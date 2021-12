PERONISMO DE MORENO: ENCUENTRO, BRINDIS Y CLARAS DEFINICIONES –

El cartel antes que la militancia ocupe las gradas. Lunes 27 de diciembre. Moreno:

Soldado de Cristina y militante de las causas populares. Ex diputado nacional, Secretario General del gremio de Curtidores, actual miembro del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Acompañado por Maxi Venegoni, Martín Arrizabalaga y Matías Irrazabal, ingresó al local de la Mesa Política y Gremial donde lo esperaba una gran parte del peronismo morenense.

Walter Correa, líder del Ateneo Néstor Kirchner, agradeció la invitación al brindis y, con cintura, marcó la distancia que lo acerca. Lo que está en plena elaboración es un proyecto de gobierno desde la unidad más amplia del peronismo:

Cuando la política pierde el valor de la diversidad aparece la hegemonía y el sectarismo. Acá lo que miro es diversidad, diferencias, hasta puedo escribir un libro con lo de hoy. La pregunta es, ¿qué los empuja a estar acá? ¿Cuál es la acción que los conduce a todos /as a estar aquí?

Lo que unifica a los compañeros /as es que somos parte del movimiento peronista y ante la convocatoria de un compañero estamos. Hace poquito asumí como consejero provincial (del PJ bonaerense) así que, no es solo mi obligación como militante peronista sino es mi deber, y ser solidarios porque la construcción de los movimientos es algo colectivo. El peronismo de la Provincia de Buenos Aires en la figura de nuestro presidente, Máximo Kirchner, está en un proceso de reconfiguración con una impronta muy territorial, regional, y también con un mandato que es el de abrazar a todos los compañeros /as. Esa es la tarea que están haciendo aquí.

¿Me podés definir al peronismo de Moreno?

Aquí en esta reunión hay un pedazo muy importante de la historia, del presente y del futuro. Con muchos compañeros /as hemos compartido miles de batallas, peleas, discusiones y debates. Me acuerdo de Ernesto (Lombardi) cuando nos enseñaba lo que significaba la militancia setentista. Está es una historia latente que está muy presente en nuestro colectivo y por eso, más allá de las diferencias, cuando hay una convocatoria para un brindis estamos los compañeros /as…

Acá es más que un brindis, se expone que de este espacio saldrá el o la intendenta para el 2023

Como decía el General, «en la mochila todos tenemos el bastón de Mariscal«. Por supuesto que más allá del brindis no podemos desconocer que tuvimos una derrota electoral, aún cuando después llegamos a un empate forzado, entonces lo que hacemos es prepararnos para pelear por lo que se viene y garantizar la continuidad de nuestro gobierno del Frente de Todos, de todas y de todes.

AUDIO WALTER CORREA