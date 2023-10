LAS CONDENAS POR LAS MUERTES DE SANDRA Y RUBÉN –

Antes de conocerse el fallo que emitió el Tribunal Oral N° 4 de Mercedes, el Dr. Joaquín Nogueira, abogado de la ex presidenta del Consejo Escolar Mónica Berzoni, declaró a este medio que «los magistrados preparaba una sentencia a medida de SUTEBA y Baradel».

El martes cuando se leen las condenas a todos los imputados que llegaron a juicio, Nogueira sostuvo que «a lo largo de su vida profesional nunca había visto un desempeño tan irregular de un Tribunal» basando su crítica a que la condena a su defendida careció de elementos probatorios. Por supuesto que adelantó que «apelará la decisión», dejando conceptos en ese camino marcado: «Es un juicio importante porque estaba en juego desde una magistratura constitucional, como es la de los /as consejeros /as escolares, y las muertes de Sandra y Rubén que por supuesto nos impactaron. Creo que quienes representaron acá a las víctimas como nosotros que representamos otros intereses, buscamos justicia. Lamentablemente no creo que este veredicto dictado por el Tribunal Oral N° 4 haya llevado justicia para ninguna de las partes. Esto sigue, irá a Casación y de ser necesario a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En la historia de los Tribunales de Mercedes no había visto una injusticia semejante, la fiscal no pudo probar el dolo necesario para condenar a Berzoni y a Galian, que eran consejeros escolares (sin funciones al momento de la explosión ya que desde octubre 2017 el Consejo Escolar fue intervenido). Agregó que, si bien Ricobene (el gasista) no era su defendido, «no fue responsabilidad de él porque la escuela explotó debido a que la infraestructura de ese edificio era negativa absolutamente»: