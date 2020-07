0 shares







DENUNCIA ABANDONO –

Trabajador municipal, enfermero de profesión y oficio. Ingresa por su obra social a la entidad privada. Busca atención urgente a síntomas que no se relacionan con COVID -19. Permanece bajo atención médica en el primer piso de la Clínica Alcorta y es allí donde encuentra la falta de recursos humanos. Ahora busca responsables.

Jorge Alberto Domínguez, DNI 12883135, matrícula nacional 11126, realizó esta presentación en la justicia:

«En el día de ayer (3 de julio) ingreso a la clínica con muchísimo dolor de riñones, no aguantaba estar parado de pie ni acostado en una camilla. Me colocan un suero con diclofenac y decadron inyectable y logran calmar un poco. Me dejan internado en el primer piso habitación 107, antes me llevan a RX me realizan placas de tórax y de pelvis para ver los riñones. Me suben a la habitación y llega la técnica de laboratorio me extrae sangre para analizar y orina. Cambian el turno la enfermera de la noche, no es competente para atender, no podía descansar porque venían cuando querían y el paciente de la cama del lado, hipertenso con 200/100 de presión arterial y arritmia lo controló„ pero a la madrugada nos dejó sin suero con sangre en la guía hacia arriba. La siguiente enfermera entró a las 10 de la mañana, le comento lo sucedido y dice no es necesario el suero y le dije como no es necesario si me pasan la medicación por aquí. Me retira mal la aguja y deja colgando la guía colgada. Le reclamo que venga el médico de piso y me dice todavía no llegó, pero me entero que está arriba con los paciente de Covid -19. Insisto con el reclamo desde las 14: 30 horas y nunca llego el médico. Tenían mis resultados de análisis y placas y no tenía ningún tratamiento, más de 24 horas sin ningún tratamiento médico, como no hay médico, sin dinero para comprar ni agua, le pido a la enfermera que firmo la historia clínica y me retiro. La enfermera Eugenia me trae la historia clínica la escribe ella para que firme. Eso corresponde al médico tratante o de piso, nunca una enfermera, no la avala nadie y va a tener problemas penales y judiciales. Me retiró, legué muy dolorido y salí igual, sin tratamiento y sin ser visto por ningún médico. Si la Cínica no tiene médicos para la atención que cierre».