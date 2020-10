0 shares







EN CUARTEL V, UNA MUJER HABLA DEL HECHO REAL –

Jéssica sigue luchando por su vida. En cada intervención de familiares, amigas y vecinas, se exhibió ese papel que la justicia no activó y la policía desconoció. La No atención en una dependencia policial es parte de la violencia institucional. Karina vive en Los Hornos: «Tuve esa experiencia de ir a la comisaría a realizar la denuncia por lo que estaba viviendo mi hija. Nos mandaron a la UPA (Unidad de Pronta Atención) para que hagamos el control, pero fuimos solas, nadie nos acompañó. Regresamos pero la denuncia la toman al otro día en la Comisaría de la Mujer (Moreno Centro). Acá en la comisaría de Cuartel V no toman la denuncia, no acompañan«.

Estuviste en la protesta de familiares y amigas /os de Yéssica, precisamente en la Comisaría de Cuartel V. Era más una denuncia que un reclamo

Fuimos muchas mujeres y pedíamos llorando que hagan algo por las mujeres. A partir de esa situación es que aparece la policía, la ambulancia, por primer vez desde que asumió vino la Intendenta al barrio. Te había comentado que una ambulancia no quiso entrar por el estado de la calle tras la lluvia, y eso hombre que se cayó del colectivo y se rompió la rodilla no fue llevado al hospital porque la ambulancia no tenía camilla, sillas de ruedas o muletas.

Como mujer, militante, vecina del barrio Los Hornos, ¿qué reclaman al gobierno en carácter de urgente?

Como mujer y lo que pasé con mi hija, necesitamos que nos atiendan, que acompañen a las familias, y también hablo de acompañamiento social. Necesitamos la seguridad y la ambulancia para saber que está ante cualquier emergencia