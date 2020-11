0 shares







ORDENANZA APROBADA POR UNANIMIDAD –

El proyecto de la líder del bloque Juntos por el Cambio tuvo apoyo unánime para ser tratado sobre tablas. Claudia Asseff habló por más de diez minutos haciendo un recorrido por la carrera deportiva de Diego Armando Maradona, como jugador y entrenador, como un símbolo argentino que dejó una marca mundial, inigualable, única e irrepetible.

Todos /as levantaron la mano aprobando la ordenanza que coloca el nombre Diego Armando Maradona a la calle donde está la quinta que habitó el astro del fútbol (calle Plus Ultra), inmueble que en el año 2015 fue utilizado para la formación de los aspirantes a la Policía Local pero con varios datos: la quinta fue adquirida por el Municipio (gestión West) mediante subsidio provincial, para que funcione allí la sede descentralizada de la Escuela Vucetich. Fue centro de formación para la Policía Local y luego perdió funcionalidad, quedó abandonada hasta el día de hoy)

La iniciativa (tras el fallecimiento de Diego Armando Maradona), tuvo casi una hora de debate o intercambio de miradas porque a ese proyecto de Claudia Asseff se le sumó una propuesta del concejal Cosme de señalizar el recorrido que debe hacerse desde Autopista hasta llegar a la quinta. Como tercer agregado o segundo proyecto sobre tablas, el edil Mariano Cais (Juntos por el Cambio) lleva a votación un proyecto de ordenanza a pedido de vecinos /as de Paso del Rey para que el puente Gnecco pase a llamarse Diego Armando Maradona ya que por ahí, de forma inesperada o como una señal, cruzó el cortejo fúnebre. Pero hay más, el legislador ofrece una estatua de hierro de Maradona para instalar en el puente. Durante largos minutos se discutió algo tan elemental como es la competencia que tiene el HCD. Puente o autopista no está dentro del mapa de la jurisdicción, pero todo es salvable si se comprenden los instrumentos o herramientas. Debió solicitarse un cuarto intermedio para acordar lo que se habló en labor parlamentaria. La calle Plus Ultra pasa a llamarse Diego Armando Maradona, se prevé señalización de recorrido; se acepta la donación de una estatua de hierro de Maradona y una comunicación a Autopista del Oeste para informar el deseo que el puente Gnecco cambie por el de Diego Armando Maradona.