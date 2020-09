0 shares







LA AGRUPACIÓN DEL NUEVO OFICIALISMO –

En una carta de contenido y profundidad toma cuerpo y forma muchas declaraciones públicas vinculadas con el peronismo y la pérdida de territorialidad. Desde la mirada y certeza que tienen mujeres y hombres sobre la conducción, entrega y convicción de Melina Mariel Fernández, el peronismo tiene que ser de base, actuando con aquellos /as que sienten que el distrito de Moreno debe levantarse y salir del abandono.

La Agrupación Reconquista, Peronismo que Vuelve a Enamorar, elige como principio una frase del General Perón del año 1948 que se adapta a la construcción de Reconquista: » “El Peronismo es humanismo en acción. El Peronismo es una nueva concepción en lo político, que descarta todos los males de la antigua política».

El concepto Comunidad, los Comité de Crisis creados para enfrentar la pandemia y estar al lado de los vecinos /as; cita del Papa Francisco y una invitación: «…convocamos a todos y a todas, en forma individual o como agrupaciones a que sumemos nuestros esfuerzos y nos organicemos para que Moreno pueda ponerse de pie, con el mismo espíritu original del Peronismo».

La carta de presentación de Reconquista posee una marca de la Intendenta: «…nadie lucha por lo que no ama, primero hay que amar profundamente lo que somos».

No es el partido como institución el eje de la disputa posible. Aquí el planteo de Reconquista es recuperar el peronismo original, el de Eva y Perón, el de la comunidad organizada, el humanista y cristiano, el que descarta el uso de la política para proyectos económicos y de poder de carácter individual solo nos ha llenado de tristeza y frustración. La felicidad del pueblo está en una comunidad que se realiza y que se organiza en busca de la justicia social.

Como el peronismo tiene tantas corrientes, brazos, líneas y etcéteras, Reconquista ¿es una más o será la fuente donde abrevará la unidad deseada para hacer de Moreno el Municipio humano, cristiano, de comunidades, peronista… de Eva y Perón?

CARTA COMPLETA (PARA GUARDAR)

RECONQUISTA . Peronismo que vuelve a enamorar.

“El Peronismo es humanismo en acción. El Peronismo es una nueva concepción en lo político, que descarta todos los males de la antigua política. Es una concepción, en lo social, que iguala un poco a los hombres, que les otorga iguales posibilidades y les asegura un porvenir para que en esta tierra no haya ninguno que no tenga lo que necesita para vivir, aún cuando sea necesario que los que están derrochando a manos llenas lo que tienen no dispongan de ese derecho, en beneficio de los que no tienen. (…) Y el Peronismo se aprende, no se dice: se siente o no se siente. El Peronismo es una cuestión del corazón más que de la cabeza.” Juan D. Perón. 20/8/1948

Somos muchos y muchas en Moreno que sentimos de esta manera. En las distintas localidades de nuestro Municipio se multiplican las agrupaciones en las que nos juntamos para hacer realidad los principios con los que el General Perón y la compañera Evita fundaron el Movimiento Peronista, esa fuerza política que nació en el siglo XX y cambió para siempre la política en la Argentina. Hay otros y otras que sin pertenecer a ninguna organización también sienten lo mismo y trabajan para que Moreno pueda salir del abandono y se transforme en una verdadera comunidad, donde todos y todas puedan vivir y realizarse con justicia y dignidad. Creemos en la política como un instrumento para el bien común, siempre al servicio de la comunidad. El uso de la política para proyectos económicos y de poder de carácter individual solo nos ha llenado de tristeza y frustración. La felicidad del pueblo está en una comunidad que se realiza y que se organiza en busca de la justicia social. Hace ya muchos años el General Perón aseguró que “nadie se realiza en una comunidad que no se realiza.” La comunidad de Moreno tiene una larga historia de organización y de lucha popular. La pandemia del COVID19 que sacude al mundo se tradujo aquí en los Comités de Crisis que en cada localidad trabajan para que los vecinos y las vecinas no se sientan solos para enfrentar lo que nos sucede. “Nadie se salva solo” dijo el Papa Francisco hace unos meses. «Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente», agregó.

Por estas razones, convocamos a todos y a todas, en forma individual o como agrupaciones a que sumemos nuestros esfuerzos y nos organicemos para que Moreno pueda ponerse de pie, con el mismo espíritu original del Peronismo. Igual que Perón y Evita decimos: “no hemos preguntado de donde vienen, sino que hemos preguntado quienes son y qué es lo que piensan y hacia dónde van, para que se coloquen a nuestro lado para luchar, cualquiera haya sido su procedencia.”

Moreno nos necesita y es urgente.

Para resolver nuestras dolencias de tantos años, en falta de infraestructura y de vaciamiento del Estado municipal, es necesario organizar una fuerza política capaz de sostener las decisiones importantes para sacar a Moreno del abandono.

Por este motivo queremos hacerlo de manera responsable. Esta fuerza debe estar basada en una doctrina, sostenida en principios, y debe realizarse y organizarse en comunidad. La doctrina peronista sigue tan vigente como Perón y Evita. Porque es profundamente cristiana y humanista.

Nuestro pueblo tan castigado debe levantarse y ponerse de pie, por eso tiene que estar la política al servicio. Porque ya no queremos que nadie se sirva de Moreno.

Este desafío tan grande se construye amorosamente, desde la solidaridad y codo a codo.

En ese recorrido, la construcción de nuestra identidad será importante; nos han ocurrido tantas cosas y dicen tantas cosas de Moreno que es difícil saber quienes somos.

Nuestra comunidad se ha esforzado tanto en dar respuesta a muchos conflictos y necesidades, como así también hombres y mujeres que dieron su vida por las causas justas. Incluso ahora durante la pandemia.

Por todo esto es necesario que amemos profundamente lo que somos y que lo enseñemos principalmente con el ejemplo. Como dice nuestra compañera intendenta Mariel Fernández, “nadie lucha por lo que no ama, primero hay que amar profundamente lo que somos.”

Cuando nos nombramos RECONQUISTA, no lo decimos solamente por nuestro Río. Es porque estamos invitando a construir el Peronismo que enamora. El de las realizaciones, el de la comunidad organizada, el de la palabra compañero, compañera. Ese que invita a compartir el pan.

Como invitación reiteramos las mismas palabras de Perón en el primer congreso en el que se constituyó el Partido Peronista: “Hemos de dar la sensación al país de que estamos unidos, que pensamos de una misma manera, y que tenemos todos (y todas) un mismo objetivo y, sobre todo, lo que tanto predicamos, o sea, ser artífices del destino común y no un instrumento de la ambición de nadie. Debemos destacar que estamos de acuerdo y que vamos a trabajar por el bien de todos y todas.”

Hagámoslo por Moreno.

Agrupación Reconquista

Peronismo que vuelve a enamorar.