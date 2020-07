0 shares







LOS BARRIOS QUE SE PONDRÁN DE PIE –

El diálogo con el gobierno local está contextualizado en la convocatoria para mañana 24 de julio. Kicillof, como ocurre con quienes han ocupado la gobernación bonaerense, posee un blindaje casi por añadidura al cargo. No obstante van ganando espacios las críticas hacia la gestión del ex Ministro de Economía.

Barrios de Pie lanza una actividad que hace centro en la Provincia aún cuando la protesta tiene alcance nacional. Es la visibilización de más hambre y con ello la falta de comida que necesitan ollas, comedores y merenderos:

A cuatro meses del inicio del aislamiento social; hay una fotografía que se repite en cada uno de los barrios y es el incremento presencial de los merenderos, comedores populares, y la aparición de ollas; con el objetivo de asistir a quienes hoy se ven afectados por esta crisis, que no solo es económica sino también social.

Desde Barrios de Pie remarcamos que en la provincia de Buenos Aires hay una mala administración con la asistencia alimentaria, que se viene ejerciendo y profundizando hace varios meses.

A quienes allí cumplimos ese papel, nos vemos cada vez mas apretados, al notar que los alimentos no vienen llegando en tiempo, forma y en variedad. «Insumos como leche, azúcar, arroz, etc. elementos esenciales para la buena nutrición de nuestrxs niños, niñas, adolescentes y familias completas viene siendo escasos»

Necesitamos la pronta respuesta del gobierno provincial para poder seguir trabajando en la asistencia de miles de familias. Recientemente solicitamos una charla con las autoridades Municipales competentes en el tema para también plantear esta situación no resuelta hacia nuestra organización por parte de la Provincia, las mismas en esta primera instancia se mostraron preocupados y con una actitud de dar alguna respuesta.

Por ello, el día viernes 24 de julio desde las 10 30 horas vamos a llevar a cabo una jornada de lucha con ollas populares mostrando la realidad que en cada barrio se vive.