La crisis abre senderos que exceden la demanda alimentaria. Si los merenderos y comedores no reciben lo básico adquiere protagonismo la crítica a la voluntad política o al modelo de gestión.

Como adelanto del programa Quórum que se emite hoy jueves a las 19 horas por el canal de YouTube de Desalambrar Noticias de Moreno, compartimos pequeñas pero grandes frases de un trabajador municipal y referente de la agrupación Frente Argentino Revolucionario: «Hace 20 años que estoy buscando una revolución y los compañeros me dejaron tirado. Antes éramos veinte organizaciones pero hoy somos dos o tres que estamos en la calle, es como que el gobierno compró todo, y así se terminó la revolución en Moreno. En los barrios los compañeros se están cagando de hambre y el gobierno mira para un costado«.

En otro pasaje de la nota televisiva, Ramón «Machi» Cabrera, le habló a quienes cuestionan los piquetes: «Quiero que entienda el pueblo de Moreno las razones por las que salimos a la calle o cortamos un puente, mucha gente sale a la calle y hace un piquete para recuperar el trabajo, y lo hacemos porque nos obligan. Hacen allanamientos en los comedores barriales, cómo puede pasar eso si los chorros son ellos, por qué no hacen lo mismo en cada casa de los políticos, que se fijen en la cajita que tienen cuántos dólares hay y si se lo ganaron laburando».

De los piqueteros al trabajo municipal, una conexión casi directa: «Hay compañeros (municipales) que no tienen para llevar a sus hijos a una calesita, pero estos hijos de puta de los políticos se pueden ir de vacaciones fuera del país. No tenemos para pagar una SUBE y ellos están con nuestra plata. Yo voté a Alberto y Cristina pero nunca pensé vivir lo que está pasando. Hay treinta hijos de p. que están fundiendo la Argentina. Cuando aumenta el dólar claro que paga abajo, el kilo de pan pasa de 200 a 300 mangos. Vivimos el día a día y no nos sirve el poquito sueldo que tenemos».