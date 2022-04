En mayo comienza la construcción de la cárcel en Moreno

Hace un año atrás Ismael Castro mantenía una larga distancia con el gobierno de La Capitana Mariel, incluso fue uno de los tres espacios del Frente de Todos que presentó credenciales (lista) para las negadas PASO 2021. Pero luego de ese acontecimiento que fortaleció el liderazgo de MF. Actualmente es el Subsecretario de Acceso a la Justicia y declara, con total firmeza, que se siente conducido por el proyecto de Mariel:

Tengo la certeza que la que conduce es Mariel, por lo tanto te pregunto ¿te sentís conducido por ella o sos un funcionario del gobierno?

No, yo no sería funcionario de gobierno si no sintiera que hay una instancia pertinente para que se dé una conducción política que implique que uno pueda desarrollar su tarea y su labor en un marco de organicidad política. Me parece que es imposible, o por lo menos desde mi punto de vista, ejercer una función ejecutiva sin que lo político este alineado y no poder tener esa soltura y esa libertad. Y esa conjunción política me permite poder decir que puedo llevar adelante mi tarea en el marco de una conducción política que plantea los objetivos que plantea y con los cuales entiendo que podemos llevar adelante nuestra tarea, desde lo militante como agrupación política, pero también desde la parte ejecutiva en lo laboral que me toca todos los días.

Si te sentís conducido es que acompañas el proyecto político de Mariel Fernández, hay un cambio respecto de lo que hablamos el año pasado

Lo charlamos en la nota anterior y yo te decía que me parecía que existieron momentos en donde tal vez la convocatoria política o la intención de generar acercamiento con muchísimos sectores, yo sentía que faltaba, lo planteé, lo expresé, eso lleva que nosotros en su momento también tuviéramos que tomar la determinación de hacer otro camino, pero me que se fue dando esa intención de convocar a los sectores políticos, de plantear un diálogo franco abierto. Planteaba, en aquel momento, tener esas instancias de diálogo que permita manifestar no sólo lo que está bien si no lo que también uno puede ver que está mal y poderlo dialogar, y poderlo llevar adelante y tener las mesas políticas en los ámbitos necesarios para poder confluir políticamente, y a partir de eso uno se embarque en un proyecto y entienda que ese proyecto tiene que ser próspero para la población de Moreno.

Para ser honesto si hace un año atrás hacía una nota y te preguntaba «harán una cárcel en Moreno, vos en el Peronismo de Moreno, fuera del gobierno, lejos de la conducción ¿qué me respondías?

Uno de entrada siempre en temas como las unidades penitenciarias lo primero que piensa, y lo hemos charlado en off con vos, tiene que ver con que uno piensa que en el desarrollo de Moreno hay un montón de factores inconclusos y piensa en la posibilidad de escuelas, las posibilidades de los sanitarios en hospitales, en todo lo que tenga que ver con un desarrollo en otras materias que incluso son más agradables al momento de presentarlas. Ahora, si vos lo planteás en términos de cuál es la situación de la sobrepoblación carcelaria que existe en la provincia de Buenos Aires, si lo medís en términos de derechos humanos de la cantidad de gente que hoy está detenida pasando en situaciones de hacinamiento, de condiciones inhumanas en comisarías. Estaba leyendo en San Martín, no hace mucho, creo que el año pasado fue en el mes de septiembre si no me equivoco, 50 alojados en una comisaría que tiene capacidad para 12 y se termina dando un motín.

¿Y por qué hay tantos presos?

Desde el 2015 acá subió un 46% la cantidad de detenciones. Hay factores sociales que obviamente lo explican, esto no lo explica solamente una política que vos decís de la policía aisladamente. Esto tiene que ver con un contexto social, lo que pasó, volvemos al inicio de alguna manera, lo que pasó en esos cuatro años (Macri) también explican de alguna manera lo que fue…

¿Cuándo comienza la obra?

El mes de mayo tendría que estar comenzando las obras creo que tiene un período de duración de 9 a 10 meses. Significaría que el año que viene en los primeros meses debería poder estar comenzando a funcionar.

Primeros meses del año que viene, marzo del año que viene

Obviamente los tiempos a veces no son totalmente rígidos, pero más o menos los plazos que se imaginan, el proceso que tiene que dar temporalmente

¿Hay que desalojar a los productores que están ahí?

No. No hubo ningún desalojo.

¿Se van solos?

El municipio les ofreció alternativas donde puedan continuar con sus viviendas y con sus emprendimientos. Hay niños.

¿En dónde?

En distintas partes, en distintos puntos del distrito.

¿Aceptaron?

Sí.

Le hice una nota a Eduardo Balán, que es uno de los referentes históricos de Cuartel y dijo que a lo largo de cuatro décadas las comunidades no son convocadas a participar en el diseño de las políticas públicas. En el proyecto de la cárcel las comunidades no fueron consultadas

¿La comunidad del Vergel? Yo estuve en el Vergel caminando, hablando con un montón de vecinos. El tema que cuando se dice que no fue consultado a la población, obviamente va a haber gente que no está de acuerdo y que lo ha manifestado y que tiene toda la razón en manifestarlo. Hay un montón de gente que también está de acuerdo, que hemos charlado y que se han hecho reuniones en el barrio con varios funcionarios provinciales, muchos funcionarios locales. Hay mucha gente que estaba de acuerdo. Lo que vos planteas de esa situación de poder llevar adelante la participación del pueblo en la política pública es una deuda te diría no solo de la comunidad de Cuartel V, te diría de todos.

El que ejerce el poder puede consultar, puede nutrirse o no. Puede decir se hace la cárcel, porque esto viene hace más de un año cuando se expropió la tierra y se votó en la legislatura provincial en terrenos que ofrecieron los municipios que están de acuerdo con la construcción de cárceles. En el caso de General Rodríguez Mauro García dijo no, después del resultado de las PASO dijo no.

Me parece que el análisis que había que hacer tiene que ver con qué tipo de infraestructura le faltaba a la provincia de Buenos Aires, en particular a Moreno, hay una cuestión de arraigo que también es muy importante y que las personas que son muchas veces detenidas y que son de Moreno cumplen su condena en un lugar totalmente alejado

¿Cuántos puestos de trabajo va a generar la cárcel?

700 puestos aproximadamente.

Más policías te estoy preguntando, ¿penitenciarios o para construir la cárcel?

Por un lado, está lo que es la construcción de la cárcel mano de obra, que va haber un convenio también con la UOCRA para que sea mano de obra en su mayoría o en su totalidad de Moreno. Y después están los puestos que se cubren dentro de la unidad penitenciaria una vez que esté funcionando, los suboficiales, todo lo que tiene que ver con el personal administrativo, con el personal sanitario, con el personal educativo, hay una gran cantidad. Estimamos que puedan ser más de mil puestos de trabajo que se van a conseguir para el trabajo en la unidad penitenciaria. Obviamente eso también tiene la función de la alcaidía que es muy importante en relación a la detención preventiva que se hace o la temporaria que muchas veces se dan en la comisaría que no pueden estar más de un mes en una comisaría y pasan a veces hasta seis meses. Esto lo que va a permitir es que los que están detenidos temporariamente sin condena tengan la posibilidad de estar el lugar adecuado y después está todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura para el barrio, pero a mí me interesa hacer hincapié en que esto es una deuda también que se tenía que, obviamente como decíamos al principio es más agradable otro tipo de noticias en término de lo que es infraestructura, ahora en estructura carcelaria me parece que hay que llevarlo adelante, celebró que se lleve adelante y que sea porque esto no es solo Moreno, no es aislado, Merlo tiene dos, hay distintos distritos de la provincia de Buenos Aires que van hacer que más de esos 50 mil detenidos que tiene el sistema penitenciario bonaerense estén en mejores condiciones.

El desalojo en la Ruta 23 de la feria ¿Hay fecha pautada? ¿Desde la Subsecretaría de Acceso a la justicia ya están trabajando con esos feriantes, trabajadores y trabajadoras de la economía popular o no?

Es un proyecto que está siendo llevado adelante por otra área, el IMDEL. Después ese proyecto va a tener concatenado que algunas tengan que incorporarse seguramente a esa mecánica de trabajo, pero yo no tengo precisiones al respecto del proyecto. Sí entiendo que se van a dar esa serie de reuniones de trabajo en la cual se va a analizar o se nos va a contar la situación en marcha a fin de que podamos tomar cartas en el asunto de acuerdo a nuestro rol.

¿Está feliz Castro siendo integrante del gobierno de Mariel?

Sí estoy contento, y la verdad que le ponemos mucha energía todos los días, es un área que tiene muchísimas posibilidades de brindar a la gente un montón de herramientas, tenemos el área Defensa al Consumidor, las mediaciones comunitarias, la Dirección General de derechos humanos, el Programa Comunidad Moreno, el Programa Identidad en Migraciones. Es una gran variedad, estuvimos haciendo hace poquito el operativo de Renaper en varios puntos del distrito, han pasado más de 2.800 personas para tener acceso a la identidad. Feliz trabajando y con muchas ganas de que todas las herramientas estén a disposición de la gente.

Cuando hay una acción represiva de la policía en cualquier procedimiento ¿quién interviene? ¿Tu área?

Derechos humanos y la Subsecretaría de justicia.

¿Cuántos casos hay?

Bastantes

Es decir que la policía actúa por fuera del marco de la ley cuando hay un operativo

No sólo acá, en todos lados existe y se interviene.