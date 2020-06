0 shares







MIRKO GARCÍA ARREMETE CONTRA EL SILENCIO Y LA CARETEADA OFICIALISTA –

Aumento en el pago de Alumbrado Público vía EDENOR como agente seguro de recaudación. Testimonio y denuncia sobre torturas en la Comisaría 8ª de Catonas. Reapertura del Concejo Deliberante sin atención al público. Tres temas que ubican el mostrador y los dos lados que siguen las pautas establecidas. Mirko García, concejal de FAP en Juntos por el Cambio busca que estalle el silencio:

¿Pasó la cuarentena del Concejo Deliberante y el lunes se abre sólo para los concejales /as?

Hasta el momento esa es la información oficial, no se atenderá al público para tratar de preservar la salud de los trabajadores municipales que me parece que es una medida correcta.

¿Tampoco va mucha gente al Concejo Deliberante?

Pongamos que en esta época de cuarentena no, pero yo tengo una visión particular al respecto y digo, no hablo en representación de nadie sino de representación de concejal y que fui electo por el pueblo de Moreno, yo tengo una visión muy particular y voy a respetar la opinión de todos los concejales pero yo considero que hay un importante sector de argentinos que están comprometidos con la responsabilidad de su trabajo, de su vocación, por ejemplo los recolectores de basura no pueden hacer su trabajo de manera virtual; los camioneros que ponen el alimento en nuestra mesa, que trasladan insumos a todo el territorio nacional tampoco lo pueden hacer, los servidores públicos, los enfermeros, los médicos, la fuerzas de seguridad, asumen un compromiso y se exponen. Creo que de la misma manera quien fue electo por el voto popular debe asumir este compromiso con vocación, asumir los riesgos y exponerse. El Concejo debe funcionar porque si los órganos legislativos no funcionan en un momento como éste, donde es una herramienta no solo para El ejecutivo sino para la sociedad, estamos dañando la democracia, la pandemia le gana a la democracia y eso no hay que permitirlo.

Si porque además se trabaja sobre una línea muy delgada que es histórica, que el concejal no se movía de la oficina y se atornillaba en la banca y ahora hay concejales en la calle, en los barrios, en la olla acompañando a la Intendenta, pero una acción no limita a la otra, tienen que ser complementaria…

Coincido plenamente con lo que usted dice, yo veo muchísimos concejales que están en la primera línea de acción, asumiendo los riesgos, acompañando a sus compañeros y al pueblo de Moreno, entonces creo que de la misma manera la tarea legislativa se tiene que dar, así sea con una escafandra o traje de astronauta pero el Concejo debe cumplir sus funciones y esta es mi visión particular, sino cerrémoslo pero devolvamos la plata que nos paga el pueblo de Moreno.

Un HCD cerrado, que delegó facultades y el Ejecutivo en plena pandemia y a contramano de lo que propone el Presidente de la Nación aumenta tasa y servicios

Esto tiene que ver también con la tarea legislativa, aclarar y me hago cargo de lo que me tengo que hacer cargo, pero en particular quien le habla y un grupo de concejales no hemos delegado ninguna facultades pero ante esto hecho yo veo una maniobra muy errónea, una maniobra y una decisión que tiene que llamar a la reflexión al poder Ejecutivo de Moreno. En esta situación yo no imagino hoy que el canciller de la República de la Argentina pidiéndole ayuda a la República hermana de Haití, entonces con ese mismo criterio el Ejecutivo municipal hoy no le puede pedir un esfuerzo más a un sector morenense que está hundido y otro que se está hundiendo por razones que ya sabemos cuales son. La pandemia está socavando y terminando de socavar la economía argentina, entonces nosotros no le podemos pedir a los morenenses ese esfuerzo en una maniobra impositiva que sabemos que la tienen que pagar porque las facturas de la luz hay que pagar si o si, no se puede ir posponiendo, entonces me parece que es una decisión desacertada y lo vuelvo a decir, yo no veo al canciller Felipé Sola pidiéndole ayuda a la hermana República de Haiti porque sabemos la crisis que están viviendo ellos también. Considero que el Ejecutivo municipal no puede pedirle el esfuerzo aunque sea de 200 o 300 pesos, así sea medio kilo de pan, hoy el valor de medio kilo de pan en la mesa de muchos hogares morenenses es muy importante. Soy un hombre que camina el distrito y en muchas mesas el pan no está y a veces he visto compañeros que al pan duro lo calientan y comen las migas, me parece que es inoportuno, en nombre de la Intendenta le pido a quienes han tomado esta medida que por favor reflexionen.

Perdóneme, la medida la tomó la Intendenta en marzo y tuvo tiempo de reflexionar porque se hace ejecutiva esta medida en junio, es decir que tuvieron tiempo de reflexionar pero no se modificó

Bueno, entonces se lo voy a decir con otras palabras: que no se hagan los boludos y que reflexionen sobre esto, por favor yo le pido que reflexionen sobre esto, es un mal mensaje a mucha gente que está sufriendo y yo no lo quiero describir desde la parte técnica a esta medida, la quiero describir y rechazar desde el punto de vista político y social no se si soy claro, no podemos pedir un esfuerzo más a un sector del pueblo de Moreno que esta castigadísimo y esperando un embate mucho peor de la pandemia, entonces si han tardado mucho tiempo en reflexionar debe reverse porque es una medida lastimosa.

Una mujer denuncia torturas en la Comisaría de Catonas hacia ella y tres hombres tras un operativo policial donde participan efectivos en la toma de la ruta 23. No menor resulta ver una camioneta de civil que hace tiempo recorre Trujui. Esa mujer está embarazada de tres meses, afirmó que la desnudaron adelante de todos los hombres alojados en la dependencia. Le arman una causa y toma la decisión de hablar, en casi soledad. Hasta aquí lo único que escuché es un silencio aterrador del gobierno y de la mayor parte de la clase política

La próxima sesión como concejal y ojalá alguien me acompañe, yo voy a hacer un pedido de informe a la Secretaría de Seguridad en cuanto a estos hechos, pero esto no puede quedar ahí solamente. Lo que a usted le preocupa a mí me da mucha rabia, me llena de bronca de muchos organismos que en determinados momentos han reclamado con justicia y vehemencia ante hechos similares o de la magnitud como lo que ha sucedido en Moreno y hoy no los escucho. Nadie le está diciendo al Gobernador de Tucumán actúa rápidamente y saca esa basura que contamina toda una institución, nadie le esta diciendo al Gobernador Capitanich, cuando digo nadie hablo de los sectores que siempre se han manifestado y con mucha razón en cuanto derechos humanos, nadie le está diciendo sacá esa basura que te contamina toda la institución, nadie le esta diciendo al gobernador Kicillof, atento gobernador saque toda esa basura que está contaminando toda la institución de la cual está siendo responsable, esta careteada me indigna y me llena de bronca porque si esto hubiera sucedido, y yo no soy vidalista, soy peronista, si esto hubiera sucedido durante el gobierno de María Eugenia Vidal se hubiese levantado muchas voces, hubiesen existido movilizaciones multitudinarias y hoy se llaman al silencio. No entiendo esta careteada y yo sé, parafraseando a un cantante popular que hormigas y boludos hay en todos lados pero en Moreno hay organizaciones que se están haciendo los boludos en cuanto este tema y se olvidan de algo que no es un eslogan en nuestro país no hay lugar para los torturadores porque hay algo que lo define Nunca Más, nunca más. Entonces las posiciones en defensa de los derechos humanos no tienen que estar amordazadas porque gobierna mi amigo.

Hay hormigas y boludos y hay policías que torturan y matan.

Para eso no tiene que haber lugar, Nunca Más.