«En Moreno tenemos asfalto pero no podemos tapar la cantidad de indigentes que caminan por las calles»

Roberto Terrile está sentado junto a Florencio Randazzo. Escucha con máxima atención todas y cada una de las respuestas y antes de finalizar la conferencia de prensa, el precandidato a senador provincial (Primera Sección Electoral) del Frente Vamos con Vos, solicita la palabra y explicita que «no es peronista». Fiel a su estilo, Terrile habla del proyecto y las iniciativas que porta: «Nosotros estamos apostando al crecimiento del país, un país no crece con las cargas impositivas tributarias que tienen todas las empresas. De hecho, la excesiva carga tributaria los obliga a delinquir porque cualquier comerciante que quiera manejarse todo en blanco, se funde. Como algo tentador para la inversión, es sanear la política tributaria, y por otro lado que Florencio algo adelantó, modificar el sistema laboral, no podemos seguir en un país donde un juicio laboral funde a una pyme. Conozco varios casos que con dos juicios laborales fundieron fábrica de 20 y 30 años. Hay que terminar con la industria del juicio y soy abogado, pero hay que terminar con la industria del juicio porque le está haciendo mucho daño a la Argentina. Con una política de crecimiento, de desarrollo, ahí es donde este país va a empezar a caminar. También quiero decir que estoy con Florencio porque es un hombre que tiene bolas y lo ha demostrado porque todos los cambios que hizo, se enfrentó a todas las mafias establecidas en su momento, mafias sindicales, y vos me conocés muy bien que yo en el hospital me tuve que enfrentar a todos los sindicatos y al final lo hicimos, por el bien del pueblo y fijate como terminó el hospital».

Como precandidato a concejal, Rubén Darío Gómez recibe la pregunta, ¿qué propuesta tiene para diferenciarse del actual oficialismo y oposición?. Su respuesta fue: «Muchos decían, y mismo lo decía Florencio, la palabra del peronismo devaluado, en Moreno tenemos asfalto por ejemplo y no podemos tapar la cantidad de indigentes que caminan por las calles, claramente, creo, que una política tiene que ser inclusiva como decía recién Florencio y que nosotros lo que tenemos que proponer es el crecimiento de nuestro espacio en Moreno. Tratar de transparentar el Concejo Deliberante y ayudar a la gente a que viva mejor, ¿cómo se hace eso? Transformando Moreno de la manera en que Florencio transformó los trenes, la SUBE y demás. De esa manera podemos hacer que la gente viva mejor. Tenemos más, pero no las podemos decir porque acá en Moreno tienen esa costumbre de copiar y hacerlo mal, después en privado les paso alguno de los ítems que estamos trabajando para mejorarle la vida a la gente».

De la propuesta local del Frente Vamos con Vos, en el lugar número 3 aparece el Dr. Isidro Encina, hombre vinculado directamente con Juan Manuel Urbubey. Sostiene que el Concejo Deliberante no debe ceder más facultades al Departamento Ejecutivo, y al pasar expresa una crítica al acuerdo Mariel Fernández y Hugo Moyano por el modelo de la basura: «Moreno perdió un poco las esperanzas, algo que preguntaste vos que tiene que ver con la honradez y el tema de la corrupción. Fijate que todos los gobiernos municipales siempre tienen superpoderes y Mariel no es la excepción. ¿Y cómo estamos en Moreno? Estamos muy mal, evidentemente, quienes han gobernado Moreno con superpoderes, no han hecho valer esos superpoderes a favor de la gente. Nosotros como candidato a concejales lo que proponemos es ir a cuidar los intereses de los vecinos de Moreno, no dar superpoderes, ese es un punto. Y el otro punto que es de interés tiene que ver con el tema laboral, acá en Moreno tenemos trabajadores de tres categorías diferentes: los vips, que son el acuerdo Moyano – Mariel, que están en la basura y cobran 100 mil pesos, después están los trabajadores municipales y por último vienen los que tienen programas, planeros, como los quieran llamar, que también los están incorporando a la municipalidad, precarizando totalmente el trabajo. Nosotros como peronistas estamos en contra de esas diferentes formas de precarización laboral, creo que habría que constituir un fideicomiso y pagarle como corresponde a los trabajadores».

