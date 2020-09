0 shares







CON 250 OPERARIOS, EL CÁLCULO EXACTO ESTÁ DICHO –

Damián Falfán, Subsecretario de Desarrollo Sostenible y Seguridad Alimentaria, tiene en su foja de servicio ser el creador del pliego, de las conexiones que representa un programa integral de gestión de todo tipo de residuos, del proyecto que tiende a un ahorro que, cuando empiece a rodar tendrá necesariamente que incluir dos gastos, además de los millones destinados a contratar mano de obra:

1- Alquiler de camiones

2- Alquiler de la planta de tratamiento

Ese arrendamiento será hasta que Moreno cuente con los 27 unidades que están en vía de licitación por el Ministerio de Medio Ambiente de Nación que, también comprometió recursos para la construcción de una planta de tratamiento o transferencia.

En el Obrador municipal, Falfán habló del sistema, de los errores de concepto que él visualiza y los números del ahorro:

Traducido en personal con camiones ¿cuánto es?

Ahí hay un cuestión de error de concepto a la hora de concebir lo que el municipio contrata a la hora de sacar la licitación por este pliego. El municipio no va a contratar mano de obra individual, si hay un piso que va a estar estipulado en la contratación por el oferente que gane la licitación y son 250 trabajadores que están hoy dentro de la planta de la empresa, pero si el oferente considera que tiene que contratar más gente de la que encuentra dentro de la planta municipal es una decisión económica del oferente.

Explícamelo de nuevo ¿por qué es un error de concepto?

Ese monto que se ve en el pliego es un monto para prestar servicio en 5 de las 6 zonas municipales, lo cual obliga a quien gane la licitación a sostener la limpieza de las 5 zonas independientemente de la cantidad de trabajadores que considere que necesita para prestar el servicio

No entiendo, explícamelo de nuevo. Es decir, que el objeto de licitación de contratación, vos me estás diciendo que son 250 pero puede que el concesionario necesite más entonces ¿Qué hicieron ustedes una visión de un presupuesto más grande ante una necesidad superior de fuerza de trabajo?

No, no, nosotros hicimos la cuenta exacta con la cantidad de gente que nosotros consideramos para la prestación de servicios, son 250 pero si después hay una decisión de hacer una inversión por encima de lo que nosotros estipulamos por parte de la empresa relegando parte de su ganancia no lo podemos discutir, pero nosotros el esquema que tenemos armado para 250 personas que prestarán servicio con frecuencia 6 en todo Moreno en estas 5 zonas con un servicio de calidad, bien prestado y sin falencia como la que encontramos hoy en día

El control es claro vos sabes que es una de las cuestiones radicales para que una concesión avance o caiga

Parte de lo que nosotros trabajamos para mejorar este pliego con respeto al pliego anterior fue justamente la etapa de inspección, mejorar las herramientas de inspección para el municipio, mejorar las posibilidades que le da al pliego con el municipio esas inspecciones, teniendo en cuenta que venimos del pliego anterior quizás con la mejor voluntad no fue lo necesario para poder controlar a fondo el servicio y de ahí viene parte de la falencia en la prestación de servicio, nosotros creemos que el Municipio tiene que ayudar a la empresa a que asuma la responsabilidad con respeto al servicio a no decaer en sus prestaciones

Es la obligación del Municipio controlar porque están contratando y esa empresa tiene que dar una respuesta al objeto que llama la licitación

Creemos que además de tener la empresa el compromiso de prestar el servicio el Municipio tiene que estar a la altura de hacer un seguimiento, eso se va llevando a la práctica

¿De qué manera se sostienen estos camiones, el mantenimiento lo pago el concesionario?

Además de todo lo que es cubierta, elásticos y cosas normales del degaste, la mecánica preventiva y productiva de los camiones va a estar a cargo del oferente

¿El combustible?

Ahí también hay otro error de concepto, todo el servicio lo paga el pueblo de Moreno. Ejecuta una parte del presupuesto la empresa o la ejecute el municipio de Moreno lo paga e pueblo de Moreno, el combustible si lo paga el municipio por una cuestión de control interna nuestra para medir el costo real y el consumo real

El choreo del combustible, vamos a decirlo así, que también es un déficit histórico. Es el concepto de controlar

Además, si nosotros ponemos el combustible como un concepto más de facturación dentro del servicio eso tiene una carga impositiva por encima del valor real que pueda llegar a gastar el municipio

Al mes de noviembre ¿cuántos camiones hay para que arranque esto?

Hoy nosotros tenemos la línea de camiones de leasing del Provincia que son nueve camiones, hay 3 camiones que viene de la línea del leasing

¿Compraron 9 camiones con 50 millones de pesos?

Si, de varios portes dependiendo del esquema, del territorio que vayan a estar en servicio

¿Y esos camiones ya están a mano?

Ya tenemos la chapa patente, están terminándose de ensamblar, viene la etapa de ploteo

Así que 9 tenemos. Festa compró por leasing ocho ¿cuántos están operativos?

Hoy nosotros tenemos operativos de lo que estaban y los fuimos arreglando, la realidad cuando nosotros ingresamos había solo 4 camiones cola de pato operativos, de acá a noviembre vamos a contar con 12 camiones

De acá a noviembre tenemos 12 camiones, ¿cómo llegamos a 36?

Fue aprobado el proyecto y ya esta saliendo la licitación de los 27 camiones, eso probablemente tenga un tiempo más allá de noviembre

Claro es un préstamo que viene del Banco Interamericano de Desarrollo del Ministerio de Cabandié, ¿esos 27 camiones están o hay que alquilar en noviembre?

Nosotros cuando hicimos la proyección a noviembre tuvimos varias cuestiones posibles, varios planes de contingencia, teniendo en cuenta que no van a llegar los camiones y la comparación de costos que nosotros contemplamos el alquiler de una parte de la flota de camiones hasta la llegada de los camiones que aportan Nación

Tienen que alquilar

Si, unos 13 camiones aproximadamente que alquilando esa flota de camiones y haciendo algunos otros gastos de contingencia hasta poner activos la totalidad del sistema que es un proceso de capitalización para establecer un nuevo sistema que va a dar un ahorro considerable con respeto al sistema actual se va a licuar en unos meses, teniendo en cuenta eso hay un ahorro aproximadamente de unos 14/15 millones de pesos mensuales

Planta de transferencia la tiene el Trébol ¿qué hacemos ahí?

Una de las posibilidades es alquilar la planta, fuimos pensando así como los camiones, considerar varias posibilidades que siempre se da un porcentaje de ahorro incluso generando un gasto que en inicio sería eso, consideramos el alquiler de la planta y por otro lado el traslado directo de la cola de pato al CEAMSE sin pasar por la transferencia, esto teniendo en cuenta dentro del aporte que hace Nación está la construcción de la planta de transferencia con una tecnología que es mucho más compleja que la planta actual del Trébol con una capacidad mucho mayor, una capacidad de 500 toneladas por día, eso va a ser una cuestión a futuro pero que hará un proceso de capitalización para el municipio que será estable

¿Las cooperativas entran a jugar en este esquema que estamos analizando desde el pliego?

Dentro de este pliego cabe la posibilidad de que la cooperativa se presente a licitación, lo que si no puede pasar es que haya una subcontratación dentro del servicio una vez ya licitada

¿Hay cooperativas con capacidad de presentarse?

Eso no lo podría saber al día de hoy, pero quiero pensar que si puede ser una opción que se maneje.