«En nombre de Evita y Perón quieren degradar al pueblo trabajador y convertirlo en beneficiario social»

Julián Cigna, joven peronista, actual concejal por Juntos, supo definir hace varios años que el trabajo no solo es el ordenador social sino el eslabón perdido que hace funcionar los resortes de una máquina muy utilitaria, tan preparada para activarse con cualquier oficialismo.,

Cristina Fernández de Kirchner habló del mercado, de la lapicera, de los funcionarios que no funcionan, de la disputa en defensa de los intereses reales y del peronismo que es LABURO, no planes ni cooperativas con mínimos grados de formalidad. El EFECTO inmediato resultó como un DESPERTAR de conciencias, eje que constituye la primer crítica fundada de Julián Cigna: «Es como si Cristina los hubiese echado del Patio de las Palmeras, pero bueno, la culpa no es del Chancho, Cristina no puede eludir que fue ella la que formó el modelo asistencialista o lo consolidó en la Argentina y parece que en las últimas 48 horas se dio cuenta del daño que eso le hizo al pueblo argentino, el modelo asistencialista que es nada más que el modelo extractivista digamos, la contracara de eso. Creo que no puede eludir su responsabilidad, al mismo tiempo, parece que hay muchos compañeros que hace 48 horas también se dieron cuenta de este debate, algunos lo decimos hace tiempo…

Es que no estaba en debate, no sé si ahora ingresará allí

Claro, digo, pero ahora parece que si que fue una verdad revelada, si esto lo decías hace dos días eras un gorila y parece que la realidad los obligó a tomar postura en este sentido.

Emilio Pérsico declaró que en el gobierno de Macri crecieron y acumularon, ¿por qué?

Lo primero para decir que la postura de Cristina es la de una patrona que despotrica contra el ex empleado. Luego, ellos más que organizaciones sociales son ORGANIZADORAS SOCIALES que terminan siendo la mano de obra del poder político de turno porque son estado dependiente, porque no tienen posibilidad de mantenerse si no es en base del Estado. Un gran hombre decía que el trabajo es la participación del hombre en la creación divina y hay quienes, en nombre de Evita y Perón, quieren quitarle su condición al pueblo trabajador y degradarlo a la condición de beneficiario social y negarle su participación en la creación divina, en la creación de una patria, en la creación de su propio destino, al pueblo, de sentirse realizado. Eso es nefasto y lo terrible es que hoy con un desparpajo, que es pornográfico, se atreven a decir que el mundo que conocimos con empleos, con trabajos, en el cual el trabajador se puede realizar, no existe más y te quieren…

¿Eso no es neoliberalismo?

La contracara pero no tengas la menor duda que es lo mismo. Escuchá un intercambio entre Durán Barba y Juan Grabois, se ponen de acuerdo diciendo que son dos modelos complentarios, como el Silicon Valley y la marginalidad asistencializada.

Un amigo en común hace mucho tiempo dijo que esto es un laboratorio, que Moreno lo es. Se espanta con el plan Argentina Armónica que la mayoría de la población desconoce, pero allí está en Movimiento Evita con el Clan Grobo que produce soja transgénica y todo lo necesario para ese modelo – sistema, ¿qué es eso?

Lo perverso que ese pequeño burgués como decís vos de Grabois , sabe lo que hizo y lo que hace, es muy perverso porque no desconoce esto. Pero bueno, también está en la falta de alternativa que le está dando la política, en cierto punto, a la gente ¿no?

En la carta del Movimiento Evita, respuesta a Cristina, se plantea que hacía antes el Estado cuando administraba los planes, y termina ese documento llamándose a conformar ahora sí un partido político

Pero fueron oficialistas de Cristina, luego acordaron con Stanley – Macri y hoy son albertistas. Son oficialistas, no tienen la culpa que cambien los gobiernos, son mano de obra.