«En nuestra gestión, en nuestra fuerza, no hay corrupción»

EMMANUEL FERNÁNDEZ: «De buena fe la mercadería se llevó a los espacios comunitarios»

El mejor ataque resulta otro ataque y que la defensa llegue en el instante apropiado (si es después de las elecciones mejor). La sesión ordinaria del jueves pasado tuvo voces oficialistas (Movimiento Evita y SOMOS) perfectamente decididas a sostener el principio de transparencia y honestidad sin explicar ni mostrar la documentación que respalde que los 2.800 kilos de mozzarella decomisados el pasado 5 de agosto fueron a merenderos y/o comedores. Aún sin esa pieza básica que respalda la palabra empeñada, el concejal Emmanuel Fernández, emitió un discurso político apuntando los cañones al macrismo y los /as representantes de esa fuerza en el HCD: «Desde un primer momento, el Departamento Ejecutivo, nuestra gestión, nuestro proyecto político, ha acudido a la transparencia y a tener un diálogo directo con el pueblo de Moreno. Siempre que la gestión avanza y va haciendo cambios puede llegar ha haber algunos errores. En este pedido de informes queda claro que el Departamento Ejecutivo se está haciendo cargo de la situación, queremos ser claros y transmitirle a todo el pueblo de Moreno que la situación fue repartir esa mercadería a nuestra comunidad, a aquellas instituciones que están trabajando en el territorio y que todos sabemos que están atravesando hoy por una situación muy compleja, nuestros vecinos y vecinas que están trabajando todos los días para que nuestra gente pueda alimentarse con ayuda de la Municipalidad. Esa mercadería llegó a esos destinos. Desde un primer momento de nuestra gestión hemos acudido a la transparencia y es por eso que hemos sacado a una empresa de recolección de residuos (Consorcio Trébol) que se llevaba más de la mitad de la recaudación municipal. Gracias a eso hoy tenemos un servicio eficiente. También sacamos a una empresa que estaba llevándose la recaudación municipal (TIPS.A), se llevaba el 30 por ciento de nuestra recaudación, supuestamente nos tenía que ayudar a cobrar los impuestos pero se llevaba los recursos de nuestro distrito. Esta gestión, transparente y honesta, está dispuesta a dar todas las discusiones, y es la gestión que compró la asfaltera municipal, conociendo el deterioro de la infraestructura que lleva muchos años, y nuestra Intendenta la compró para hacer todos los días 400 metros de asfalto. El sello de nuestro proyecto es la claridad y la transparencia, por eso hoy el Departamento Ejecutivo ha sido claro, y queremos dejar en claro que en nuestra fuerza, en nuestro espacio político, en nuestra gestión, no hay corrupción, la mercadería y de buena fe se llevó a los espacios comunitarios. Esto quiero dejarlo en claro porque se han dicho muchas cosas, hubo operaciones mediáticas, pero la realidad es que hoy, nuestro distrito, al igual que todo el país, está pasando por una situación muy compleja en términos económicos, y en eso también es importante decirlo y responsabilizar al ex presidente Mauricio Macri, hay que responsabilizar a todo el espacio de Cambiemos porque ser cómplices de esa situación. Nos estamos haciendo cargo y heredando un problema que es la alimentación en nuestros territorios».

AUDIO EMMANUEL FERNÁNDEZ