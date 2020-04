0 shares







SIN RASTROS DE LA MUJER DE 26 AÑOS DE EDAD –

Salir de las casas, viviendas. Dejar los posibles refugios y caminar la calle. Visibilizar redes vivas, dolientes, ocupadas porque hace diez días que Camila No Está. La Municipalidad redactó un comunicado para dar alerta del caso: «… fue vista por última vez (4 de abril) en las calles Del Cañón e Irigoyen a las 6 de la mañana, se dirigía a Moreno Centro. El domingo por la noche la Directora de Géneros del Municipio recibió la información de que buscaban a Camila desde el día anterior. Inmediatamente, se comunicó con la mamá para confirmar la información, ponerse a disposición y la orientó para realizar la denuncia correspondiente. A las pocas horas, la señora pudo radicar la denuncia en la Comisaría 1ra de Moreno. El lunes a primera hora, la DDI y la familia de la chica desaparecida autorizaron difundir la información y una fotografía de Camila para recabar información sobre su paradero».

Luego salieron los rastrillajes con la Intendenta al frente de la búsqueda.

Esta mañana, mujeres de organizaciones feministas y de género, respetaron la distancia entre unas y otras, girando por la Plaza San Martín frente al Municipio. Camila Aldana Tarocco tiene 26 años de edad y está desaparecida. Natalia que pertenece a la organización de Defensorías de Género expuso los por qué dejar el aislamiento: «Han participado compañeras de distintos lugares, Merlo, Lomas de Zamora y obviamente Moreno. Concentramos en la zona de la terminal, la idea es poder visibilizar la ausencia de Cami y responsabilizar al Estado por la demora en la búsqueda, hace 10 días que no aparece, sus hijos están solos, nos enteramos que dejaron en libertad al único detenido que había. Hay cuestiones en las que el Estado, lamentablemente y más durante la cuarentena, no ha podido dar respuesta, por eso decidimos organizarnos y salir teniendo en cuenta los recaudos del decreto de aislamiento pero no dejando de salir a hablar con los vecinos. Visibilizar con barbijos, guantes y un cartel que dice “en Moreno Falta Camila” para que puedan sacarse fotos, subirlas a las redes y agitarla desde ahí».

El gobierno Municipal hizo un trabajo, una comunicación oficial que la estaban buscando, utilizaron la palabra rastrillaje. Cuándo leíste eso, ¿hacia dónde te llevó?

Generalmente suceden estas cosas, estamos laburando y militando el territorio, sucede que cuando empieza a visibilizarse o ponerse en discusión la desaparición o la violencia ejercida hacia alguna de nuestras compañeras siempre empiezan estas movilizaciones por parte del Estado que no son eficientes y son tardías. La denuncia de la desaparición comienza a circular el sábado que es el día en que desaparece, pero los primeros rastrillajes se hacen el lunes, es a lo que estamos acostumbradas: ir a hacer la denuncia, aguantando que te digan “se habrá ido por ahí”, justo tenía para cobrar la plata del bono así que se rumorea eso, juegan con esta cuestión. Cuando pasan un par de horas que no aparece y con presión de las orgas empiezan a activar. Estamos acostumbradas a ver este tipo de operativos que terminan por ser una pantalla, que quieren demostrar que el Estado está trabajando en eso pero en realidad no lo está haciendo, no ha prevenido la situación, la única persona detenida lo estaba por razones de violencia de género hacia su ex pareja. Lo que pedimos no es solamente que busquen a una chica cuando ya está desaparecida, sino ¿Cuáles fueron los medios que arbitró el Estado para que esto no pase?

AUDIO 1 NATALIA

Para ustedes ¿qué medios arbitró?

Cuando nos ponemos a mirar cuales fueron los medios que arbitró el Estado, cuáles fueron los que puso a disposición para que esto no pasara nos damos cuenta de que no hizo nada, nos damos cuenta que nos ha violentado desde el momento que fuimos a hacer una denuncia, cuando fuimos a pedir emergencia alimentaria para nuestros hijos, las cuestiones previas empiezan a fallar y terminan con esta situación de que una chica esté desaparecida hace 10 días y que no haya ningún tipo de novedades.

La persona que fue liberada ¿ustedes tienen información de por qué la justicia (fiscal Saucedo) dispuso esa medida?

No, no nos ha llegado nada. Cuando terminamos de hacer la visibilización nos llegó la novedad de último momento, no llegamos a comprobarlo, es lo que se rumorea entre familiares y vecinos, no mucho más que eso.

AUDIO 2 NATALIA

En la movida que hicieron hoy, ¿está el acompañamiento de la familia de Camila o se hizo pensando por todas las mujeres?

Claramente, es la discusión que se estaba dando no solamente en Moreno por la cuestión de Cami sino en muchos distritos donde muchas veces la familia por miedo, o por resguardarse porque también en ese sentido las autoridades del Estado empiezan a presionar a las familias para que no movilicen porque entorpecerían algunas cuestiones de avances judiciales, lo cual es mentira porque la verdad es que tenemos causas que no son visibilizadas en las que no se ha avanzado tampoco. Muchas veces respetando los sentires de las familias y el entorno más allegado, esto que pasa en lo personal y privado de una familia también es una cuestión de política pública, cuando desaparecen una piba que puede ser cualquiera de nosotras, nuestras primas, nuestras madres, trasciende la cuestión privada y pasa a ser una cuestión de acción pública. La violencia de género, una desaparición, una violación, no es un hecho aislado es un hecho público que tiene una clara intención de disciplinar y aleccionar al resto de las mujeres.

AUDIO 3

Como organizaciones feministas ¿pudieron tener algún contacto telefónico o virtual con la Directora de Género o la intendenta de Moreno?

No, al contrario, los mensajes siempre fueron que no se nos ocurriera salir, los mensajes digo entre bambalinas, primero anteponiendo el tema del aislamiento obligatorio pero sabemos que va más allá, estos mensajes llegarían aunque no haya cuarentena. Había operativos preparados, los dispositivos y las personas que habían estado ayer en guardia iban a quedarse para seguir hoy, esperándonos a que movilizáramos ahí, nos empiezan a llegar las órdenes de que van a detener. Después apareció la cuestión de que ellos no llamaban a ninguna movilización, se ha viralizado el audio de la madre, esas cuestiones siempre pasan por eso es importante dejar a un lado lo que tiene que ver con llevar a un lado más privado la cuestión de género y correrla hacia un foco más público para concientizar a la gente de que pasa todo el tiempo, que nos puede pasar a nosotras y que en ese caso vamos a estar nosotras: las mismas redes feministas que vamos construyendo vamos a estar a disposición de esas situaciones de vulneración de derechos.