“En las urnas se va a sentir el Basta a Mariel y a 26 años de lo mismo”

A dos semanas de las elecciones generales asoma una consigna que reproduce una de las estructuras que conforma Juntos. La campaña con caminata (puerta a puerta) de Florencia Asseff se dirije a un “urnazo” que diga “Basta Mariel”. En diálogo con Desalambrar, la cuarta candidata de la segunda coalición con más votos en Moreno habló de la obligación política de conformar un único bloque en el Concejo Deliberante; del reclamo que recibe de los /as vecinos /as, de la búsqueda del poder (Ejecutivo en 2023) y definió al Frente de Todos como una estructura que “construye el enemigo” para intentar gobernar:

En diciembre, ¿habrá un bloque unido de Juntos o se mantendrá la separación que existe hoy en el Concejo Deliberante?

Creo que es importante que el bloque sea de Juntos, bloque único. Aspiramos a hacer una gran elección, tenemos que trabajar juntos para presentar todos los proyecto que necesita Moreno.

La campaña que están haciendo, ¿genera las condiciones para que después no haya tantas diferencias o hay que saber convivir con ellas?

De las diferencias se aprende, se enriquece. La idea es que podamos debatir, poner sobre la mesa lo que hemos observado y recabado en el territorio, que es lo más importante porque trata de lo que nos transmite la gente. Hablo de cuáles son las prioridades y sobre eso decidir porque serán los primeros mensajes que a través de proyectos enviaremos a la ciudadanía.

¿Cuál sería el primero?

La prioridad para nosotros es la seguridad. De todas las personas que hemos visitado, todas coinciden en señalar que el principal problema de Moreno es la seguridad..

El Municipio responderá que ya están instaladas 1000 cámaras de seguridad, que hay más patrulleros y más efectivos

Correcto, pero estuve en la plaza de Mariló, que limita con una plaza y una salita (atención primaria), hay colocada una cámara pero no funciona porque allí roban todos los días…

¿Se robaron la cámara?

No, roban a las personas que esperan el turno de atención porque para obtenerlo tienen que ir de forma presencial dos veces por semana a la mañana, y quiero agregar que en la plaza no hay luz. Esto es lo que duele, por eso lo decimos así, no es un concepto es porque la gente sufre cuando tiene que ir a las 3 de la mañana a buscar un turno y le roban…

De los reclamos y demandas, ¿no aparece la obra pública?

El segundo punto es el estado de las calles y la falta de luz, son los pozos

Está haciendo asfaltos Mariel Fernández con su gobierno, asfaltos negros

Sí, en muchos casos son deficitarios, se rompen al instante o a los pocos días porque no se tiene en cuenta el nivel del suelo, los desagües, es decir la planificación. No es solo es echar ese asfalto, tal vez sea el maquillaje electoral del que siempre hablamos.

¿Los vecinos /as no agradecen ese asfalto, el mejorado que resulta mejor que los cascotes o la tierra?

Sí, pero no dejan de señalar que es insuficiente, pero la realidad es que cuando uno visita los barrios de Moreno y recorre todo el territorio ves que las obras son pocas y en lugares determinados. Para ser clara, sin dudas que existen pero son insuficientes. Pero más allá del asfalto la gente está cansada de que le roben, que no haya luz, que le alteren el recorrido del colectivo, de no tener acceso a la salud y, seamos realistas, está cansada de la situación general y de la falta de oportunidades, de la falta de trabajo.

Como caminás tanto, ¿en qué barrio o zona no quisieron escucharte? ¿En qué momento te dijeron NO TE CREO nada?

Sucedió en Trujui, en Mariló particularmente, pero volveré a ir porque creo que tenemos que demostrar la voluntad de ir, volver, escuchar y luego accionar desde el Concejo Deliberante…

Es importante el trabajo legislativo, el hacer, aprender y escuchar, pero las soluciones emergen de la decisión Ejecutiva. Tu tía, Claudia Asseff, dijo a este medio que piensa pelear por la Intendencia en 2023. Tu tío, Aníbal Asseff, dio cuenta que deberá existir una encuesta y a partir de quien mida más resolver esa disputa para disputar la Intendencia de acá a dos años, ¿qué me puede decir al respecto Florencia Asseff?

No podemos hablar de quién va a ser el candidato, lo que si te puedo decir que saldrá de este espacio. Primero tenemos que entender que estamos en una situación muy difícil, hay muchas cuestiones que están por dilucidarse, de factores económicos, por lo tanto creo que está mal decir que se puede preveer lo que ocurrirá en dos meses, mucho menos en dos años. Sin dudas nuestra alternativa tiene que crecer, debe ampliarse, como lo dije desde el primer día, tiene que abarcar a todos los espacios políticos, dejando de lado las banderas y uniéndonos por un proyecto superador que significa transformar Moreno…

Pero vas a pelear

Sin dudas, las luchas no se declinan.

El sábado estuvo Joaquín de la Torre en Moreno, encuentro donde participaste, ¿qué te parece él como dirigente político?

Me parece muy cercano a la gente, que tiene mucha experiencia en la gestión. Sin lugar a dudas que San Miguel se ha transformado, que es un ejemplo en muchos sentidos y creo que debemos tomar esas virtudes y experiencias para nuestra gestión en el futuro…

Entonces te pregunto, ¿qué se puede adaptar de aquellas políticas en el distrito de Moreno?

Bien, pero primero si me permitís quiero decir lo siguiente: la Intendenta Mariel Fernández dio un discurso, cuando estuvo el gobernador Kicillof, donde marcó que para ella hay un enemigo, o mejor dicho dos. Por un lado el enemigo político que seríamos nosotros, nuestro espacio, al cual nos tilda de neoliberales, de espalda al pueblo, y segundo enemigo los empresarios, no sé porqué nos vincula con ellos, pero no obstante su discurso lo podemos hacer extensivo a los comerciantes, a las pymes, al emprendedor, haciéndolos responsables de la pobreza y del aumento de precios. Nosotros venimos a defender a los trabajadores y a los empresarios, lo que le decimos a nuestro electorado es que venimos a defender el trabajo, a las empresas, a las pymes, a los comercios, a quienes generan puestos de trabajo, y también venimos a defender a los desempleados. Queremos crear oportunidades reales de trabajo en el distrito, no queremos llevar la bandera de la pobreza y la humildad con orgullo, tenemos que terminar con la pobreza y contribuir a la proliferación de la misma…

Macri prometió pobreza CERO y terminamos arriba

Que terrible no…

Tremendo

Pero cada vez hay más pobres, sobre todo en estos dos últimos años con tanta crisis e inflación. Con más razón, no podemos apuntar contra el que trabaja sino que tenemos que lograr que haya más trabajo, para que haya menos desempleados y más oportunidades. Pero respondiendo una pregunta anterior cuando me preguntabas qué tenemos que tomar de distritos vecinos es justamente el progreso, no solo de San Miguel sino que tenemos que sentarnos con dirigentes de Merlo, Rodríguez, Ituzaingó, ver qué medidas tomaron y replicarlas para que en Moreno haya progreso.

Hablando de pyme, Emiliano Moncayo es el propietario de los 2800 kilos de mozzarella que le fueron decomisadas y distribuidas, supuestamente a comedores y merenderos, aunque esa documentación no estuvo en la respuesta al pedido de informes. Hasta el día de hoy la oposición legislativa no hizo una presentación penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ¿qué opinión te merece?

Creo que hay muchas posibilidades de que ocurra, de hecho tengo la información que están trabajando con abogados, especialistas en derecho público y penal, para hacerla. Debo decir que Emiliano Moncayo hizo la denuncia correspondiente, por ende esto lo va a tratar la justicia y espero que se tomen las medidas en contra de los funcionarios intervinientes.

Si fuese una situación parecida y vos ya sos concejal, ¿qué hacés?

Denunciaría, sin dudas

¿En dónde?

En la justicia penal y haría la denuncia pública inmediatamente.

¿Qué puede suceder el próximo 14 de noviembre en la elección? ¿Considerás que hay un voto marcado y que sigue la propuesta del asseffismo?

En las urnas se va a sentir el Basta a Mariel y a 26 años de lo mismo, a los funcionarios que no bajan y no dan la cara. Mi apellido es Asseff pero creo que el voto es hacia esta fuerza que se muestra distinta.

