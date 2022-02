En Fénix hay más fuego que cenizas

COMUNICADO DE LA AGRUPACIÓN 25 DE ABRIL –

Por medio de la presente comunicamos a todos nuestro socio, hinchas y a la sociedad en

general, nuestro total REPUDIO, a los hechos acontecidos durante la primera quincena del mes de febrero, los cuales pasaremos a enumerar y que a nuestro entender son de una gravedad manifiesta.

El primero de ellos lo acontecido EN LA PARRILLA DE LA FAMILIA ZÁRATE , en las cuales un

grupo de delincuentes , que decían ser del Club Fénix , y de acuerdo a las fotos que circularon en los medios audiovisuales nosotros teniendo muchos socios vitalicios e hinchas en la agrupación NO CONOCÍAMOS ( salían en fotos con el señor De Rosas ,y el señor Colqui en el estadio el día 5 de febrero, día de los disturbios , pero nosotros no los conocíamos ), AGREDIERON FÍSICAMENTE ,a integrantes de la familia ZÁrate , los comensales y el señor Horacio Rodríguez Pini.

El segundo de una gravedad institucional inusitada, el hecho de NEGAR LA PARTICIPACIÓN

del Fútbol Femenino en AFA. Nuestro Fútbol Femenino, con un esfuerzo manifiesto del Gerenciamiento, Sr Matías Zárate, grupo de colaboradores en el cual destacamos a Marcelo Ruiz, Horacio Rodríguez Pini, Técnicos y Plantel, participaron el año pasado en el campeonato de AFA y llegaron a una final con el Club Claypole, con lo cual demuestra lo importante de su participación.

El premio la no participación de nuestros planteles este año. Nosotros apoyamos su participación y deseamos que AFA PERMITA A NUESTRAS JUGADORAS HACER LO QUE LES GUSTA, JUGAR AL FÚTBOL.

Por último y que también nos parece de una gravedad institucional manifiesta, SACARLE EL

GERENCIAMIENTO al señor Matías Zárate en forma unilateral, habiendo un contrato

firmado ante escribano público.

Miembros de nuestra agrupación colaboraron en la construcción del estadio, y

acusamos a la familia Zarate de:

Ser buenos vecinos, Guardar materiales de la obra por meses, Ayudar a cortar el pasto

En las primeras etapas darnos agua, Atender proveedores en época de pandemia ayudar a cuidar el estadio, y atender en todo este tiempo a un sinnúmero de chicos y chicas que salieron de la calle para practicar nuestro deporte.

Sin más saludamos muy atte.

AGRUPACIÓN 25 DE abril.