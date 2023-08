«En Moreno el modelo de la Intendenta es neoliberalismo a la enésima potencia, trabajadores pobres y sin derechos»

En el marco de inicio del curso de Historia, derecho, comunicación y géneros en la Agenda Sindical, convenio entre la Universidad Nacional de Moreno y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno (SITRAM), Rubén «Cholo» García, Secretario General de FE.SI.MU.BO, calificó con dureza el modelo político de Mariel Fernández. Sostiene que en el distrito la gestión 13 mil planes sociales (Potenciar Trabajo) utilizados como sustento de un modelo neoliberal, réplica elevada de las políticas de los años ’90: «En Moreno hay resabios de tener a los trabajadores flexibilizados, ¿13 mil cooperativistas reemplazando a trabajadores municipales? Me parece que lo que pretende es que desaparezca la carrera municipal.

Días atrás Facundo Moyano, acá en Moreno, habló de la reforma laboral por izquierda, refiriéndose al plan de flexibilización que estás haciendo referencia. En Moreno el gobierno eliminó código de descuentos. En este mandato el salario de los municipales perderán más del 70 por ciento de su poder adquisitivo, en cuatro años. La Ley de Convenio Colectivo no se cumple. No sé si viene la derecha pero te pregunto qué es esto

No es una reforma por izquierda sino una flexibilización al mejor estilo neoliberal, acá están reemplazando trabajadores municipales por cooperativistas quienes reciben un pago del Estado y la Municipalidad hace una ahorra. Seguramente acá, como sucede en otros municipios, tiene dinero a plazo fijo. Van reemplazando a trabajadores municipales que se jubilan y los reemplazan por cooperativistas. Reitero, esto no es una reforma laboral por izquierda, es la flexibilización del neoliberalismo…

Te consulté por la eliminación de los códigos de descuento

Es una forma de sacarle poder al gremio, porque nosotros no solo peleamos por el salario sino por darle beneficios a los /as trabajadores /as. Nuestros sindicatos brindan servicios que tratan de paliar la situación salarial, les brindamos medicamentos en cuotas, préstamos con muy bajo interés. Esto que se da en Moreno es una reforma laboral al mejor estilo neoliberal de los ’90. Digo esto porque vivimos aquel modelo que hizo desaparecer a Luz y Fuerza y otras grandes empresas del Estado cuyos trabajadores terminaron cobrando una indemnización barata y comprando un remis y hoy no se pueden jubilar. Este distrito viene a traspolar el modelo de los años ’90, con trabajadores pobres y sin derecho a protestar porque los echan, lo que está pasando acá es el neoliberalismo a la enésima potencia.