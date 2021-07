«En Moreno no hay trabajo y el que existe está precarizado»

Libres del Sur está preparado y listo para jugar en lo que Juan Soto llama TERCERA POSICIÓN, una apuesta anti grieta, con sello de peronismo y actores como Florencio Randazzo que ya confirmó candidatura.

Trabajo y lo apuesto pero que aumenta: precarización. Apertura, diálogo y la antítesis: cierre, mirada hacia adentro. En el programa Quórum que se emite esta noche a las 21 horas por Desalambrar y Canal 6 (Youtube), Soto califica a la gestión municipal como un modelo que gobierna para algunos: «Cuando planteo debilidad tiene que ver en base a la poca capacidad que ha generado el municipio en cuanto a intentar representar a la comunidad. Solamente, por lo menos lo que vemos nosotros, es que representa un sector más ligado a ellos y que en eso no ha sido un gobierno de todos como ellos en algún momento han planteado que esto iba a ser un gobierno de todos, sino que ha sido un gobierno de quienes están de acuerdo. Nosotros nos hemos sentado a dialogar con el municipio, planteándole efectivamente que en eso nosotros queríamos apostar sobre todo en este momento de pandemia que es sumamente necesaria la unidad, de todos los vecinos y las vecinas, en eso se han cerrado un montón de puertas, en eso no hubo diálogo. Creemos que es el error fundamental del por qué hoy estamos como estamos. Hoy la propuesta, la cuestión del trabajo, nosotros creemos que en Moreno no hay trabajo, y creemos que el trabajo que hay está precarizado y en eso somos conscientes de lo que decimos y lo vemos. Mucho tiempo los que han pregonado esta cuestión de que en Moreno es una ciudad dormitorio y han luchado para que Moreno deje ser una ciudad dormitorio, hoy están en el Concejo Deliberante y poco han hecho para que eso cambie».