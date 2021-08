“En Moreno el hambre azota en las barriadas, no tenemos respuestas, ya no queremos hablar con funcionarios que no son del distrito”

El Movimiento Nacional Compromiso Social marcha y moviliza al municipio de Moreno con vecinos y vecinas que quieren un Moreno mejor. El eje de la movilización es “el hambre que azota atrozmente en las barriadas, el clientelismo y la desigualdad social”. Desalambrar habló con Daniel De Los Santos, integrante del movimiento. “El hambre azota en las barriadas porque si bien los que caminamos los barrios, los referentes, sabemos bien lo que está pasando en el municipio, sabemos muy bien que hay mucha necesidad en el barrio y no se puede trabajar articuladamente con el municipio. Porque el municipio si bien te dice que te va a dar una mano o que va a ayudar en algo, pero nunca llega. ¿Clientelismo? Sí. Nosotros somos conscientes de que hoy, por ejemplo, Barrio La Gloria II donde venimos trabajando. Tenemos como movimiento alrededor de 12 barrios acá en Moreno que estamos trabajando y tratando de articular hace un año con el municipio, para ir resolviendo diferentes cuestiones, el tema seguridad, alumbrado, tema asfalto, tema merendero, comedores. En teoría estamos tratando de hacer lo que tienen que hacer ellos”, remarcó Daniel.

Se podría decir que es un gobierno de pocos…

Es un gobierno de pocos, exactamente. Tenemos en un mismo barrio o a muy pocas cuadras, un barrio como ya te venía diciendo La Gloria II, con un transformador que es obsoleto porque la gente a la noche no puede prender la luz, ni siquiera puede prender un motor de agua, y esto también pasa acá en el barrio donde yo vivo, Loma Verde acá en La Reja. Y de repente terminan poniendo un transformador nuevo en un lugar donde vive la gente que milita para ellos o personas que trabajan para ellos del mismo movimiento, es clientelismo.

Siempre se ve desigualdad social… ¿o me equivoco?

La desigualdad social se está viendo en todo Moreno, pero el único problema acá es que nosotros estamos tratando de crear la igualdad en los barrios y la realidad es que no recibimos la ayuda que corresponde de parte del municipio. Si bien nosotros hace un año, 10 meses venimos hablando con Beto Conca, tratando de resolver diferentes cuestiones con respecto a esto, entramos en el circuito del canal de diálogo a raíz de haber cortado el puente acá enBelisario Roldán hace ya casi 9 meses, un poco más. En base a eso tuvimos un canal de diálogo donde íbamos a trabajar articuladamente, hubo un momento que se cortó el diálogo vía delegados municipales, y las cosas están sin resolver. Las cosas no se están resolviendo. Tenemos un barrio como Villa Zapiola, una arteria importante que une la punta del Chaco Chico con Paso del Rey que es la calle Del Carril, la tenemos completamente detonada. Tenemos el canal de diálogo, pero no el diálogo con hechos. Solo el diálogo acompañado con diálogo, con eso no llegamos a ningún lado. Por esa misma razón se agotó el canal de diálogo de parte nuestra y entendimos que se están burlando. Por eso queremos que la Intendenta Mariel Fernández nos reciba, ya basta de hablar con secretarios, basta de hablar con gente que no es idónea a la situación y que no vive en Moreno, ese es el problema.

¿No lo caminan?

Tenemos 12 secretarías y no estamos siendo gobernados por gente de Moreno, entonces la compañera Mariel es de Cuartel V. Es pura de Moreno. Bueno, queremos hablar con ella. No queremos hablar más con Beto Conca, no queremos hablar más con personas que no son del distrito y con personas que no tienen llegada a trabajar articuladamente con nosotros. Esa es la realidad.

¿Es como una crítica al gobierno de la intendenta Mariel Fernández?

Creería yo que la compañera Mariel tendría que estar enterada de todo esto que está pasando. Porque si hablamos con Beto Conca yo creo que Mariel sabe lo que está pasando. Entonces si ella no está tomando cartas en el asunto para resolver esta situación, desde hoy temprano que estamos lanzando alerta y movilización y no hemos tenido ni un llamado telefónico quiere decir que no hay ningún interés de resolverlo con canal de diálogo. Iremos a las calles como estamos acostumbrados los movimientos populares, ella lo sabe muy bien a eso.

Primero que haya hechos no palabras, más ahora que estamos en elecciones…

Exactamente, entiendo que pasa un año, que pasan 10 meses… no quiero entrar en esa discusión de cuánto tiempo pasó. Somos ciudadanos de Moreno que vivimos acá y que la realidad es que lo que estamos reclamando son cosas para el barrio. Tenemos la calle Ricardo Rojas, han matado gente asaltando ahí y han puesto el CPU en la calle Cortejarena donde está la entrada al Parque Industrial ¡Oh casualidad! Donde hay dos countries, dos barrios privados. La gente a las 4 o 5 de la mañana sale a trabajar, sale a tomar el colectivo. Presentamos un proyecto para que el colectivo número 11 pase por el barrio, el proyecto está aprobado en el Concejo Deliberante. Nunca vi a nadie que venga y que camine la calle, y que diga a partir de ahora se van a empezar a hacer las obras, nadie comunica nada. Está todo muy lindo pero a la hora de los hechos me parece que nos estamos quedando cortos. Toda la gente que está en la marcha está cansada, está cansado. Se tendrían que dar cuenta que hay un sector de Moreno que no está conforme. También necesitamos que nos den el espacio y poder resolver la situación. Nosotros estamos para resolver, para mejorar y construir. No estamos acá para embarrarle la cancha a nadie ni meternos en las votaciones de nadie ni hacer ningún tipo de campaña sucia, ni nada por el estilo. Estamos para trabajar, construir y mejorar nuestro barrio.