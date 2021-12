«En la justicia lo que falta es perspectiva en derechos humanos»

¿Cómo sigue la causa judicial por la denuncia en el Jardín 956? ¿De qué modo se reconstruyen los vínculos con la comunidad? ¿Qué explica la respuesta adultocéntrica que se desplegó en el distrito donde las niñeces quedaron relegadas?

La Dra. Anahí Sanchetta, ex funcionaria municipal, habló de una gravedad absoluta «no comprender a las niñeces y poner en duda la palabra de niños /as:

¿Por qué es grave?

Porque hace muchos años, ahora te hablo como trabajadora de Niñez, estamos tratando de cambiar un paradigma en donde se pensaba a los niños /as como objetos para pensarlos como sujetos de derecho. Ese cambio de paradigma, está la Convención de los Derechos del Niño, está la ley a nivel nacional, la ley a nivel provincial, pero el cambio de paradigma todavía cuesta muchísimo de que se pueda entender. Pensar al niño, niña como sujeto de derecho. Desde Niñez, desde los trabajadores y las trabajadoras vienen trabajando hace muchos años para romper con este patrón adulto céntrico y darle el lugar a los niños y a las niñas.

Como laburaste en niñez, y comprendés la política ¿cuándo ocurre una situación como esta, donde un grupo de madres y padres también hacen la denuncia en la comisaria Zapiola, ¿el Servicio Local cómo debe actuar?

Cuando yo fui Directora del Servicio Local nosotros tuvimos un caso también en donde habían denunciado por abuso sexual a un maestro, a un docente, de un jardín de infantes.

¿El de La Perla?

No, en Trujui fue. Y nosotros ahí lo que hicimos desde Niñez, si bien no hay una intervención, en el marco de la ley no hay una intervención directa, porque en el marco de la ley el área de niñez tiene que intervenir cuando los adultos responsables, los padres, madres o familiar a cargo son quienes no estás protegiendo al niño/a. Pero en el caso que te mencioné, nosotros igual tomamos contacto con las familias, en ese momento había una Subsecretaría de la No violencia, y trabajábamos en conjunto y nos acercábamos al jardín, dialogamos con los padres y pusimos a disposición los psicólogos y psicólogas del área de niñez.

Eso se debería hacer.

Se debería hacer, por una cuestión de responsabilidad.

Porque también es el cambio de paradigma.

Tal cual, es comprender el cambio. Porque además es darle contención a las familias. Una cuestión así donde a vos tu hija, tu hijo te está contando una situación terrible, vos necesitás también una contención por parte del Estado. Y hay áreas, más allá de Niñez, también está el área de salud que también puede garantizar la contención psicológica de los niños y niñas. En Moreno ahora hay una Subsecretaria de Acceso a la Justicia que también puede dar contención y acompañamiento y asesoramiento legal. Y estar en contacto con la fiscalía.

Bueno, hay una causa penal en curso

El Ministerio Público fiscal es quién tiene la obligación de investigar el delito y llegar a la verdad de los hechos. Lo que pasa es que muchas veces los fiscales no tienen perspectiva en niñeces. Venimos reclamando la perspectiva de género en el Ministerio Público Fiscal, en los juzgados, en la justicia, una justicia feminista. Yo en mi experiencia como trabajadora de Niñez siempre dije que faltaba perspectiva de niñez en el Poder Judicial, en el Ministerio público y ahora voy a algo mucho más básico. En realidad, lo que falta es perspectiva en derechos humanos, porque los fiscales, los jueces no entienden ni a las niñeces ni las cuestiones de género, y no entienden cuestiones de derechos humanos. Sabés que lo primero que se hace es fragmentar las intervenciones, a estigmatizar constantemente, criminalizar a las victimas porque muchas veces a la víctima la terminás poniendo en el lugar de hostigamiento judicial…

¿No es revictimizar?

Revictimizar y también criminalizar, muchas veces lo ponés en ese lugar. ¿Y vos qué hiciste? ¿Y vos dónde estabas? Eso va más allá de revictimizar. Me parece que también hay que avanzar un poco en esos conceptos.

Eso que estás diciendo claramente es punitivo

Y después me parece que, la falta de perspectiva en derechos humanos y no entender a las niñeces, es no darles lugar. Un fiscal que te dice esto, entendiendo el colapso del poder judicial, del Centro de Asistencia a la Víctima que están dando turnos para pericias psicológicas de acá a ocho, seis meses depende el caso. Hay un montón de cosas que funcionan mal y no es solamente la justicia lo que funciona mal es un sistema que no funciona bien.

Mirando lo que ocurrió, por las denuncias en el Jardín 956, fue una reacción urgente de la corporación en su conjunto

Lo venimos diciendo hace bastante tiempo, me parece que hay un silencio y una complicidad de todos los intereses corporativos. La política también tiene intereses claramente corporativos, lo venimos padeciendo hace bastante tiempo. No se puede hablar de estadísticas cuando hablamos de personas, cuando hablamos de niños y niñas, y eso tiene que ver con intentar dibujar o quitarse responsabilidades también. Y después hay una cuestión marketinera, levantamos las banderas de géneros, levantamos las banderas de un poder comunitario, de un gobierno abierto o de un montón de cosas y que después en la realidad eso no pasa. No pasa también porque creo que tenemos muchos funcionarios que no son del distrito y no terminan de entender y comprender un distrito tan particular como el nuestro, entonces terminan hablando cosas que pasan en otros distritos. Quien es funcionario del Municipio de Moreno tiene que entender, comprender y solucionar las situaciones del distrito. Si nosotros tenemos funcionarios que no son del distrito pasan estas cosas y hago pie en esto, lo remarco porque una de las críticas, de las quejas que hacia la Intendenta antes de asumir, decía que había funcionarios que no eran del distrito, funcionarios y funcionarias que no eran del distrito. Ahora pasa exactamente lo mismo en lugares claves. El Secretario de Justicia, la Secretaria de Género, que además es concejal, explícame cómo puede tener ambas funciones, no son de Moreno. Y eso es no comprender el territorio, para mí es importante que los funcionarios sean del distrito.

