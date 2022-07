«En Lomas Verdes no pasa el camión de la basura y ahí quieren hacer la planta de transferencia de residuos»

Si el Código de Zonificación, tal como está, no habilita la instalación de un proyecto importante en el esquema de la recolección de residuos, el siguiente paso es saber qué opinión tienen los vecinos /as de esa zona de Reja Grande. Es vital identificar el área y la prestación de servicios: no hay recolección domiciliaria por el estado de las calles. No hay agua potable ni cloacas. Es en este vértice donde se paró la presidenta de uno de los bloques de Juntos en el HCD. Expresó Agostinelli sobre un proyecto que no pasó por el Departamento Deliberativo: «Dentro de este mismo cuerpo salió una resolución presentada por los propios vecinos en contra de la planta de transferencia con 200 o más firmas. Me parece que es muy importante recalcar esto que decían anteriormente de la consulta popular en donde se pueden sacar las dudas, en donde el gobierno explicará cuál es su propuesta, pero me parece que es muy interesante porque habría que situarse también en dónde se da. Lomas Verdes es un barrio que para aquellos que lo conocen, me asumo aquí todos los concejales lo conocen, que lo han caminado, es un barrio carente de un montón de cosas. Y en relación a la basura podemos decir que son carentes de la recolección de residuos. ¿Por qué? Porque los vecinos tienen que acercar su basura hasta un punto donde lo pasa a recolectar el camión de la basura. ¿Por qué? Porque el camión no puede entrar, así como no puede entrar el camión, no puede entrar la policía, no puede entrar la ambulancia, no pueden entrar los vecinos. Los días que llueve se inundan, es una comunidad con muchísimas necesidades, y desde mí escucha con los ellos /as, nadie dice SI A LA PLANTA. Claramente que no estamos hablando de ES un basural. En ningún momento se planteó. He participado de muchas marchas que encabezaron los vecinos y hoy como propia vecina de La Reja, me separa la autopista, pero claramente que la afectación va a ser para todos los vecinos, pero sobre todo los que viven en ese barrio, en donde van a pasar los camiones, en donde los olores van a estar porque por más que se pongan árboles los olores van a existir, porque más allá de que la basura dure poco tiempo en ese lugar los insectos también están. Cuando yo leo la Ley Orgánica de las Municipalidades, creo y estoy segura que la instalación de la planta de transferencia debería pasar por acá y ser votada por este Concejo».

Noticias Relacionadas