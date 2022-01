«En Moreno centro hay un aumento descomunal en la Tasa por Servicios Generales»

El caso no parece ser una excepción a partir de las consultas que el contribuyente realizó con otros vecinos de Moreno Centro. Jorge López recibe la boleta municipal de la Tasa por Servicios Generales (TSG). Mira, compara y el salto le ofrece un 87 por ciento de aumento. Lejos de cuestionar la contribución pero cerca de interrogar cuáles son los cálculos que hizo el equipo económico de la Intendenta para hacer volar el porcentaje de aumento (como si se tratara de una corrección por el mal cálculo realizado en 202)1, Jorge López traza las preguntas: «Me encuentro con un aumento de Tasa municipal de un 87 por ciento, comparando enero de este año y diciembre de 2021. La Secretaria de Economía, en una nota que publicó este portal de noticias, hablaba de otros valores pero no es así. En el caso de Moreno Centro hay un aumento descomunal en la tasa que ni siquiera guarda relación con la alta inflación que tiene la Argentina, pero creo que en ningún lado hay un aumento en la tasa en orden al 85 y 87 por ciento».

¿Buscarás una explicación sobre este aumento del 85 por ciento? Hay que considerar variables como construcción no declarada o valuación fiscal

En mi propiedad no hay ninguna variación, en mi domicilio está todo declarado desde la década de los ’90, desde 1997 hice mejoras pero que no alteraron los metros cuadrados de edificación. El cálculo de mi tasa, en cuanto a lo que hay dentro de la propiedad, es el mismo desde el año 1997. Por supuesto que todos los años, por ser un país de alta inflación, cambia la valuación fiscal que incide en el cálculo de la tasa, pero todavía ARBA no envió los recibos de este año (lo hace en febrero), pero por lo que leí, salvo que sea otra mentira, la valuación tendrá un corrimiento hacia arriba de un 35 por ciento, dato que se conoce por el Presupuesto provincial.

AUDIO 1 LOPEZ

Te consulté si harás algún tipo de reclamo en la Municipalidad

En algún momento me voy a acercar, incluso es de interés por curiosidad porque sistemáticamente se dice una cosa y se hace otra, que es algo que me tiene un poco cansado. A lo mejor el equivocado soy yo pero lo cierto es que esto no responde a la realidad, a lo dicho oficialmente, a lo comunicado, entonces me gustaría saber por qué me mintieron. Tal vez la nota que leí sea compleja para que mi inteligencia pueda comprender y entonces no dice lo que creí que decía, pero bueno, esa es una opinión personal. Por supuesto que buscaré las explicaciones…

El tuyo, ¿es un caso excepcional o hablaste con otros vecinos /as que han recibido este aumento descomunal en el porcentaje de la Tasa por Servicios Generales?

Son varios los vecinos /as que recibieron la partida con aumento y que se preguntan ¿por qué hay un incremento mayor al 80 por ciento? ¿Por qué es un 70 por ciento en un caso y un 30 por ciento en otro? ¿Cuál es la explicación? La verdad es que no tiene una lógica. A los que nos gusta las matemáticas, quienes estuvimos en la función pública y cometimos errores también, nos interesaba seguir los temas. Acá parece que metieron todo en una licuadora en lugar de una computadora y salieron los numeritos. Esto lo digo yo sin ánimo de ofender a nadie pero la verdad que no le encuentro la lógica a este aumento.

AUDIO 2 LOPEZ