GLORIA SUEYRO /CIC BARRIO SANGUINETTI –

Capacitación urgente de cómo actuar e intervenir. Los que están en el puesto de frontera vacunan contra el sarampión, intentan concientizar sobre el dengue y entienden los síntomas que dan cuenta del caso sospechoso de COVID -19. Gloria Sueyro lleva muchas batallas en el sistema público de salud y es quien explica cómo se vive la llamada «pandemia» en un centro primario de atención: «Tuvimos una clase donde vino la coordinadora de área que es Andy Cuello y el Subsecretario de Salud Juan Varani, quienes nos dieron una clase que abarcaban las tres (3) temáticas. Se están haciendo los bloqueos por sarampión, por el dengue, obviamente que se está haciendo hincapié en descacharrar, el uso efectivo de los elementos que se usan para combatir los mosquitos, es una tarea también de aprendizaje y enseñanza hacia la población que tenemos a cargo acá. Sobre sarampión mantenemos el número de afectados cuando por ejemplo Merlo lo duplicó, nosotros seguimos igual es decir, nuestra vacunación ha sido efectiva en ese sentido y sobre todo la gente está más preocupada cuando en realidad hay que seguir concientizando con las otras dos situaciones y tratar el coronavirus. Con respecto al coronavirus nosotros tenemos un triage (clasificación de los pacientes), que es la forma en la vos recepcionás la persona de acuerdo con preguntas, en este caso puede ser por esta patología o alguna vinculado con lo respiratorio. Tratamos de ir viendo porque no sé puede realmente dejar de vacunar, pero con la instancia debida vamos viendo de hacer pasar de a uno o de a dos. Lo que pretendemos es que no circulen y estén demasiado tiempo en el lugar. Si yo recibo una sospecha de coronavirus se hacen preguntas fundamentales, si siente alguna patología respiratoria, estuvo en contacto directa con personas que viajaron a países, etc. Se recomienda el aislamiento y se llama a la REM. Para entrar a atender tenemos que utilizar gorros, gafas, guantes, por lo que necesita el paciente porque si mandás la ambulancia y está con la sintomatología que se empieza a descompensar vamos a tener que intervenir de la forma que corresponde.

A propósito de la prevención, ¿recibieron insumos básicos, guantes, barbijos, camisolines y elementos de limpieza?

Si falta pero lo vamos a juntar realmente, desde mi lugar que es el reclamo, nos van trayendo. Conocemos la situación económica que está atravesando el distrito y también sé que el Presidente Alberto Fernández ha destinado una suma muy importante para los recursos. Mirá, en realidad tenemos falta de insumos eso lo dijimos en la capacitación, porque yo me puedo capacitar mucho pero si no tengo los insumos o me enfermo no tengo los elementos fundamentales para aislarlo.

¿Qué es lo que está faltando?

De insumos tenemos a cuentagotas hace muchos años y esta gestión cuando asumió empezó a cubrir pero si te entregan una cosa puede que falte otra que seguramente es por la situación económica. Nuestro reclamo siempre está porque ocurre en grupos de redes, de compañeros. Para la emergencia hoy, necesitamos básicamente el alcohol en gel o diluirlo, lo que necesitamos y tenemos es para el lavado de manos que es la mejor cosa que puede haber, la más práctica, más económica y efectiva, antiparras necesitamos si o si para llevar adelante el triage.