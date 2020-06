0 shares







Facultades delegadas por la pandemia, avance ejecutivo y fragilidad legislativa: democracia de bajísima intensidad. El presidente de la Unión Cívica Radical, Dr. Joaquín Nogueira, plantea el funcionamiento de los poderes y los cimientos dañados de la República: «La política transita con las limitaciones propias de la pandemia, creo que no hay que distraerse porque cuando eso pasa ocurren cosas en todos los órdenes, nacional, provincial, municipal, como por ejemplo la intervención de esta empresa en Santa Fe (Vicentin), los apuros el gobierno municipal para lograr una autorización para gestionar un crédito para la compra de 25 camiones que, en realidad, no sabemos para que se van a utilizar. Con el ritmo de apurados se ven tentados a accionar al margen de la ley como en el caso de la resolución del Gobierno Nacional y la del Concejo Deliberante que emitió un dictamen para tratar la ampliación de la posibilidad de lograr un crédito para comprar, por leasing, en una semana en la cual el Concejo había decidido que no funcionaban las comisiones. Estoy convencido de que tenemos que volver a la legalidad si queremos llegar a buen puerto, lo que resolvió el Concejo en su conjunto no lo puede variar la voluntad de los miembros de una comisión del cuerpo, esto no es caprichoso ¿Por qué las semanas que hay sesión en el Concejo no funcionan las comisiones? El Orden del Día del Concejo debe conformarse con todo lo que fue resuelto por las comisiones con anterioridad, es la forma en que los concejales puedan tener aprobado conocimiento de los expedientes, que puedan elaborar tranquilamente lo que va a ser su participación y no tener que andar funcionando rápidamente y sin la posibilidad de tener una visión preliminar.

Esta nueva política que se prometió y propuso, con la pandemia ¿no tiende a un vaciamiento de las funciones naturales del Departamento Legislativo si sigo las coordenadas que está planteando?

Bueno, no hay duda alguna de que hay un vaciamiento del los cuerpos, no solo del Legislativo sino también del Judicial, un ejemplo claro es el DNU del Presidente de la República interviniendo una empresa que estaba concursada, donde hay un juez que estaba a cargo de la quiebra. De esta forma se perjudica a los acreedores de la empresa y a los accionarios, esta empresa es grande y se entendía que con su patrimonio se alcanzaba a pagar las deudas y aparte quedaba un remanente que le permitiría seguir actuando o no, pero era capital de los accionistas. Hoy de golpe y porrazo parece que va a pasar a manos del Estado ¿Qué productor le va a entregar su cosecha, su esfuerzo y su capital a una empresa del Estado si el Estado Argentino está quebrado y no le paga a nadie? Hay cosas muy raras que están sucediendo pero no son casuales, el presidente de la República hace una o dos semanas dijo “tiene razón Máximo, de esta pandemia vamos a tener que salir con un nuevo contrato social”, en la República el contrato social se llama Constitución.

Volvemos al tema de leasing y la recolección de la basura, ¿cómo registra el tratamiento?

Lombardi con buena voluntad ofrece que los que estén interesados vayan a hablar con Falfán, no sé quien es, para que él les explique el proyecto que tiene el gobierno municipal para municipalizar la recolección de residuos y realizar el reciclado, conformar al gremio de Camioneros contratando a todos los asociados, choferes y conductores que actualmente trabajan en la empresa privada por medio de una cooperativa, organizar una empresa mixta, esto suena muy lindo pero hay que ver los detalles. Primero me preocupa el tema del reciclado, porque eso es una cultura, para que los vecinos de una ciudad o distrito como Moreno se acostumbren a reciclar falta mucho tiempo, son no menos de 5-7 años para que la gente empiece a internalizar la cultura de reciclar. Dicen que quieren aplicar un sistema como el que se aplica en Avellaneda que es una municipalización con organización mixta con cooperativas y demás, pero ese Municipio primero está vecino a la Capital Federal, el medio socioeconómico es diferente porque no tiene una sola calle de tierra. Hay que poner en claro quién va a hacer las plantas de reciclado, quien va a ser el propietario de ellas, quienes son los que van a actuar en el reciclado porque si van a hacerlo con una cooperativa que tiene 40 asociados y 80 pares de guantes estamos en el horno porque no hay capacidad, hay que establecer qué porcentaje de la basura va al CEAMSE y qué porcentaje se va a dar para reciclado y cómo se va a acumular, sino vamos a dejar a cielo abierto y va a transformarse en lo que era el CEAMSE cuando recién empezó que no se podía pasar por la Autopista del Buen Ayre, era una contradicción. Todo esto pone en riesgo el patrimonio de los vecinos de Moreno, porque si usted tiene una casa aquí ya está bastante desvalorizada por la situación socioeconómica, los pozos de las calles, la mugre que nos tapa, la inseguridad y si le sumamos un olor apestoso por la acumulación de basura estamos disolviendo Moreno. El proyecto tiene que venir integro al Concejo, tiene que venir con tiempo para que se pueda estudiar sino siempre nos corren los plazos, ahora estamos apurados porque se vence el contrato con la empresa y han acordado que porque no le renuevan para que preste el servicio cuatro meses más, y entonces ir emparchando. En cosas que nos pueden cambiar la vida a todos hay que estar muy atentos en estos tiempos de pandemias.

El arribo o llegada de Ernesto “Coco” Lombardi a la gestión de Mariel Fernández, la Intendenta de Moreno, ¿augura alguna posibilidad de construcción de la política perdida o es algo más emocional?

Tengo respeto por Lombardi, creo que es un político que puede llegar a arrimar un poco de discusión política, creo que es respetuoso de los órganos que componen el gobierno municipal, no sé hasta qué punto tendrá independencia para funcionar o a lo mejor están usando un cierto prestigio. Le tengo afecto, he compartido mucho tiempo en el Concejo Deliberante y sé de su afecto a la política y discusión, se también que es ciclotímico y por momento es muy eufórico y por momentos se cae. Ojalá sea para bien, yo estoy esperando que esto empiece a funcionar.