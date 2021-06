«En lo político muchas /os somos hijas /os de Néstor y Cristina»

LA ESPERANZA DE TODOS Y EL CAMINO HACIA LA INTERNA CON MARIEL –

Quienes desean abrir un canal interno en la coalición oficialista no miran septiembre (fecha de las PASO). La razón que las /os empuja es la herramienta creada por el ex presidente Néstor Kirchner, la decisión de no buscar acuerdo alguno con la Intendenta y disputar en todos los terrenos políticos y partidarios para que arriba REGISTREN que en Moreno el Frente de Todos no es monolítico.

Camila Quevedo integra el Movimiento Ciudadano La Capitana (nombre que refiere a CFK) y el flamante bloque La Esperanza de Todos: «Lo que hay es una organización muy grande de distintos compañeros y compañeras que entienden que es un tiempo histórico en el cual Moreno necesita urgente la construcción de un proyecto político con todos y con todas. Las últimas gestiones en Moreno, lo que sentimos muchos que hemos sido parte de algunas, es que no había un proyecto político, muchas veces era presentarse, ganar las elecciones y una vez adentro se veía qué se hacía. A nosotras / os lo que nos convoca es la construcción de un proyecto político donde estén la mayor cantidad de compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, jóvenes, mujeres, que se pueda y que estén en la misma línea que estamos nosotros, que es construir un Moreno mejor».

¿Qué es lo que diferencia La Esperanza de Todos de esta estructura del Frente de Todos que gobierna Mariel Fernández con fuerte predicamento en las mujeres, en un feminismo comunitario de base? ¿Y por qué dicen ‘la mayoría no estamos contenidos aquí’?

Voy a arrancar por lo último que decías, más que nada porque yo soy mujer, mujer en la política y quienes somos mujeres sabemos lo difícil que es hacer política porque así y todo que se ha avanzado muchísimo y las mujeres hemos podido lograr lugares de poder, falta un montón y la política tiene una lógica muy machista todavía. Entonces desde nuestro lugar, desde las mujeres, también sentimos que quizás lo que hace falta en el gobierno de Mariel Fernández es mucha empatía, a nosotras nos pasó mucho de que cuando arrancó la pandemia, obviamente el contexto de encierro de las mujeres hizo que, se agudicen las situaciones de violencia de género. Estar encerradas con quienes las violentan todos los días fue algo muy grave y que desencadenó en una emergencia, Creo que lo que falta es empatía, falta mucha empatía en el gobierno de Mariel Fernández. Después más allá de eso, muchos de nosotros apostamos mucho a Mariel, yo la verdad es que cuando gana las internas, las PASO, una herramienta que ella utilizó y que pidió junto a otras mujeres en una conferencia de prensa, mujeres que conozco y con las que en política hemos caminado juntas, mujeres muy capaces, mujeres militantes, pidieron las PASO y sucedió después, terminó habiendo internas.

Estuviste en el gobierno de Festa, y me acuerdo que el ex intendente dijo ‘somos 40’. Cuando hablas que el gobierno de Mariel Fernández tiene una práctica sectaria es que está convencida que con los propios /as alcanza

Yo creo que sí, yo creo que hay un convencimiento por parte de ellos de que con eso, de que con los compañeros que tienen adentro que tienen compañeros muy valiosos alcanza. La verdad es que para construir, todos sabemos en la situación que está Moreno estructuralmente, atravesada por todas las áreas. No se puede si no es verdaderamente con todos y con todas, no puede ser una frase vacía. No puede decir el Frente de todos y en realidad es una cáscara vacía, hay que construir con todos los compañeros y compañeras de todo el territorio.

Ellos están convencidos de que están construyendo con las comunidades, hay una disociación de alguien sobre este punto, o de ustedes o de ellas /os

Sí, tal cual. Pero acá hay una realidad que es la que está en el territorio, nosotros cuando vamos al territorio y vemos. Nos ha pasado de ir a merenderos donde la ración que le daban antes se redujo a la mitad, en plena pandemia donde aumentó la cantidad de gente que recurre a esos lugares. Nos ha pasado muchísimo que han recurrido a nosotros o que nos han llamado a nosotros porque éramos de la gestión anterior para pedirnos si podíamos conseguir más mercadería, y la verdad es que por más de que hay muchos funcionarios que están muy comprometidos y que tienen mucha responsabilidad, más allá de eso faltó la conexión real con las comunidades.

Una campaña de ustedes que es lo que va a tener de nuevo para que el vecino diferencie entre la propuesta del Frente de todos de Mariel Fernández y La Esperanza de Todos

Primero que nosotros tenemos un compromiso muy grande con la construcción de un proyecto político a largo plazo. Nosotros no venimos nada más por las elecciones. Y la verdad es que, somos los espacios que conforman La Esperanza de Todos, nunca nos fuimos de los barrios, siempre seguimos construyendo más y más… y nuestros vecinos nos vieron, nuestras vecinas nos vieron. Los acompañamos en los momentos más difíciles y desde ese lugar en que nosotros iniciamos una campaña en los que volvemos a visitar lugares a reafirmar esto de que, somos la esperanza de todos. Y en esta cuestión que vos decías antes, creo que también es sano poder dirimir hacia adentro, me parece que es una herramienta. En lo político muchas /os somos hijas /os de Néstor y Cristina. Y una herramienta que vino a dar más democracia, a dar más pluralidad entre los mismos compañeros hay que utilizarla, no la podemos dejar de lado. Nosotros tenemos una responsabilidad histórica, muchos hablan de oportunidad histórica, pero la oportunidad yo siempre digo que tiene que ver con la suerte un poco, yo digo que tenemos la responsabilidad histórica de dar este paso. De todos los que estuvimos y hacemos política hace mucho tiempo, acompañamos y representamos un montón de vecinos y vecinas. Es ahora, si no lo hacemos no será culpa de nadie porque la responsabilidad es nuestra.

Es de ustedes, hombres y mujeres…

Hombres y mujeres…