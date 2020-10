0 shares







SUELO, VIVIENDA Y HÁBITAT, PROVINCIA EN LA MISMA LÍNEA DEL IDUAR

El Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat implica la creación de la “Unidad Provincial de Tierra y Vivienda prevé una inversión total de $190.186 millones, destinados a la construcción de 33.600 viviendas nuevas; la reactivación de 9.738 obras de viviendas cuya edificación se encuentra frenada; el desarrollo de 85.353 lotes con servicios; 18.426 obras de mejoras habitacionales y de hábitat; 507 proyectos integrales de urbanización en barrios populares; y la construcción de 6.213 viviendas y 5.846 lotes como parte del programa Procrear.

Una buena parte de esta plataforma está en el criterio histórico del Instituto de Desarrollo Urbano Ambiental y Regional (IDUAR). La Administradora General, Carolina Amaya, habla del plan que lanzó el gobernador Kicillof y lo que tiene destinado Moreno: «La idea de concentrar en una unidad provincial que fue parte de lo que se planteó también en los equipos de campaña al gobernador el año pasado, es la idea de la creación de un Ministerio. La gestión del PRO lo que hizo fue fragmentar todo lo que tiene que ver con la gestión del hábitat, por llamarlo de alguna manera y en esa atomización, imagínate a nivel provincial, como las cuestiones se ralentizan y los procedimientos llevan mayor tiempo. El problema de los conflictos de la ciudad como ya todos sabemos y entendemos no se componen de una falta de obra u otra parte legal sino que es todo un mix que va sucediendo dinámicamente, como un presente continuo, entonces la verdad que tuvieron que suceder un montón de acontecimientos para poder concretar esto. La unidad provincial de Tierra y Vivienda va a estar coordinada por el Ministerio del Gobierno, lo que hay en una provincia son nombres y actores relevantes para mí muy respetados, compañeros y compañeras que vienen trabajando y militando hace mucho el tema de hábitat, así que se pongan objetivos claros y que además se dispongan de recursos también es una buena noticia»

Son más de 195 mil millones de pesos lo que se destina y es un plan al 2023, entonces si yo miro esa trazabilidad y como es un presente continuo y las urgencias son las que vos conocés ¿cuándo entraría a funcionar dentro de lo que es el esquema territorial que tiene Moreno?

Nosotros ya tenemos proyectos presentados en Provincia de todo el menú de la oferta que se puso, tenemos vivienda nueva, reactivación de las obras que tenemos ahí pendientes, tenemos de lotes con servicios, tenemos un proyecto en la subsecretaria de hábitat para mejoras y microcréditos, estamos buscando más tierra para el PROCREAR, que ahora se viene un PROCREAR de parte de la Provincia de Buenos Aires y de escrituras nos quedaron 800 para entregar cuando arrancó la pandemia ahora estamos viendo con la Provincia para armar más chiquitos, más controlados y con todos los protocolos para poder llevar adelante eso. Registro de suelo urbano, el IDUAR no hace falta que te diga nosotros tenemos nuestro Banco de Tierra, nuestra mirada puesta aquí más allá de que eso también es dinámico y va en progreso y avanzando, y después lo del Registro Provincial de la demanda habitacional estamos trabando acá en nuestras áreas, desde que empezó la gestión para reformular esa demanda a nivel municipal y también con la Provincia de Buenos Aires, la verdad que los anuncios no nos sorprenden, lo que sí nos pone un poco más optimistas es esta mirada de la concentración de la unidad provincial que vaya diligenciando todas estas demandas en una misma sintonía

No es un Ministerio del Habitat y la vivienda pero es una unidad que concentra

Claro, y que coordina y que entiendo que va a poner un poco más ágil y en prioridad las cuestiones

Para asentamientos consolidados convertidos en barrios en Moreno, ¿cuál es la cantidad?

Es de 93, pero el registro provincial tiene unas 87 aproximadamente, porque hay barrios que los cuentan como uno o dos. Ahí nosotros tenemos todas las estrategias dominial de esos barrios ya esta definido desde el instituto enteras de las obras, ahí están previendo alrededor de 33 mil millones. Nosotros por lo que tiene que ver con la SISU que es la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación, que pasó del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a Desarrollo Social, la urbanización para esos barrios es de 243 millones de dólares, así que el trabajo para hacer es infinito pero hay que ir viendo los programas y las proyecciones están. Después hay que acordar unas cuestiones que tiene que ver con servicios, prestatarias, con unidades, todo eso que tiene que ver con inversiones que sostienen y ponen en marcha la organización de nuestros barrios. Por suerte, el tema de la organización social y en estas cuestiones en la que Moreno siempre hace punta. hablo de la ordenanza de la Cartografía Social y esto de poner en visibilidad cual es esa ciudad que realmente existe y más allá de que en Catrasto aparezca como parcelas rurales eso nos da como una ventaja en este sentido

¿Son 243 millones de dólares es para Moreno?

Si es la previsibilidad que tiene. La Secretaria de Integración Socio Urbana, sobra las 4.400 asentamientos y barrios populares que hay en el país, hay una proyección estimada de algunos miles de millones de dólares y a Moreno en su estructura y barrios que nos toca hacemos la cuenta y nos da eso.

¿Cómo ve este traspaso de lo que era una estructura en manos de María Eugenia Bielsa hacia Desarrollo Social, probablemente con Pérsico, ¿es una lógica de trabajo cooperativo que contiene al hábitat o no?

Yo tengo una opinión que es muy personal, yo celebro la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y hábitat como una unidad ministerial porque eso además de dar presupuesto le da como jerarquía y mirada y lo pone en agenda. La verdad que hubo siempre una discusión en los ámbitos de Hábitat y fue un planteo enorme que se hizo en la gestión anterior, hay una estigmatización de los barrios populares en Desarrollo Social como si los pobres tuvieran como otro tratamiento, y entonces las cuestiones de las obras y de la producción y otro tipo de ciudad queda. No conozco bien las internas y demás, la compañera Fernanda Miño es una persona absolutamente calificada para el lugar donde está y su equipo también, estamos trabajando con ella en un par de intervenciones y en una mirada mas larga, así que a donde ella vaya vamos a seguir trabajando de igual manera. Me parecía que a nivel de mirada general y de política pública en la gestión de hábitat, esa Secretaría debería estar en el Ministerio, después ya temas que tienen que ver con cuestiones políticas o de otras articulaciones que ya me exceden, pero la verdad que la noticia para mi por lo menos fue como desintegran estas cuestiones y darles otro tratamiento, lo escuché el otro día al Ministro Arroyo, concuerdo con él en un montón de cuestiones así que veremos como funciona. Los problemas igual están y hay que resolverlos en un ministerio o no.