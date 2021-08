«En general lo que veo es que se pone un manto de sospecha a los humildes que se organizan»

El diseño de campaña del Frente de Todos es una pieza (por lo menos en el comienzo) que conserva espíritu y cuerpo: Mariel Fernández es la figura central, a su lado la militante elegida para encabezar la lista, una joven mujer que ya tiene responsabilidades ejecutivas, ex presidenta de la Cooperativa Ayelén, alguien del corazón mismo del Movimiento Evita.

Ahí está Noelia Saavedra, llamada a ser concejala, un peldaño más en el camino del poder que hoy administra:

¿Con 29 años es algo que esperabas o te llegó el mensaje, la comunicación y la charla con Mariel diciéndote Noelia tenés que ser vos?

Nuestro espacio viene construyendo de hace muchísimo tiempo y esa construcción es colectiva, vos podés ver que hay muchísimos compañeros nuestros que están hoy en roles de conducción, tanto en el Ejecutivo como en el territorio. Mariel fue muy generosa en eso, en ayudar y acompañar a construir cuadros jóvenes, formarlos. Entonces en esta discusión de pensar la lista, te soy sincera, iba a ser alguno de nosotros, no me esperaba que sea yo pero si estoy muy orgullosa y para mí es un honor que Mariel haya pensado en mí.

Había escuchado tu nombre hace tres meses, la cabeza de lista, lo que expresa una confianza de Mariel Fernández hacia tu persona. Hoy estás en un lugar ejecutivo, Desarrollo Comunitario, que es muy complejo, que hay muchas demandas y que nunca alcanza aún teniendo, pero no alcanza. Entonces ese paso del ejecutivo al legislativo ¿lo visualizas o existe como le pregunté a Gastón Fraga en una nota asumo pido licencia y vuelvo al lugar donde puedo hacer un ejercicio más directo de la política?

Hoy sí me veo sentada en la banca, creo que la decisión de Mariel de poder fortalecer el Concejo Deliberante tiene que ver con eso, tiene que ver con seguir acompañando y fortaleciendo el legislativo dentro del municipio y me veo. Yo creo que en la Secretaría de Desarrollo Comunitario hay un excelente equipo que se puede encargar de conducir también ese espacio.

Voy a mencionar algo, tomando lo que dijiste que Mariel ha sido muy generosa en darle a aquellos que están en el territorio, en el barrio, en las comunidades los lugares. Escuchaste que hay muchas críticas de un sector del peronismo diciendo que ustedes son antiperonistas ¿qué respondes?

La lista que conformamos tiene que ver con incorporar a muchísimos, vos lo sabés, es una lista muy diversa donde hay muchos sectores del peronismo que hoy están acompañando. Sectores de las organizaciones populares, de los sindicatos y yo creo que en este trabajo que venimos haciendo desde el gobierno se ha abierto las puertas a todos aquellos que quisieron trabajar y acompañar un proyecto político que tiene que ver con la reconstrucción de Moreno.

Están del otro lado los que dicen, los que no están, que el gobierno Mariel es sectario, no es dialoguista, que trabaja para el Evita desde el Evita.

Yo creo que si nuestro espacio hubiera sido sectario hoy no podríamos tener la lista que tenemos, donde están representados muchísimos sectores donde es muy amplia, muy diversa y donde se viene construyendo en la comunidad y se ha invitado a construir desde la comunidad a todos los sectores del peronismo.

AUDIO 1 NOELIA SAAVEDRA

¿En tu vida militante ¿qué es la comunidad?

La comunidad son esos espacios que hoy están en el territorio, que se organizan para darle sentido, para mejorar su barrio, para construir lazos en general de solidaridad, de reconocimiento en el otro, en la otra, para poder mejorar la calidad de vida de su barrio y de todo lo que lo rodea. Comunidad es la Iglesia, la capilla, la copa de leche, el merendero, los espacios culturales que piensan y todo el tiempo están buscando cómo le mejoran la vida a su vecino, a su vecina. Cómo arreglan la plaza, como combate muchas veces la violencia de género, como garantiza el alimento a los niños. Y para nosotros fue muy importante que el gobierno se respalde en esa comunidad porque muchas de las respuestas están ahí. Están en esas personas y en esos vecinos y vecinas que se organizan para mejorar su entorno.

Son organizaciones que no hacen al Estado, están

Y que esas experiencias comunitarias nutren también al Estado.

Esas experiencias están porque es el rostro de la territorialidad, ni siquiera el territorio, lo subrayo, porque cuando hablé con Emmanuel Fernández incluso con Mariel Fernández, al decir que es un gobierno de las comunidades y el peronismo tiene que ser comunitario, la primera lectura que hago es no es con las ORGAS sino con esta organización que acabas de describir. ¿Es errado el concepto?

No, es más amplio. Porque muchas veces reducimos a las organizaciones o a los espacios políticos en las definiciones del Estado. Yo creo que es mucho más amplio, por eso hablamos de comunitario. Es todo espacio que se organiza para defender su territorio, defender los intereses de los vecinos o las vecinas, o de los más humildes. Entonces es con las organizaciones políticas, con los movimientos sociales, con las organizaciones del territorio, es con la Iglesia, con los espacios culturales, yo creo que es por ahí. Y esas experiencias son las que después también nutren al Estado y hace que también una de nuestras luchas es que esas experiencias se conviertan en política pública.

AUDIO 2 NOELIA SAAVEDRA

¿Por ejemplo?

Vos ves los puntos violetas, los puntos verdes, los espacios de las promotoras de salud que fueron las que acompañaron los Detectar en la pandemia. Entonces mucho de lo que ya venía creciendo en la comunidad, para el Estado fue muy importante y más en pandemia.

En el Concejo Deliberante se está discutiendo desde hace un tiempo, lo plantea la oposición y también hay una respuesta de lo que es el nuevo oficialismo, de lo que significan las cooperativas. ¿Qué te parece a vos el funcionamiento de las cooperativas, incluso siendo del Evita, que tenga participación y vínculo con el Estado? No es lo mismo la cartelización privada que la presencia de cooperativas, ni siquiera hablo de cooperativismo

Y también tiene otras lógicas de relaciones sociales, entonces yo lo que veo es que en general se pone un manto de sospecha a los humildes que se organizan. Las cooperativas en general nacen de la organización de vecinos y vecinas, de compañeros que buscan generar puestos de trabajo, dar respuesta a las necesidades de sus vecinos, de sus vecinas. Y sobre eso se pone un manto de sospecha, no se pone un manto de sospecha sobre las grandes empresas que se fugan dinero, que hacen negociado con el Estado y que muchas veces ni siquiera terminan las obras que licitan. Yo lo que creo es que esa discusión se agota cuando nosotros vemos la labor de las cooperativas, pero las vemos desde un lugar objetivo, no desde ese sesgo que hay, o desde el prejuicio de los compañeros. Me parece que es por ahí la discusión, porque si vos ves después la labor y el trabajo de las cooperativas, es un trabajo que, yo desde mi lugar, y desde el espacio al que pertenezco, me pone orgullosa.

Vos eras presidenta de la Cooperativa Ayelén…

Sí, yo era presidenta de Ayelen.

Entonces, siendo muy jovencita estabas al frente de una estructura que supongo que quiere cambiar el mundo cercano. Yo suscribo lo que decís que la cooperativa tiene otra lógica. El cuestionamiento que hago es que sean únicamente las cooperativas del Evita, para mí tienen que ser muchas otras organizaciones precisamente para no dañar el sentido del cooperativismo, sino aparece el manto de sospecha sobre la cooperativa de la Evita. Que si fuera de otro movimiento no sé haría eso… dudo que sea con la magnitud, ¿por qué? Porque Mariel es del Movimiento Evita, por eso digo que hay que dar esa discusión…

Esa discusión hay que darla y hay que acompañar también a la organización cooperativista.

AUDIO 3 NOELIA SAAVEDRA

¿La perspectiva de género, ¿qué debe contener?

Principalmente la realidad de los sectores populares. Tiene que entender la realidad que atraviesan las mujeres y las diversidades de nuestro distrito, tiene que ser transversal a cada una de nuestras políticas, por eso nosotros desde el municipio impulsamos las leyes Micaela García, por eso impulsamos que todo el tiempo nuestros compañeros y compañeras se estén formando en función de eso. Porque sin esa perspectiva va a ser muy difícil que nosotros hagamos un buen gobierno. Va a ser muy difícil que generemos políticas que sean inclusivas, y que vayan hacia la justicia social.

¿Encontrás resistencia en este proceso de transformación?

Empezó, hace varios años se viene dando, entendimos que las lógicas machistas y sobre todo en la política ya no van más. Que los compañeros y las compañeras tienen que entender que eso contribuye a la opresión, no solo de las mujeres sino, de las diversidades, de los prejuicios también hacia los varones. Y me parece que es por ahí que nosotros tenemos que seguir construyendo porque sino nunca va a ser posible una sociedad más justa. Siempre decimos que sin feminismo no hay justicia social, no entendemos otra construcción de sociedad que no sea feminista.

AUDIO 4 NOELIA SAAVEDRA

Desde el poder que hoy tenés y ocupás ¿qué ves y que antes no lo tenías tan registrado?

Desde mi función yo lo que no registraba era la complejidad del Estado, de poner a andar al Estado y muchas veces de la burocracia que implica el estar en ejercicio.

Vos querés que sea más rápido y hay una serie de papeleo…

Mucho de eso, que fue para los militantes medio como un choque pero que enseguida lo pusimos a andar y fuimos agilizando muchísimas cosas. Y después de dimensionar la extensión del territorio y de ponernos a pensar cómo llegamos a cada territorio y cómo nos acercamos como Estado. Para nosotros fue como una transición muy importante y muy rica. Y en ese sentido poder tomar de las experiencias populares lo que nosotros veíamos que era necesario en la política pública.

¿Y qué era necesario?

Estar más cerca de las comunidades, construir con las comunidades la política pública. Saber dónde, cómo. Respetar también las construcciones que se venían dando. Te cuento por ejemplo, una demanda en niñez, en nuestra Subsecretaría de Niñez nos reunimos con varias de las organizaciones que venían militando la niñeces en el municipio para ver qué es lo que hoy hacía falta, que necesitábamos en función de lo que venían trabajando también esas organizaciones. Y por ejemplo, así llegamos a la apertura del primer Hogar de Niños Municipal, porque lo que nos pasaba es que muchos niños terminaban muy lejos del distrito. O terminaban en hogares donde no eran contenidos, donde no eran cuidados. Y nos dimos la tarea de poder crear un hogar municipal, de generar el Consejo Local de Niñez donde discutimos también junto con las organizaciones cómo llevar adelante la política pública, cómo generar nuevos proyectos. Creo que fue mucho de eso todo este tiempo, fue mucho de poder llegar a las comunidades desde otro lado. La conformación de las delegaciones municipales tiene que ver con todo eso.

Eso responde a la histórica demanda de descentralización…

Tiene que ver con eso y no solamente la descentralización de una oficina, sino de trabajadores y trabajadoras que están a disposición en el territorio de los vecinos, las vecinas y que están ahí para dar respuesta.

AUDIO 5 NOELIA SAAVEDRA

¿Por qué te tienen que votar? ¿Por qué tienen que votar la lista?

Tienen que votar la lista porque representamos la continuidad de un proyecto político que vino a reconstruir Moreno, que vino a pelear por un Moreno mejor. Que en los hechos lo estamos logrando y que aún falta mucho por hacer.

AUDIO 6 NOELIA SAAVEDRA