencia, la verdad es una pandemia que nos ha sorprendido a todos, que vamos aprendiendo día a día de los que se trata, vamos cambiando a veces algunas indicaciones que tenemos de cuidados personales a medida que va desarrollándose la pandemia, pero la verdad que sin lugar a dudas los trabajadores de salud se comportan también, lejos de la omnipotencia de que no les va a ocurrir, con los temores que tiene la población y que están aumentados a veces porque sabemos que somos los primeros que estamos en la línea de esta contingencia. Nos han surgido muchos temores, en cuanto a poder estar todos protegidos y estar al frente de este momento.

Respiradores, ¿los necesita la Maternidad Estela de Carlotto?

La Maternidad no está preparada para tener más respiradores de lo habitual porque tenemos solamente algún respirador para las contingencias de neonatología, previo a una derivación. La Maternidad no está creciendo en complejidad en este momento sino que está fortaleciendo el nivel de complejidad que tiene, está aceptando todo lo que puede aceptar de acuerdo a su complejidad y más, pero no pensamos en tener nuevas camas de terapia intensiva de adultos, pediátricas o neonatales, y para generar ese crecimiento tendríamos que haber hablado de un hospital distinto al que se consensuó. Estamos fortaleciendo nuestro segundo nivel para que los terceros niveles de los hospitales puedan trabajar en lo que deban. Nosotros acompañamos toda esa estructura para que puedan hacer frente al coronavirus y nosotros tener la posibilidad derivar solo los casos de alta complejidad.