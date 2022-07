«En la escuela 21 hubo una explosión en horario de clases, por suerte los chicos estaban en otro sector del patio»

Dos días antes del receso las autoridades directivas activaron el protocolo de seguridad al producirse una fuga de gas en una de las llaves que salen de los garrafones. Esa fue la información que se suministró en los grupos de la comunidad y docentes.

Una madre de la escuela aceptó hablar de lo ocurrido pero con una condición que debería interpelar a todos /as: por miedo a represalias pide no aparecer en cámara.

Su relato como madre es la voz de una comunidad que vivió y vive con miedo: «Hubo una explosión en el horario del turno tarde. Todos los chicos y las mamás salieron a la plaza muy preocupados. Durante dos semanas no hubo clases por el tema del gas y luego se produce la explosión. Una señora fue a la escuela a hablar porque había mucho olor a gas, no le dieron importancia y luego pasó esto. Por suerte al momento de la explosión no había chicos cerca de los garrafones del gas, estaban en otro sector del patio».

¿Qué fue lo que explotó? ¿El regulador del gas?

Eso es lo que dicen. Yo no fui a la tarde porque mi hijo concurre por la mañana, pero las autoridades no dieron ningún tipo de explicación solo suspendieron las clases hasta que se hiciera la inspección, pero justo tocó el comienzo de las vacaciones.